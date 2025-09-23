Roberto Bolle porta la bandiera della Palestina a La Scala, il video degli applausi per lo "stop al genocidio"
Roberto Bolle ci mette la faccia, porta sul palco de La Scala la bandiera della Palestina e si unisce a chi chiede "stop al genocidio"
Roberto Bolle ha scelto il palco più prestigioso del mondo, La Scala di Milano, per chiedere di fermare il genocidio in corso a Gaza. L’étoile, alla fine dello spettacolo, è tornato sulla scena portando con sé una bandiera della Palestina. Applausi scroscianti da platea e galleria, il video e le foto sono poi state condivise sui social dallo stesso ballerino.
Il messaggio per Gaza nel giorno dello sciopero
Lunedì 22 settembre, a Milano, lo sciopero generale per Gaza ha avuto una coda violenta nel pomeriggio, quando un gruppo di manifestanti si è reso protagonista di scontri con la polizia nell’area della stazione Centrale.
La sera, a La Scala, è andato in scena il balletto Trittico Lander / Kylián / Béjart e, alla fine dello spettacolo, sul palco sono saliti ballerini e maestranze con alcune bandiere della Palestina.
Una di quelle bandiere è stata mostrata da Roberto Bolle, mentre sullo sfondo è apparsa la scritta “Stop al genocidio“.
Il tutto fra gli applausi del pubblico.
Il messaggio di Roberto Bolle su Instagram
Potenti le parole scelte da Bolle, che il giorno dopo ha pubblicato video e foto sul suo account Instagram ufficiale: “Ognuno sceglie da che parte della storia vuole stare. Grazie al Teatro alla Scala e a tutti i colleghi scaligeri per aver scelto di stare dalla parte giusta“.
I “mi piace” famosi
In circa un’ora, oltre 16 mila like sull’account Instagram di Roberto Bolle.
Ci sono i mi piace di Federico Russo, conduttore radiofonico di Radio Deejay, così come della cantante Annalisa, del violinista Rodrigo D’Erasmo (Afterhours).
A rilanciare il video è stata anche l’Anpi.