Roberto Bruni morto nel lago a Castel Gandolfo dopo essere caduto dal kayak, ma aveva il salvagente

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia sulle sponde del lago di Castel Gandolfo, comune di oltre 8mila abitanti della città metropolitana di Roma: un 44enne residente ad Albano Laziale, l’ingegnere Roberto Bruni, è morto nel tardo pomeriggio di domenica 27 settembre, dopo essere caduto in acqua da un kayak. Il corpo è stato visto affiorare dal lago ed è stata aperta un’indagine per chiarire l’esatta dinamica della vicenda.

Castel Gandolfo, morto Roberto Bruni: è caduto dal kayak

Il 44enne, come riferito da CanaleDieci, era uscito in kayak. L’allarme è scattato intorno alle ore 17, nella zona nota come “la culla del Lago”, nelle vicinanze delle scogliere lungo via Spiagge del Lago.

Alcuni bagnanti e il proprietario di un ristorante del posto hanno scorto il corpo esanime di Bruni galleggiare a una distanza di circa cinquanta metri dalla riva.

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Il malore improvviso e la caduta in acqua

Secondo una prima ricostruzione, il 44enne aveva regolarmente noleggiato il kayak in uno stabilimento balneare e, quando si era messo in acqua a Castel Gandolfo, aveva indossato il giubbotto salvagente.

Stando a quanto filtrato fino ad ora, sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre pagaiava, dopo il quale sarebbe caduto in acqua. Il giubbotto di salvataggio ha impedito che Bruni si inabissasse, tuttavia per lui non c’è stato nulla da fare.

Quando è stato avvistato, le sue condizioni erano già irrimediabilmente compromesse.

Il recupero del corpo e l’arrivo dei soccorsi

Un mezzo nautico di passaggio si è attivato per recuperare il corpo, trasportandolo a riva, in una vicina spiaggia privata. In pochissimi minuti sono arrivati i Carabinieri della stazione locale, i sanitari del 118 e l’elisoccorso, atterrato nelle immediate vicinanze.

Il personale medico ha praticato a lungo il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo di rianimazione del 44enne è risultato vano. Alla fine non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

Bruni amava il lago e gli sport acquatici: lascia la compagna e un figlio piccolo.

Disposta l’autopsia

Il cadavere è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Tor Vergata, nella cui struttura verrà effettuata l’autopsia disposta dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Velletri.

Dall’esame autoptico emergeranno elementi che serviranno a fare luce sulle cause che hanno portato alla tragedia.