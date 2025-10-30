Roberto Burioni lascia Facebook-X-Instagram per Substack: "Troppi insulti", e annuncia contenuti a pagamento

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Roberto Burioni lascia i social, il virologo ha fatto sapere che smetterà di fare divulgazione scientifica su Facebook, X e Instagram. L’esperto si dedicherà a pubblicare contenuti a pagamento su Substack. Tra i motivi di questa decisione storica di uno tra i più famosi divulgatori italiani c’è la “maleducazione” degli utenti. In un lungo post su Facebook Burioni ha spiegato di essere stanco “di essere usato come sputacchiera”.

L’addio di Roberto Burioni ai social

Roberto Burioni conta circa un milioni di follower tra Facebook, X e Instagram. Sulla piattaforma di Zuckerberg ha pubblicato un lungo post in cui spiega la sua decisione.

“Dieci anni fa, mentre ero a La Jolla a insegnare insieme alla mia famiglia, cominciava la mia avventura sui social, con dei post su Facebook riguardanti i vaccini dell’infanzia e si apriva una parte della mia vita che, da professore ordinario del San Raffaele, non potevo certo immaginare. Dopo dieci anni il mondo è cambiato, è arrivata e fortunatamente passata una pandemia, la scienza ha fatto passi da gigante, ma anche l’ignoranza non è rimasta ferma (basta guardare chi è il ministro della Sanità negli USA). È arrivato il momento di cambiare e tra poco trasferirò la mia attività divulgativa su Substack, ed è doveroso spiegarvi il perché”, ha scritto il docente di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

ANSA

Il virologo Roberto Burioni

Uno dei motivi dell’abbandono riguarda il fatto che i contenuti sui social siano usati gratuitamente per addestrare piattaforme di intelligenza artificiale. “Sono disposto a impiegare gratuitamente il mio tempo e la mia competenza acquisita con faticoso studio per informare i cittadini, ma non per fare arricchire ulteriormente qualcuno già ricchissimo“, ha detto Burioni.

Altro punto è l’odio social. Il virologo ha sottolineato di essersi stancato “di essere utilizzato come sputacchiera” e che gli insulti e le minacce restano e vengono viste anche dai suoi familiari come la figlia di 14 anni.

Tra l’altro spesso i giornali e i media li riprendono amplificandoli e vendendo copie, quindi guadagnandoci, mentre a Roberto Burioni restano solo le offese gratuite. “Come vi ho detto più volte perseguire chi insulta per via legale non è praticamente fattibile e a un certo punto bisogna smettere di prestarsi a punching ball dei somari maleducati”, ha scritto nel post.

L’approdo su Substack

Al Corriere della Sera, il virologo ha spiegato che continuerà a fare divulgazione su Substack, dove pubblicherà alcuni contenuti esclusivi a pagamento.

“Costerà circa un euro al mese“, ha precisato alla testata. L’esperto ha deciso di usare solo Substack perché si è accorto che i suoi post, “sempre molto precisi e ricchi di dati, vengono rubati dalle piattaforme di intelligenza artificiale per nutrire il loro funzionamento. Ora, va bene divulgare gratuitamente, ma non ho voglia di arricchire questi colossi digitali”, ha spiegato.

In realtà il virologo non ha abbandonato del tutto i social, su Facebook, per esempio, continua ad avvisare i follower di una nuova pubblicazione o appuntamento su Substack.

“Ovviamente questa pagina non chiuderà. Servirà a comunicarvi i temi dei post che appariranno su Substack, le attività pubbliche, le uscite dei miei libri. Però la parte divulgativa, quella che siete abituati a trovare qui, passa nell’altra piattaforma dove vi aspetto”, ha scritto in un post sul social di Zuckerberg.

Cos’è Substack

Substack è stata fondata nel 2017 da una compagnia americana e in poco tempo si è trasformata nel tool preferito da scrittori e accademici che volevano approfondire insieme ai propri lettori alcuni temi specifici, dal cinema al cibo fino ad arrivare alla politica e alla scienza.

La piattaforma offre agli iscritti un sistema ibrido che consente di inviare newsletter che possono includere contenuti di varia natura, dagli articoli veri e propri ai podcast.

Consente anche di monetizzare il proprio lavoro grazie ad abbonamenti a pagamento e link affiliati. Inoltre, non ha pubblicità né banner di alcun tipo, dettaglio che garantisce più libertà a chi scrive e autenticità a chi legge. Chi non ha intenzione di produrre contenuti, invece, al momento dell’iscrizione non dovrà fare altro che indicare le proprie aree d’interesse e il sito suggerirà le letture più adatte.

Burioni su Substack e il commenti di Gramellini

Accedendo a Substack, si trovano già diversi contenuti gratuiti pubblicati da Roberto Burioni. Come ha fatto sapere il virologo stesso, il primo post a pagamento è del 30 ottobre 2025 intitolato “Tanto tempo fa“.

Per leggere il contenuto bisogna sottoscrivere l’abbonamento di pochi euro. Sul profilo del virologo se ne trovano però molti altri caricati da metà settembre 2025.

All’addio ai social di Burioni, il giornalista Massimo Gramellini ha dedicato il suo “caffé“. Nell’articolo si chiede come passa “un organismo vivente che da dieci anni è abituato a cibarsi di visualizzazioni e di like sopravvivere senza la sua razione quotidiana di doping digitale?”.

Gramellini ha affermato comunque di seguire “con curiosità interessata la sua decisione di trasferire la divulgazione scientifica dalle piattaforme gratuite a quelle a pagamento. La via d’uscita potrebbe essere proprio questa: spostarsi dalla piazza del mercato a luoghi più simili a un teatro, dove per poter fischiare il tenore bisogna almeno aver pagato il biglietto”.