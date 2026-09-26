Roberto Carlos in disgrazia, la confessione dell’ex calciatore: “Perso il 99% dei soldi guadagnati nel calcio”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso del Portugal Football Summit, l’ex calciatore Roberto Carlos ha raccontato la sua drammatica vicenda finanziaria, spiegando di aver perso il 99% dei soldi guadagnati nel calcio. Tra l’operato scorretto dell’ex agente e complesse vicende familiari, il campione del mondo brasiliano ha visto prosciugarsi un patrimonio stimato in oltre 160 milioni di euro, prima di ripartire nel ruolo di ambasciatore del Real Madrid.

L’ex calciatore Roberto Carlos: “Ho perso tutti i miei soldi”

Durante la sua partecipazione al Portugal Football Summit, l’ex terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana Roberto Carlos ha raccontato a cuore aperto il dramma finanziario vissuto dopo il ritiro dai campi da gioco.

Il campione del mondo 2002 ha rivelato come l’intero patrimonio accumulato durante la sua straordinaria attività agonistica sia stato quasi del tutto azzerato: “Ho avuto problemi con persone che mi hanno svuotato il conto in banca. A causa di agenti e problemi familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato con il calcio”.

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La dichiarazione è arrivata di fronte alla platea dell’evento organizzato in Portogallo, dove la leggenda verdeoro partecipava a un panel focalizzato proprio sulla gestione dell’immagine e sul patrimonio degli atleti.

Il patrimonio sparito in una notte

La perdita della quasi totalità delle proprie risorse (un impero economico che superava i 160 milioni di euro) è avvenuta improvvisamente sia a causa della condotta opaca del suo ex procuratore che di contemporanei problemi personali.

Roberto Carlos ha descritto il momento esatto in cui ha preso coscienza dell’accaduto: “Ho avuto un grave problema con il mio ex agente. Ho avuto un gravissimo problema familiare. Giovedì sono andato a letto a mezzanotte e venerdì ho ricevuto una pila di documenti di cui ignoravo l’esistenza. È stato allora che ho perso tutta la mia storia”.

A complicare ulteriormente il quadro economico dell’ex terzino si sono aggiunti i costi legali legati alla separazione dalla seconda moglie Mariana Luccon, con la quale ha affrontato una complessa divisione dei beni.

L’appello alle nuove leve del calcio

Nonostante il pesante tracollo, l’ex calciatore è riuscito a ricostruire la propria stabilità economica e lavorativa facendo leva sulle attività avviate prima del ritiro, tra cui il conseguimento della licenza da direttore sportivo e i contratti d’immagine con diversi marchi.

Oggi il cinquantatreenne lavora come ambasciatore ufficiale del Real Madrid e utilizza la sua storia personale come monito per le nuove generazioni di atleti: “Ho commesso degli errori e, pertanto, chiedo ai più piccoli di non fare lo stesso”.

Sottolineando l’importanza di programmare la vita dopo il ritiro quando si è ancora in attività, Roberto Carlos ha ribadito la necessità per i giovani talenti di affidarsi a consulenti trasparenti per evitare che i sacrifici di una carriera vengano spazzati via.