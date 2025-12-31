Roberto Carlos operato d'urgenza al cuore per complicazioni in ospedale dopo un controllo, le 3 ore di paura

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Roberto Carlos è stato sottoposto a un delicato intervento d’urgenza al cuore in un ospedale di San Paolo, in Brasile, dopo che alcuni accertamenti clinici hanno rivelato un problema cardiaco inaspettato. Il campione 52enne, icona mondiale dello sport, è attualmente fuori pericolo ma resta sotto stretta osservazione medica a causa di alcune complicazioni sorte durante l’operazione.

Roberto Carlos operato d’urgenza al cuore

Il dramma si è consumato durante i giorni di festività che l’ex fuoriclasse stava trascorrendo in Brasile.

Secondo quanto riportato dalle principali testate internazionali, tra cui il quotidiano spagnolo As, tutto è iniziato da un controllo medico di routine per un coagulo di sangue rilevato in una gamba.

IPA

L’ex calciatore Roberto Carlos

Gli approfondimenti diagnostici, inclusa una risonanza magnetica, hanno però mostrato una realtà ben più grave: una parte del cuore non funzionava correttamente.

I cardiologi hanno quindi deciso per un intervento immediato di cateterismo cardiaco, probabilmente finalizzato a un’angioplastica per liberare le arterie ostruite.

Perché l’intervento è durato tre ore

Quello che doveva essere un intervento di routine della durata di circa 40 minuti si è trasformato in un momento di grande apprensione, protraendosi per quasi tre ore.

Complicazioni sorte durante l’inserimento del catetere hanno richiesto un impegno supplementare da parte dell’equipe medica di San Paolo, ma fortunatamente la procedura si è conclusa con successo.

L’entourage del campione, che oggi ricopre il ruolo di ambasciatore del Real Madrid, ha parlato di un “grande spavento”, rassicurando però sulle sue condizioni stabili.

Lo stesso Roberto Carlos ha voluto inviare un messaggio di speranza: “Ora sto bene, si stanno prendendo cura di me”.

I problemi legati al divorzio dalla seconda moglie

Il ricovero arriva in un momento personale già complesso per la leggenda brasiliana.

All’inizio del 2025, erano emerse notizie riguardanti le sue difficoltà private legate a un turbolento divorzio dalla seconda moglie, Mariana Luccon, che lo avrebbero portato a vivere temporaneamente presso il centro sportivo del Real Madrid a Valdebebas.

Padre di undici figli nati da diverse relazioni, Roberto Carlos ha sempre vissuto sotto i riflettori, ma questo problema di salute rappresenta senza dubbio la sfida più difficile degli ultimi anni.

Attualmente, il 52enne resta monitorato in ospedale e dovrà rimanere sotto osservazione per almeno 48 ore per scongiurare eventuali rischi post-operatori.

Se il decorso continuerà a essere positivo, il campione del mondo del 2002 potrebbe essere dimesso già nei primi giorni del nuovo anno.