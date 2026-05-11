Roberto Cingolani lascia Leonardo con la buonuscita maxi, chi è l'ex ministro e consigliere del governo Meloni

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Roberto Cingolani va via da Leonardo con una buonuscita di quasi 4,5 milioni di euro. Lo ha dichiarato una nota della società dopo che il manager non è stato riconfermato come amministratore delegato alla guida della controllata pubblica. L’ad sarà sostituito da Lorenzo Mariani.

La buonuscita di Roberto Cingolani

Nella nota di Leonardo, si spiega che il cda, riguardo alla buonuscita di Roberto Cingolani, ha “dato attuazione alla disciplina prevista per i trattamenti in caso di cessazione della carica e risoluzione del rapporto, illustrata a partire dal 2024 nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, regolarmente approvata dall’Assemblea annuale degli Azionisti, in ultimo in data 7 maggio 2026″.

“In applicazione di tale disciplina, è stato quindi perfezionato un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale con il Prof. Roberto Cingolani”, ha sottolineato l’azienda.

“Tale accordo – si legge ancora – prevede il riconoscimento di un’indennità di importo complessivo pari a lordi Euro 4.483.250, corrispondente a n. 24 mensilità di retribuzione fissa e variabile di breve termine, che sarà erogata entro il mese di Luglio 2026″.

ANSA

Chi è Roberto Cingolani

Roberto Cingolani è un fisico, accademico, manager ed ex ministro. È nato a Milano nel 1961 ed è figlio del fisico Aldo Cingolani, professore ordinario di fisica all’Università degli Studi di Bari.

L’ex ad di Leonardo ha trascorso l’infanzia nel capoluogo pugliese dove si è laureato in fisica e, sempre all’Università di Bari, ha conseguito nel 1988 anche il dottorato di ricerca.

Nel 1990 si è perfezionato alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Dal 1988 al 1991 è stato membro dello staff della Società Max Planck di Stoccarda in Germania, sotto la direzione del premio Nobel per la fisica professor Klaus von Klitzing.

Cingolani avrebbe dovuto trasferirsi in via definitiva in Giappone per lavorare presso l’Università imperiale di Tokyo, ma è tornato in Italia a causa della morte del padre. Dal 1991 al 1999 è stato prima ricercatore e poi professore associato di fisica generale presso il Dipartimento di scienza dei materiali dell’Università del Salento (all’epoca chiamata Università di Lecce).

Fra il 1997 e il 2000 è stato professore in visita presso l’Università di Tokyo, in Giappone e poi presso la Virginia Commonwealth University negli Stati Uniti. Dal 2000 al 2005 è stato professore ordinario di fisica generale presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università del Salento, dove ha fondato e diretto il Laboratorio Nazionale di Nanotecnologie di Lecce.

Cingolani ha lavorato anche come perito per la Procura di Roma effettuando alcune perizie relative al caso Marta Russo e al caso Unabomber ed è stato direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT) di Genova.

È stato tra gli artefici della nascita dello Human Technopole di Milano, il progetto per un istituto di ricerca per le scienze della vita, nato per continuare l’eredità di Expo 2015.

L’ingresso in Leonardo e l’esperienza al Governo

Il 1° settembre 2019 è stato nominato Responsabile Tecnologie e Innovazione della multinazionale del settore difesa e aerospazio Leonardo. Prima, ad aprile 2019 è entrato nel consiglio di amministrazione di Illycaffè.

Nel 2020 è stato inoltre nominato direttore non esecutivo nel consiglio di amministrazione della Ferrari, carica da cui si dimette il 16 febbraio 2021 a seguito della sua nomina a ministro dell’Ambiente e della Transizione ecologica nel governo Draghi.

Dal 23 ottobre 2022 è consigliere per l’energia del Governo Meloni. Il 12 aprile 2023 Roberto Cingolani è stato nominato amministratore delegato dell’azienda italiana Leonardo, su indicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, un mese dopo il consiglio d’amministrazione dell’azienda gli ha assegnato anche il ruolo di direttore generale. Il contratto aveva scadenza triennale ma è stato sciolto poco prima del termine stabilito.