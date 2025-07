Roberto Ciufoli e il tumore al rene scoperto a marzo, era nascosto dietro un calcolo e in stadio avanzato

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Roberto Ciufoli ha scoperto di avere un tumore al rene lo scorso marzo. A rivelarlo è lo stesso attore e comico che ha aggiunto di essersi sottoposto a un’operazione che ha comportato l’asportazione del rene, dell’uretere e dei linfonodi. Fortunatamente il cancro era circoscritto e senza metastasi: oggi Ciufoli sta bene ed è in fase di ripresa.

“Ora la situazione è sotto controllo”. Con queste parole Roberto Ciufoli rincuora i suoi fan dopo aver confessato della sua lotta contro il cancro iniziata nello scorso mese di marzo. Allora il comico 65enne aveva scoperto di avere un tumore al rene, nascosto dietro un calcolo e già in fase avanzata.

“Abbiamo optato per un intervento definitivo che eliminasse rene, uretere e linfonodi”, racconta in un’intervista al mensile “Benessere Magazine”.

Come ha scoperto di avere il cancro

Roberto Ciufoli ha vissuto mesi complicati dopo aver scoperto la malattia, si è operato e ora è in fase di ripresa. Il racconto della sua malattia parte da un suo errore, ossia quello di aver trascurato alcuni campanelli d’allarme. “Avevo un dolore che persisteva, soprattutto alla zona lombare e al fianco, e poi sangue nelle urine. Ho rimandato a lungo la visita dall’urologo. A un certo punto, però, ho capito che dovevo sottopormi a controlli approfonditi”, spiega.

È allora che arriva per lui la shoccante diagnosi: aveva un tumore al rene sinistro, in stadio avanzato, nascosto dietro a un calcolo. “Fortunatamente, era circoscritto, senza metastasi”, dice. Da lì a poco l’attore si è sottoposto a un’operazione.

Ricordando quei momenti, ammette di essersi sentito spiazzato. “Non mi ero mai posto il problema di potermi ammalare di tumore. Certo, ho parenti che hanno avuto un cancro, ma non avevo mai pensato potesse capitare a me. Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo, è una sensazione particolare”, confessa.

L’operazione e come sta oggi

Dopo l’asportazione del rene, il 65enne è in fase di ripresa. “A volte accuso qualche dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per avere uno stimolo psicologico a superare questa vicenda”, dice.

“Ho sempre preso di petto le avversità. Non mi sono lasciato travolgere. Sentivo una responsabilità nei confronti di familiari e amici, per i quali dovevo essere forte e sereno. E così, alla fine, ero davvero il meno preoccupato di tutti. Del resto, ho scelto di guardare la situazione in positivo: ho avuto sì un carcinoma maligno, ma non espresso in metastasi. Questo per me significa avere avuto una seconda possibilità. Ora la sorveglianza è costante e i controlli frequenti”, chiosa.

Dopo un lungo periodo lontano dalla tv e dopo i fasti de “La Premiata Ditta”, Roberto Ciufoli è di recente tornato in prima serata su Rai 2 insieme al suo socio di sempre, Pino Insegno, con il programma “Facci ridere“.