Roberto Colella, l’intervista al cantautore: “Ogni canzone nasce con il dubbio che possa essere l’ultima”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Per dodici anni Roberto Colella è stato il volto, la voce e l’anima de La Maschera, uno dei progetti più vitali e riconoscibili della nuova musica d’autore napoletana. Un percorso costruito lontano dalle scorciatoie, tra ricerca sonora, lingua viva, teatro popolare e tensione civile, capace di trasformare Napoli non in folklore, ma in materia umana, politica, sentimentale. Nei dischi de La Maschera convivevano il Mediterraneo e la periferia, il canto collettivo e la fragilità individuale, la festa e la ferita. E forse proprio per questo, quando nell’estate del 2025 Roberto Colella decide di chiudere quell’esperienza nel suo momento di maggiore esposizione, la sensazione non è quella di una rottura improvvisa, ma di un gesto doloroso e necessario. Una scelta compiuta per salvare qualcosa, prima ancora che per cambiarla. Ce sta sempe sa via, il suo primo album solista, nasce da lì: da una fine che non vuole diventare maceria, ma trasformazione. È un disco attraversato continuamente dal dubbio, dalla paura, dal rapporto ossessivo con il tempo e con ciò che rischiamo di perdere mentre siamo impegnati a vivere. Ma è anche un lavoro che prova a restituire senso alle cadute, a quelle crepe che normalmente si tenta di nascondere. Roberto Colella le espone invece senza protezioni, lasciando che diventino parte stessa della narrazione. Nel corso dell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Roberto Colella emerge con chiarezza una cosa: Ce sta sempe sa via non è un disco che cerca risposte definitive. Al contrario, vive dentro l’incertezza. La frase che gli dà il titolo (apparentemente luminosa, quasi consolatoria) nasce infatti insieme al dubbio della sua stessa verità. Roberto Colella racconta di averla scritta all’inizio del percorso, salvo comprenderne davvero il peso soltanto alla fine. E quel dubbio ritorna ovunque: nella scrittura, nel timore costante di non riuscire più a comporre una canzone, nella paura di cadere che attraversa gran parte dei testi. È una paura personale, ma anche generazionale. Nei suoi racconti compaiono continuamente la precarietà emotiva contemporanea, il senso di smarrimento, l’impressione che intere generazioni stiano crescendo prive di riferimenti stabili, nutrite da “consumi che impoveriscono”, come li definisce lui stesso. Non a caso il disco oscilla continuamente tra rifugio e strada: da una parte la “casa sull’albero”, lo studio in cui si chiude a leggere, scrivere, dipingere e osservare il mondo da lontano; dall’altra il bisogno fisico del contatto umano, del quartiere, degli incontri, delle vite marginali che diventano protagoniste di molte canzoni. Dentro Ce sta sempe sa via convivono infatti molti dischi diversi. C’è quello intimo e quasi domestico di Tutt’ ’o core mio, nato da una frase pronunciata dal nonno novantatreenne mentre sognava la moglie scomparsa. C’è il disco politico e doloroso di Canto della memoria, scritto guardando Gaza e tentando di raccontare la guerra attraverso gli occhi di un bambino senza trasformare il dolore in retorica. C’è quello degli invisibili di Canto dei soli, nato osservando un bambino vendere cocco sotto il sole su una spiaggia italiana nell’indifferenza generale. E poi c’è il disco della lotta e della dignità, incarnato dalla figura simbolica di Muhammad Ali in Ali, Ne*ro! e Ali, Bomaye!, dove il ring diventa metafora della vita e della necessità di rialzarsi anche all’ultimo round. Colpisce il modo in cui Roberto Colella parla di politica. Senza slogan, senza pose identitarie, ma come responsabilità inevitabile di chi sceglie di stare su un palco. Per lui la politica non coincide con l’appartenenza a uno schieramento: è il modo in cui si guarda il mondo. È il rifiuto dell’indifferenza. È la convinzione che alcune tragedie, dalla Palestina alle nuove forme di invisibilità sociale, non possano essere trasformate in semplice rumore di fondo. E forse è anche questo a rendere il disco così distante dalla logica dell’intrattenimento puro: ogni brano sembra nascere da un’urgenza reale, mai da una necessità produttiva. Perfino musicalmente, Ce sta sempe sa via appare come un gesto di libertà. Archi, gospel, sonorità popolari, Mediterraneo, canto africano, elettronica: tutto convive senza rigidità, seguendo un istinto che Roberto Colella definisce “naturale”. Del resto, Napoli stessa viene raccontata così: una città “magmatica”, capace di smentire continuamente ogni definizione, insieme casa, ferita e responsabilità. Eppure, nonostante il peso dei temi affrontati, questo non è un disco disperato. Dentro c’è continuamente una tensione verso la vita. Persino il dolore più grande raccontato durante l’intervista (la morte improvvisa dell’amico Federico, compagno di una vita, presente con la sua voce nel finale di Tiempo Perz’) non viene trasformato in pura tragedia, ma in una presa di coscienza radicale sul tempo e sull’urgenza di esistere. Forse allora il senso più profondo di Ce sta sempe sa via sta proprio qui: non nell’idea rassicurante che una soluzione esista sempre, ma nella scelta ostinata di continuare a cercarla. Anche quando si cade. Anche quando tutto sembra sospeso. Anche quando non si hanno più certezze.

Ce sta sempe na via è un titolo molto simbolico. Durante la scrittura del disco, c’è stato anche un solo momento in cui questa convinzione le è sembrata più una bugia o un’illusione?

“Devo essere sincero: quella frase era già presente in una delle prime canzoni scritte per questo mio primo disco da solista. Era quindi all’inizio del percorso. La reale consapevolezza della sua forza, però, è arrivata soltanto verso la fine del lavoro. È un discorso particolare, perché già nel 2024 possedevo una giacca (la stessa presente in copertina) su cui compariva proprio quella frase. Probabilmente, a livello inconscio, qualcosa ne aveva già riconosciuto il valore, lasciandolo sedimentare nel tempo. Allo stesso tempo, nella mia scrittura emerge sempre una componente che porta a mettere in discussione l’idea che ‘ci sta sempre una via’. Il dubbio ritorna costantemente: riguarda la possibilità di riuscire, di scrivere, di comporre. È una condizione che mi accompagna da sempre, e che ho poi compreso essere condivisa da moltissimi autori”.

Anche perché chi non si pone domande suscita sempre una certa diffidenza…

“È vero. Questa sensazione è presente fin dalla prima canzone scritta, e il ricordo è ancora molto vivido, nonostante siano passati ormai quattordici anni da allora. All’inizio inseguivo la scrittura di un brano come se fosse qualcosa di quasi metafisico: sembrava incredibile, come se non fosse davvero possibile arrivare a comporlo. Quando ho terminato il primo, ho provato una gioia enorme, la stessa che ancora oggi accompagna la conclusione di ogni brano, ma subito dopo è emerso un pensiero ricorrente: il dubbio che quell’esperienza potesse non ripetersi. Questa dinamica si è verificata ogni volta, anche dopo quattro dischi. Ogni canzone porta con sé quella stessa incertezza: la possibilità di riuscire a scriverne un’altra”.

Affrontiamo subito la questione: dodici anni, almeno pubblicamente, dietro il gruppo La Maschera; ora il suo debutto da solista. È cambiato qualcosa in lei? Ha la sensazione di aver perso qualcosa oppure di aver conquistato altro?

“Sto cercando di considerare l’intero percorso nel suo insieme. La Maschera rappresenta per me qualcosa di meraviglioso, e proprio per questo ho sentito l’esigenza di chiudere quella fase: desideravo conservarne un ricordo positivo. Si era creata una situazione di stallo, soprattutto sul piano umano, che inevitabilmente si rifletteva anche su quello artistico. Per me la dimensione umana, in una band e più in generale nella musica, è fondamentale: arriverei persino a rinunciare alle canzoni pur di preservare quell’equilibrio. Da tempo attraversavamo una fase critica e, nel momento in cui avrei dovuto affrontare la composizione di un nuovo disco, un processo che vivo in maniera molto intima, non me la sono sentita. Questa scelta, tuttavia, mi ha permesso di proseguire portando con me tutta la consapevolezza maturata negli anni. Non parlerei tanto di cambiamento, quanto di un’evoluzione naturale, che ritengo necessario alimentare costantemente. Ho sempre guardato con ammirazione ad artisti capaci di trasformarsi nel tempo. L’idea del ‘sesso, droga e rock and roll’ mi interessa fino a un certo punto: ciò che conta davvero è riuscire a esprimersi e mantenere la propria libertà. Da questo punto di vista mi considero fortunato e soddisfatto della condizione attuale. Ritengo che siamo definiti dalle scelte che compiamo, e attribuisco a esse un valore enorme. Non prendo mai decisioni con leggerezza, soprattutto quando si tratta di cambiamenti radicali, come trasformare profondamente un progetto nel momento di massima esposizione mediatica”.

Nei testi del disco emerge un elemento ricorrente. Rileggendoli, si percepisce un filo conduttore: la paura di cadere. Come definirebbe questa paura? È una dimensione concreta oppure è legata al dubbio di cui parlavamo prima?

“Riguarda entrambe le dimensioni. Si lega sia al dubbio sia al rapporto con il tempo e con la felicità, che rappresenta un altro tema ricorrente nel disco. La paura di cadere, però, non è soltanto personale: appartiene anche a una generazione. Questo lavoro è molto legato alla mia esperienza, ma anche al quartiere e al contesto generazionale di cui faccio parte, oltre che, in parte, a quello successivo. Viviamo in un’epoca segnata dall’incertezza, in cui molte certezze sono venute meno ammesso che siano mai esistite davvero. In questo scenario, la paura di cadere è diventata una nuova frontiera delle inquietudini giovanili. Non si tratta più soltanto di una paura concreta. Oggi emergono sempre più fragilità di natura psicologica. In passato, rivolgersi a uno psicologo non era una scelta immediata, mentre oggi giustamente è considerata importante. Questo indica uno spostamento: dalle paure materiali a quelle interiori, più legate alla dimensione mentale e spirituale. Vengono meno elementi fondamentali e spesso ci si nutre di contenuti che non arricchiscono interiormente”.

Consumi superficiali e social network?

“Esattamente. Si tratta di stimoli che impoveriscono. Per questo la paura di cadere si manifesta su più livelli. Sul piano personale, nel mio percorso, era presente il timore del salto, della nuova fase. Tuttavia, quella paura ha trovato una forma di elaborazione in La casa sull’albero. In fondo, la vera paura riguarda la capacità di sentirsi vivi durante il percorso. Caduta e fallimento, invece, rappresentano esperienze preziose, perché ricordano la vitalità dell’esistenza. Non è un’affermazione retorica, ma una constatazione reale. Quando si cade e si prova dolore (come esprimo anche in Tutto passa, con l’immagine della ferita da curare) è necessario attraversarlo, perché ha una funzione. Contribuisce alla crescita, a una sorta di fioritura. Ogni esperienza ha un ruolo. In Ali, Bomaye!, ad esempio, la metafora del ring restituisce bene questa dinamica: la vita è fatta proprio di cadute e risalite”.

Foto: Robbie McIntosh / US: Chiara Giorgi

Fermiamoci a La casa sull’albero. Se dovesse immaginare una casa sull’albero, per lei rappresenterebbe più un rifugio o un punto di osservazione sul mondo?

“Probabilmente entrambe le dimensioni. Pensando alla casa sull’albero, mi viene in mente la stanza in cui mi trovo ora: un piccolo studio all’interno della mia abitazione. Tempo fa ne ho pubblicato anche una foto sui social. È uno spazio piuttosto disordinato, pieno di strumenti. L’appartamento è modesto, circa 75 metri quadrati, ma mi piace molto: si trova in un quartiere popolare, all’ottavo piano, quindi, in un certo senso, più in alto di un albero. Quando chiudo la porta dello studio, ho la sensazione di entrare in un rifugio. È un luogo in cui mi dedico a diverse attività: riflettere, scrivere, disegnare, dipingere. Mi interessa molto anche la dimensione della ricerca, che porto avanti da anni in modo costante. Ad esempio, leggo spesso fonti in lingua originale per comprendere meglio le dinamiche politiche internazionali, evitando il filtro falsato della comunicazione italiana. È un’attività che svolgo proprio all’interno di questo spazio. Da questo punto di vista, è certamente un rifugio. Tuttavia, l’osservazione autentica della realtà preferisco viverla a livello della strada: è per me un aspetto imprescindibile. L’incontro con le persone ha per me un valore enorme.

Incide profondamente anche sulla scrittura: la stimola, la rinnova, offre spunti continui. È un elemento fondamentale”.

Disegno e pittura: che soggetti realizza?

“Mi dedico a diverse forme espressive, spesso anche in modo spontaneo. Va considerato che le copertine dei dischi, anche in passato, erano disegni realizzati da me e successivamente digitalizzati. Per questo album ho scelto di allontanarmi, almeno nella parte frontale, da quel linguaggio visivo, per segnare una discontinuità rispetto ai lavori precedenti. Tuttavia, alcuni elementi restano: ad esempio, la gabbia presente sul retro è un mio disegno. Può sembrare un’elaborazione digitale, ma in realtà è stata realizzata manualmente in grande formato, curando ogni dettaglio. L’idea è quella di una gabbia surrealista, con un riferimento evidente a René Magritte, sia per la sua riflessione sul vuoto sia per la dimensione politica della sua opera. All’interno di questa immagine c’è un elemento significativo: osservandola con attenzione, si nota un’apertura e, soprattutto, l’assenza delle sbarre sul retro. È quindi una gabbia che, di fatto, non può trattenere nessuno, costruita intenzionalmente in modo paradossale”.

Che differenza c’è, per lei, tra musica e pittura? La musica è il linguaggio principale, quello più noto al pubblico; la pittura appare invece più riservata, quasi privata.

“La musica è senza dubbio l’ambito a cui non potrei mai rinunciare: rappresenta il legame più forte con la mia libertà. La dimensione visiva, pittura e disegno, è diversa. Non ne parlo quasi mai, ma non per volontà di nasconderla: semplicemente non sento l’esigenza di renderla pubblica. Eppure, tutto ciò che riguarda l’immagine, sia nel progetto attuale sia in quello precedente, nasce proprio da questo lavoro: grafiche, locandine, video, montaggi, disegni. Anche in un programma radiofonico a cui avevo partecipato, ogni elemento visivo era realizzato da me. Sono attività che ho sempre svolto, senza avvertire il bisogno di comunicarlo esplicitamente”.

Nel fatto di mantenerle così riservate, c’è una forma di tutela personale oppure un certo senso di pudore?

“No, non si tratta di questo. È più una mancanza di attenzione verso l’aspetto comunicativo.

La musica occupa uno spazio talmente centrale che tutto il resto passa naturalmente in secondo piano. Nel booklet del disco, ad esempio, compare la dicitura ‘Artwork Roberto Colella’, come è giusto che sia. Già nel primo album, ’O vicolo ’e l’alleria, ogni pagina conteneva un disegno a matita diverso, tutti realizzati da me, ma indicati senza enfasi. Non ho mai valorizzato questo aspetto come elemento distintivo, non per una scelta strategica, ma semplicemente perché non ne ho mai sentito la necessità”.

Nel disco scrive della “paura di sentirsi vivi durante il viaggio”. Le è mai capitato di sabotare un’esperienza positiva proprio a causa di questa paura?

“Quando si acquisisce consapevolezza di certi meccanismi, si arriva a fermarsi prima di compiere determinati errori. Probabilmente è accaduto in passato, sì, ma si tratta di oltre dieci anni fa. Oggi la prospettiva è diversa. Nella vita esistono eventi che modificano radicalmente il modo di percepire la realtà. Nel mio caso, uno dei più incisivi è stato la perdita di un caro amico. Era una presenza fondamentale, quasi un fratello: siamo cresciuti insieme, compagni di banco al liceo, poi all’università, fino agli inizi della band. Molti lo consideravano la mia ombra. Quasi due anni fa, nell’estate del 2024, una sera si è addormentato e non si è più svegliato. Un evento del genere è difficile da accettare; rappresenta probabilmente il dolore più grande che abbia mai provato. La scomparsa di una persona anziana, per quanto dolorosa, può essere in qualche modo razionalizzata. Quando accade a un uomo di trentaquattro anni, diventa quasi impossibile attribuirle un senso”.

Sì, perché appare privo di logica. E nasce anche un pensiero immediato: se è successo a lui, può accadere a chiunque, anche a me.

“L’esperienza ha trasformato completamente il mio rapporto con il tempo, con le opportunità e con la vita stessa. Mi ha fatto comprendere quanto sia importante riconoscere il valore dell’essere vivi”.

Come si chiamava?

“Federico. Nel finale di Tiempo Perz è presente la sua voce, inserita già nella struttura conclusiva del brano. Si ascolta anche una voce femminile, quella della sua migliore amica, che in un messaggio vocale del 2013 afferma che lo avrebbe lasciato lì. Ho ritenuto significativo ricordarlo proprio in una delle tracce più allegre del disco”.

In Tutt’ ‘o core mio, ad esempio, colpisce un elemento: l’amore non viene rappresentato come presenza, ma come assenza. È un tema che ritorna, in fondo, anche pensando alla perdita di un amico: l’amore è un concetto molto ampio. Le chiedo quindi: raccontare l’amore come mancanza nasce da un’esigenza personale oppure da una scelta narrativa? In altre parole, deriva da ciò che prova oppure dal fatto che la sofferenza favorisce maggiormente la creatività?

“No, non è così. Quando emergono contenuti luminosi, ne sono semplicemente felice. Nel caso di Tutt’ ‘o core mio, però, c’è un aspetto particolare: riascoltandolo oggi, sembra quasi appartenere al periodo successivo allo scioglimento della band, come se fosse legato a quella fase, ma in realtà non è così. L’origine del brano è, invece, legata a mio nonno. È nato in un momento in cui stava molto male e tutti pensavamo che ci avrebbe lasciato a breve. In quei giorni mi regalò due arance e, poco prima, mi raccontò di aver sognato mia nonna, cosa che non accadeva mai, perché non era più in vita. Di fronte a quel gesto gli dissi che era bellissimo, e lui rispose con una frase semplice in napoletano, quasi contadina: ‘Ti darei tutto il cuore mio’. Quelle parole mi colpirono profondamente. In quel momento ho sentito l’urgenza di scrivere. È come se il nucleo del brano risiedesse nel fatto che quella persona era vicina a compiere un passaggio decisivo, cioè tornare dalla persona amata. Tuttavia, è un significato che funziona proprio perché resta implicito”.

Quanti anni ha suo nonno?

“Novantatré. Fino ai novant’anni mio nonno godeva di ottima salute. Guidava, si muoveva in autonomia, era molto attivo”.

Qual è il più grande insegnamento che suo nonno le ha trasmesso? Spesso ai nonni si associa l’idea di una saggezza particolare.

“Mio nonno non è una persona che definirei saggia. In generale, non condivido l’idea dell’‘anziano saggio’: la considero un mito diffuso. Nella maggior parte dei casi, molte persone anziane hanno avuto, nel corso della loro vita, un atteggiamento poco attento dal punto di vista civico e sociale, contribuendo anche alla realtà attuale del Paese. Non mi riferisco alla generazione dei partigiani, ma a quelle successive. Oggi l’età avanzata non coincide automaticamente con una maggiore consapevolezza. Non è una questione anagrafica, ma di atteggiamento. Nutro affetto e rispetto per gli anziani, ma ritengo che possano trasmettere valori solo in presenza di una reale apertura o di un adeguato livello culturale, condizioni non sempre diffuse. A Napoli spesso sono proprio gli anziani a gettar la carta per terra…”.

Come se mancasse una sana educazione civica?

“Sì, ma è soprattutto una questione generazionale. Si tratta spesso di persone nate nel dopoguerra, che non hanno sviluppato pienamente un senso civico o collettivo, ritrovandosi direttamente in una fase di benessere. Per questo motivo, l’idea dell’anziano come figura naturalmente saggia è, a mio avviso, discutibile”.

Lei, invece, ha sempre dimostrato una forte sensibilità civica e sociale, e questo disco lo conferma. Brani come Canto dei soli o Canto della memoria affrontano temi politici e collettivi. Ha mai temuto che questa scelta potesse essere interpretata come un espediente, piuttosto che come un interesse autentico?

“No, non mi sono mai posto il problema. Anzi, paradossalmente mi risulta più difficile scrivere canzoni d’amore. Spesso, quando provo a lavorare su un tema sentimentale, finisco per affrontare questioni sociali, magari mascherandole. Questo accade perché l’urgenza che alimenta la mia scrittura raramente è di natura affettiva. Dal punto di vista personale vivo una condizione abbastanza serena. Ciò che mi turba davvero e, quindi. mi spinge a scrivere sono le ingiustizie, sia contemporanee sia storiche. Ad esempio, anni fa ho scritto di Thomas Sankara, e quindi delle dinamiche di oppressione legate al neocolonialismo, che hanno portato all’eliminazione di una delle figure più lucide del suo tempo. Non ho mai considerato questa inclinazione come un espediente, perché fa parte del mio percorso fin dagli inizi. Scrivevo di temi sociali a vent’anni e continuo a farlo oggi. Inoltre, dal punto di vista commerciale, è probabilmente una scelta meno conveniente rispetto al passato”.

Come sostituire ‘partigiano’ con ‘essere umano’?

“In quel caso, partirei da un altro concetto: molte espressioni artistiche sono diventate una vetrina, talvolta prive di autenticità. Alcuni grandi eventi, come Festival di Sanremo o il Concerto del Primo Maggio, risultano, a mio avviso, poco incisivi su questo piano. Il problema principale è il silenzio diffuso della scena artistica italiana rispetto a temi molto rilevanti. Durante i concerti dei La Maschera, abbiamo scelto di affrontare alcune questioni in modo diretto, anche attraverso immagini forti, osservando le reazioni del pubblico. Non è possibile ignorare determinati argomenti. Spesso si evita di esporsi per convenienza o per timore di perdere opportunità. Tuttavia, se questa scelta fosse condivisa da tutti, il sistema nel suo complesso ne risentirebbe. Oggi prevale una logica di intrattenimento puro, che tende a spegnere il pensiero critico. Non ho nulla contro l’intrattenimento in sé, ma ritengo che disporre di un mezzo di comunicazione e non avvertire la responsabilità di utilizzarlo significhi avere una concezione del successo molto diversa dalla mia. Per alcuni il successo si misura in numeri; per me coincide con la coerenza e con la serenità rispetto a ciò che si realizza”.

È anche una diversa idea di artista. Una volta mi è stato detto che un artista non dovrebbe occuparsi di politica, ma trovo questa posizione discutibile.

“Il nodo centrale riguarda il significato attribuito alla parola ‘politica’. Oggi viene spesso ridotta a una contrapposizione tra schieramenti, mentre in realtà significa riflettere sulla società. Quando si sale su un palco, non si tratta di destra o sinistra, ma di temi. Su alcune questioni non dovrebbe esistere divisione. Se si affronta, ad esempio, la strage in corso in Palestina, non può esserci una lettura di destra o di sinistra. Dovrebbe prevalere una posizione umana: la richiesta di porre fine ai bombardamenti, di arrivare a un cessate il fuoco, di esprimere una condanna condivisa. Sono istanze che dovrebbero appartenere a tutti, al di là di qualsiasi appartenenza politica”.

A questo proposito, c’è un brano particolarmente incisivo: Canto della memoria. Come si riesce a scrivere dal punto di vista di un bambino in guerra senza cadere nella retorica?

“La retorica è un rischio sempre presente, in qualsiasi canzone. In questo caso, però, il brano nasce da un intero anno di ricerca e da una sofferenza molto intensa. La situazione in Palestina, l’impunità delle forze armate israeliane e del governo guidato da Benjamin Netanyahu, di fronte a un numero enorme di vittime innocenti, mi ha profondamente colpito. È stato un insieme di rabbia, impotenza e dolore. Per molto tempo non sono riuscito a scrivere altro. All’inizio, prima che esporsi diventasse quasi una consuetudine, anche solo menzionare la Palestina sui social comportava una forte limitazione della visibilità. Era evidente: lo shadow ban per una mia storia su Instagram mi ha portato a trovare un’altra forma espressiva, come l’inserire un acrostico nei versi che componesse il messaggio ‘Free Palestine’. Non si trattava di schierarsi, ma di lanciare un appello: evitare che simili tragedie continuino a ripetersi. Anche a distanza, era difficile sostenere emotivamente quelle immagini; per chi vive direttamente quelle situazioni deve essere insostenibile. L’empatia è una risorsa preziosa, ma in contesti simili diventa anche fonte di grande sofferenza. Arrivavo a immaginare scene estremamente dolorose, come quella di un bambino ferito tra le braccia di un familiare. Sono realtà che non dovrebbero essere accettate, non oggi. E non riguardano solo quel contesto: basta osservare altre aree del mondo, come alcune regioni africane, per trovare condizioni altrettanto drammatiche spesso ignorate”.

E qui si collega Canto dei soli: gli invisibili sono molti. Chi sono oggi, secondo lei?

“Sono numerosissimi. E lo erano già quando ne parlavo in Sotto chi tene core. Esistono figure rese invisibili anche quando hanno avuto un ruolo centrale: si pensi a Thomas Sankara. Non era invisibile, ma è stato progressivamente cancellato dalla memoria collettiva, ed è un fatto molto grave. Oggi, però, gli invisibili sono anche accanto a noi. In parte, questa condizione è favorita da un certo tipo di politica, spesso poco attenta al bene collettivo e concentrata su una dimensione individuale. Ricordo un episodio recente, durante l’estate. In spiaggia c’era un bambino di sette o otto anni, sotto il sole, con una piccola ghiacciaia, intento a vendere cocco. Al di là del caso specifico che ha ispirato il brano, un venditore ambulante, ciò che mi ha colpito è stata la normalità con cui la scena veniva percepita. Mi sono chiesto come fosse possibile che nessuno ne fosse turbato. Com’è possibile che sia diventato accettabile vedere un bambino lavorare in quelle condizioni? ”.

Straniero?

“In realtà parlava italiano. Non so quale fosse la sua situazione familiare. Quello che mi ha colpito è stata la reazione generale. Ho provato a parlargli, a capire chi lo avesse mandato lì. Ho anche documentato la scena, senza mostrarne il volto, per testimoniare quanto stava accadendo. Ciò che mi ha turbato maggiormente era l’indifferenza: persone distese sulla spiaggia, tranquille, che acquistavano da quel bambino senza porsi domande. È questo che colpisce: quando una situazione del genere smette di suscitare sorpresa. Quando si arriva a considerarla normale, significa che qualcosa si è profondamente alterato nella percezione collettiva”.

Ali, Ne*ro e Ali, Bomaye!: perché Muhammad Ali come figura simbolica?

“In questi due brani, Ali rappresenta un espediente narrativo. Non racconto la sua biografia o le sue imprese sportive: lo utilizzo come simbolo. È un modello di lotta e di riscatto sociale. La passione per la boxe ha sicuramente un peso, ma ciò che mi interessa davvero è l’impatto che ha avuto sul piano umano e collettivo. Il suo percorso è stato straordinario, così come quello di Martin Luther King Jr. o Malcolm X. Il fatto che tutto questo provenga da uno sportivo ricorda che, prima di ogni ruolo, c’è una persona. La metafora del ring è efficace: anche all’ultimo round esiste sempre la possibilità di rialzarsi. In Ali Ne*ro c’è anche una riflessione sul linguaggio: alcune parole necessitano di essere liberate dal loro peso negativo, altrimenti restano etichette stigmatizzanti. In Ali, Bomaye,! invece, immagino Ali come un ragazzo di periferia, simile a quelli del mio quartiere: qualcuno chiamato semplicemente a compiere delle scelte”.

In Ali Ne*ro è presente anche la voce di Francesco Di Leva. È una coincidenza?

“Al contrario, è stato un incontro perfettamente naturale. Ha portato per anni in scena un monologo, quello che si ascolta nell’introduzione, ma in forma più estesa e ci siamo conosciuti la scorsa estate. Non sapevo che avesse lavorato per anni a uno spettacolo su Muhammad Ali, con un’impostazione molto vicina alla mia: lui più orientato alla narrazione biografica, io alla figura del ragazzo di periferia. Confrontandoci, è emersa subito una sintonia: incarna proprio quell’idea di persona proveniente da un contesto popolare che riesce a incidere anche sul piano sociale, basti ricordare il lavoro che Francesco svolge al Nest con i ragazzi. È stato chiaro fin da subito che la collaborazione dovesse nascere”.

La figura del combattente: si sente più vicino a chi lotta oppure a chi subisce le conseguenze delle lotte altrui?

“Probabilmente convivono entrambe le dimensioni. Da un lato si subiscono inevitabilmente le conseguenze di ciò che accade; dall’altro mi sento profondamente coinvolto nelle mie battaglie personali. È un aspetto che continuerò a portare avanti, soprattutto dal vivo. Ogni concerto, per me, non è mai soltanto musica: contiene sempre una dimensione di confronto sociale. È una componente che non è mai venuta meno”.

Sozinho è un brano che sembra riflettere sul rapporto con la propria terra, spostando l’attenzione dall’amore verso un senso più ampio di appartenenza. Oggi lei che relazione ha con Napoli? È casa, ferita o responsabilità?

“Racchiude tutte queste dimensioni. È una continua alternanza tra contrasti, una vera e propria ‘croce e delizia’. Rappresenta esattamente quella dicotomia che emerge in Tutto passa: l’idea che ognuno creda di possedere una verità, salvo poi vedere tutto ribaltarsi. È una città che vive di pregiudizi, ma allo stesso tempo li smentisce costantemente. La amo perché riesce a sorprendere, sia in positivo sia in negativo. Anche nelle sue contraddizioni si percepisce vitalità, una sorta di energia magmatica, coerente con la sua natura vulcanica. Ed è proprio questo che la rende così significativa per me”.

E Napoli ricambia questo legame?

“Sì, posso dirlo con convinzione. L’affetto che ricevo mi fa sentire molto fortunato. Ad esempio, molte persone hanno acquistato un’edizione limitata del vinile senza conoscerne ancora il contenuto: un gesto che mi ha colpito profondamente. In generale, il rapporto con il pubblico è qualcosa di straordinario. Mi sento distante da una logica puramente commerciale, eppure vedere numeri che si avvicinano a quel tipo di dimensione mi rende orgoglioso. Non per il dato in sé, ma per il modo in cui si realizza: in maniera spontanea, autentica. Ed è questo, per me, l’aspetto più significativo”.

Dal punto di vista musicale, il disco attraversa molte forme: archi, gospel, elementi popolari, sonorità legate alla terra, elettronica, canto africano. Ha seguito l’istinto oppure c’era un’idea precisa di costruire un suono solista?

“Ho sempre avuto un approccio molto aperto alla musica. In questa fase, l’assenza di un vincolo legato a una formazione stabile mi ha dato grande libertà. Mi ha permesso di esplorare mondi che mi appartengono da sempre, anche solo come ascoltatore. Amo Napoli anche per questo: offre una varietà sonora straordinaria. Più in generale, è il Mediterraneo a rappresentare per me una fonte continua di stimoli. Avendo già attraversato diversi linguaggi musicali, non avverto limiti nell’esplorarne altri. È stato, prima di tutto, un processo molto naturale e anche divertente”.

Tornando a Canto della memoria: lì la memoria non consola, ma ferisce. A livello personale, che rapporto ha con il ricordo? Sente più il bisogno di trattenere o di lasciare andare?

“Avrei bisogno di trattenere. Il problema è che faccio fatica a ricordare. Rimangono soprattutto le canzoni, le armonie. Su tutto il resto ho difficoltà: raccontare eventi recenti può non essere immediato. Al contrario, su aspetti storici o culturali la memoria funziona in modo quasi automatico, come se fosse organizzata in modo meccanico. È una dinamica particolare: estremamente efficace in alcuni ambiti, quasi assente in altri”.

Quindi, una memoria selettiva…

“Decisamente. Alcuni elementi riaffiorano con precisione anche dopo molto tempo, mentre altri risultano difficili da recuperare”.

Che cosa è rimasto fuori dal disco? C’è qualcosa che ha scelto di escludere?

“Non parlerei di esclusione consapevole. Ho accolto tutto ciò che emergeva durante il processo creativo. Scrivo poco, ma seleziono molto: un brano deve convincermi pienamente per essere incluso. Non ci sono elementi esclusi in senso netto, piuttosto alcune atmosfere che potranno trovare spazio in futuro. L’unica decisione precisa è stata evitare collaborazioni”.

Oggi sembra quasi una scelta controcorrente, in un’epoca in cui i progetti sono spesso condivisi tra molti artisti.

“È proprio questo il punto. Sono favorevole alle collaborazioni e ne realizzerò, ma non in questo primo lavoro. Un debutto solista non deve apparire come un sostegno esterno. Deve reggersi autonomamente. Spesso, dopo lo scioglimento di una band, si ricorre a collaborazioni numerose. Per me, invece, tutto deve partire da un’esigenza artistica. Se c’è qualcosa da esprimere, lo si fa. Le collaborazioni possono arricchire, ma in questa fase era importante affermare un punto di vista personale”.

Al di là degli addetti ai lavori, chi è stata la prima persona ad ascoltare il disco completo?

“Serena, la mia compagna. È stata la prima ad ascoltarlo integralmente. Ha condiviso ogni fase del lavoro, vivendo ogni brano fin dall’inizio. Non si tratta solo della convivenza: partecipa profondamente a ciò che faccio, con attenzione ed emozione”.

Le canzoni d’amore sono dedicate a lei?

“Non esclusivamente. Alcuni brani hanno toni anche molto diversi, quindi sarebbe riduttivo dirlo. Ad esempio, La casa sull’albero richiama il ritorno all’infanzia, alla purezza, al primo sentimento amoroso”.

Essendo lei napoletano, le pongo una domanda che ho rivolto anche ad altri artisti della città.

Come definirebbe il significato della parola “cazzimma”?

“È un termine difficile da tradurre. Non coincide con la cattiveria. Indica piuttosto una forma di determinazione. Il significato varia a seconda del contesto: può assumere una sfumatura più dura oppure indicare la necessità di avere energia, incisività. Forse il termine più vicino è ‘mordente’: una combinazione di forza, intelligenza e prontezza. È un’energia quasi vulcanica, che richiede anche una certa lucidità”.

In senso positivo, si riconoscerà della cazzimma: l’ha resa più libero o più disilluso?

“Mi ha reso estremamente libero. Si tratta però di una forza equilibrata, non orientata a prevalere sugli altri. È una spinta interiore: significa seguire la propria direzione, senza condizionamenti esterni. Non è opposizione, ma affermazione di sé. Una forma di coraggio”.

Perché trascorre così tanto tempo tra un lavoro e l’altro? Dipende dall’attenzione molto rigorosa che riserva ai testi?

“Sì, perché credo che si debba fare musica solo quando si ha davvero qualcosa da esprimere.

E quando si è convinti di ogni dettaglio. Posso concedermi libertà su altri aspetti, ad esempio realizzare un disco con un quartetto d’archi o con un’orchestra, ma sulla scrittura no: deve essere precisa. Non ha senso pubblicare lavori in cui non mi riconosco, anche perché sarei il primo a non volerli riascoltare”.

Dal punto di vista discografico, le viene concessa questa autonomia?

“Sì, completamente. Ed è uno degli aspetti che apprezzo di più dell’etichetta che mi segue. Lavoro in una condizione di reale libertà, e per questo sono grato a chi collabora con me. Non si tratta di un rapporto di dipendenza, ma di una collaborazione consapevole. C’è la consapevolezza che su questo aspetto non si possa intervenire, nemmeno per rendere i contenuti più ‘accessibili’. Farlo significherebbe compromettere la dimensione artistica, e non è qualcosa che sono disposto ad accettare. Nessun risultato economico vale la possibilità di svegliarsi e decidere di cosa parlare, prendendosi il tempo necessario. Per Ali, Bomaye!, ad esempio, ho affrontato un lungo lavoro di lettura e approfondimento, proprio per evitare qualsiasi forma di superficialità”.

Si percepisce. È interessante però, perché oggi sembra che tutti siano spinti a pubblicare con grande frequenza.

“È vero. Io, tra l’altro, non ho grande dimestichezza con i numeri e non mi interessa metterli in evidenza. Tuttavia, La casa sull’albero ha superato le 300.000 visualizzazioni su YouTube in meno di un mese, che per il tipo di musica indipendente che realizzo è un risultato significativo. Ma se il contenuto non ha valore, i numeri perdono significato. Ognuno è libero di scegliere il proprio percorso, ma per me la questione centrale resta un’altra”.