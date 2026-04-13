Roberto Di Ponzio morto al cimitero San Brunone di Taranto colpito da un palo della luce buttato giù dal vento

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un operaio di 38 anni è morto a Taranto dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto a causa del forte vento. L’uomo, Roberto Di Ponzio, stava effettuando su una gru alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone quando è stato colpito dal palo. Inutili i soccorsi, il 38enne è morto sul colpo. Si tratta della seconda vittima nel giro di poche ore dei forti venti che stanno sferzando la Puglia: a Bisceglie una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere stata travolta da un albero caduto.

Roberto Di Ponzio morto al cimitero San Brunone a Taranto

Nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile, un operaio di 38 anni è morto a Taranto dopo essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa delle forti raffiche di vento.

Il tragico incidente è avvenuto nei pressi del cimitero comunale di San Brunone. Lo riporta Ansa.

ANSA

La vittima, Roberto Di Ponzio, stava effettuando alcuni lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione all’esterno del cimitero.

Colpito da palo della luce caduto a causa del vento

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava lavorando su una gru quando è stato colpito dal palo, che sarebbe improvvisamente caduto a causa del vento.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e dello Spesal.

I soccorritori però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 38enne, morto sul colpo a causa del violento impatto.

A Bisceglie ragazzina di 12 anni travolta da un albero

Poche ore dopo c’è stato un altro incidente mortale provocato dal forte vento che sta sferzando la Puglia.

A Bisceglie (BAT) una ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta dopo essere stata travolta in strada da un albero caduto all’improvviso.

In Puglia la Protezione civile ha diffuso per la giornata di oggi un avviso di allerta meteo gialla per vento forte.

Operaio ferito a Margherita di Savoia

Un terzo incidente, non mortale, è accaduto sempre oggi a Margherita di Savoia (BAT).

Un operaio di sessant’anni è rimasto ferito mentre stava lavorando all’interno di un’azienda agricola, travolto da alcuni cassoni caduti a causa del vento.

L’uomo ha riportato diversi traumi, è stato soccorso e trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Policlinico di Foggia.