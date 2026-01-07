Roberto Dipiazza si difende dopo il post sulla Befana contro Elly Schlein, "l'immagine non l'ho fatta io"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo il post della Befana con il volto di Elly Schlein, Roberto Dipiazza interviene per difendersi dalle accuse. Il sindaco di Trieste sostiene di non aver creato l’immagine e parla di una semplice “boutade”, aprendo però alla possibilità di scuse. Nonostante ciò, per il primo cittadino non c’è alcuna traccia di sessismo nelle sue parole.

Il post con Elly Schlein com Befana

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha risposto alle polemiche nate per un’immagine pubblicata sui suoi canali social: una Befana con il volto della segretaria del Pd Elly Schlein. Il Pd ha chiesto scuse, contestando al primo cittadino sessismo e body shaming.

Il post era stato presentato come un augurio per l’Epifania ed è diventato rapidamente oggetto di contestazioni. L’immagine era accompagnata dalla scritta “Tanti auguri Befana” e aveva raccolto commenti di protesta sotto la pubblicazione, con richiami al dovere di rappresentare la città.

ANSA

Il post di Roberto Dipiazza con Elly Schlein rappresentata come la Befana

Anche Enrico Mentana sui suoi canali ha criticato la scelta del sindaco, chiedendosi come possa “permettersi” un primo cittadino di condividere online un contenuto del genere.

La difesa di Roberto Dipiazza: “Non l’ho fatta io”

Intervistato da La Stampa, Dipiazza ha provato a ridimensionare la portata del caso. Ha definito l’immagine “una stupida foto” e ha sostenuto che la reazione sia sproporzionata rispetto al contenuto. “Mi sembra incredibile che si arrabbino tanto per così poco”, ha detto, aggiungendo che per lui si tratta di “una boutade”.

Sul punto più contestato, Dipiazza ha precisato: “L’immagine non l’ho fatta io. L’ho solo usata per fare gli auguri”. Ha anche aperto alla possibilità di scusarsi: “Avrò forse sbagliato, e se è così mi scuso”, pur ribadendo di non considerare la vicenda “così drammatica”.

Nel tentativo di spiegare il proprio metro di giudizio, Dipiazza ha portato esempi di attacchi subiti negli anni, dicendo di aver visto circolare anche un video falso realizzato con l’intelligenza artificiale. E ha richiamato il livello dello scontro politico televisivo e social, sostenendo che le battute rivolte ad altri esponenti politici siano spesso più dure.

Il precedente in Consiglio

Il sindaco viene incalzato anche su un episodio precedente, avvenuto in Consiglio comunale, quando si era rivolto a una consigliera d’opposizione dicendole: “Non mi sono mai fatto comandare da una donna, tantomeno da te”.

Dipiazza ha contestato l’accusa di sessismo, affermando di non riconoscersi in quella lettura e chiedendo che gli venga spiegato dove sarebbe l’elemento discriminatorio: “Mi aiuti a capire dov’è il sessismo, perché non lo capisco”. La difesa del sindaco insiste sul registro dell’ironia e sul fatto che, a suo dire, la politica sia da tempo attraversata da attacchi personali.

Allo stesso tempo, la vicenda del post con Elly Schlein resta legata a una questione istituzionale, perché la critica che gli viene mossa non riguarda solo il contenuto, ma il contesto e la scelta di utilizzare un’immagine derisoria in un canale ufficiale riconducibile a chi guida un’amministrazione comunale.