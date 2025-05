Robert Francis Prevost eletto Papa dal Conclave, si chiamerà Leone XIV: chi è il nuovo Pontefice

Il nuovo Papa Leone XIV proviene dagli Stati Uniti. Il suo nome è Robert Francis Prevost. Il protodiacono Dominique Mamberti ha dato l’annuncio sotto il sole di Roma di fronte a una folla accorsa per accogliere il nuovo Vicario di Cristo.

Il nuovo Papa si chiamerà Leone XIV

Leone XIV sarà il nuovo Papa. L’8 maggio 2025 è già una data storica: alla quarta votazione il Conclave ha eletto il 267° capo della Chiesa, il Vicario di Cristo dopo il pontificato del compianto Jorge Mario Bergoglio, nel cuore di tutti Papa Francesco, scomparso il 21 aprile dopo una malattia.

Il nome del nuovo Pontefice è stato annunciato alle 19:13 dal protodiacono Dominique Mamberti, affacciatosi su piazza San Pietro per comunicare il nome del successore di Bergoglio di fronte ai fedeli accorsi da ogni parte del mondo per assistere al momento sacro.

Fonte foto: ANSA “Habemus Papam”, il momento dell’annuncio della salita al soglio pontificio di Robert Francis Prevost da parte di Dominique Mamberti

“La pace sia con tutti voi“, queste le prime parole pronunciate da Robert Francis Prevost nel suo primo discorso dalla nuova carica di Leone XIV.

Con un italiano impeccabile, il nuovo Papa statunitense ha ricordato il suo predecessore Papa Francesco e non ha nascosto una certa emozione, con la voce spesso rotta dal pianto per il grande incarico che il Conclave gli ha conferito.

Chi è Robert Francis Prevost

Il nuovo Vicario di Cristo ha salutato i fedeli e il mondo con queste parole: “La pace sia con tutti voi”. Il 267° Papa si è pronunciato in lingua italiana e in spagnolo. Robert Francis Prevost, infatti, gode anche della cittadinanza peruviana dal momento che in Perù ha trascorso almeno due decenni come missionario agostiniano e come Vescovo a Chiclayo.

Nato a Chicago (Illinois) il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost ha frequentato il seminario presso i Padri Agostiniani e nel 1977 si è laureato in Matematica alla Villanova University della Pennsylvania, dove ha studiato anche Filosofia.

Dopo essersi diplomato in Teologia presso la Catholic Theological Union, a 27 anni ha raggiunto Roma per studiare Diritto Canonico alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino fino al 1982, quando viene ordinato sacerdote conseguendo, quindi, la licenza nel 1984.

Nel 1985 è iniziato uno dei periodi più importanti del suo cursus honorum: Prevost, infatti, è stato mandato in Perù come missionario agostiniano a Chulucanas. In Perù ha trascorso almeno vent’anni al punto da ottenere la cittadinanza peruviana.

Le posizioni politiche

Come Papa Francesco, Leone XIV ha sempre dimostrato grandi aperture sui migranti, sui cambiamenti climatici e sulla posizione rispetto ai fedeli, specialmente in termini di prestigio della Chiesa e della stessa figura del Pontefice. Secondo Il Post, Robert Francis Prevost sarebbe meno conciliante con il mondo Lgbtqia+ e sul ruolo delle donne nelle cariche ecclesiastiche.

Per questo motivo The College of Cardinals Report lo definisce un centrista, in altri termini: “Su temi chiave, il Cardinale Prevost parla poco, ma alcune sue posizioni sono note”.