Roberto Gagnor sceneggiatore di Topolino licenziato per una battuta su Paperinik e le critiche ai lettori

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Roberto Gagnor, storico sceneggiatore di Topolino, non collaborerà più con il settimanale Disney dopo essere stato “licenziato” in seguito a una polemica nata sui social per alcune battute rivolte a una parte dei fan di PK–Paperinik. L’autore aveva definito alcuni lettori “irrilevanti” e “bisognosi di crescere”, una condotta che è stata giudicata irrispettosa dal direttore del giornale.

Roberto Gagnor “licenziato” da Topolino

Dopo oltre vent’anni di storie pubblicate e circa 300 sceneggiature firmate, si interrompe la collaborazione tra Roberto Gagnor e Topolino.

Lo sceneggiatore torinese, classe 1977, autore di alcune delle storie Disney più apprezzate degli ultimi anni, ha raccontato di essere stato allontanato dalla redazione dopo una polemica nata sui social network attorno a PK, la celebre versione futuristica di Paperinik.

IPA

La decisione è stata confermata dal direttore di Topolino, Alex Bertani, che ha spiegato come il problema non riguardasse tanto le opinioni personali dell’autore quanto il rapporto con i lettori. In un intervento pubblicato da Fumettologica, Bertani ha infatti dichiarato che “i lettori vanno rispettati. A prescindere”.

Cosa ha scritto lo sceneggiatore

Alla base della vicenda ci sarebbero alcuni post pubblicati da Gagnor su Facebook. Lo sceneggiatore ha spiegato di aver ironizzato sulle reazioni di una parte dei fan di PK alle nuove storie dedicate al personaggio. Secondo il suo racconto, i commenti erano rivolti a una ristretta fascia di appassionati particolarmente critici verso ogni novità introdotta nell’universo narrativo del fumetto. Lo stesso autore ha descritto quei fan come una “piccola frangia” per cui “non va mai bene niente e che considera terribile qualsiasi novità”.

La discussione si è poi spostata sul forum “Papersera”, storico punto di riferimento per i lettori Disney italiani. Qui alcuni utenti hanno contestato il tono utilizzato dall’autore. Gagnor ha raccontato di aver reagito definendo quei commentatori “irrilevanti” e sostenendo che avessero bisogno di “crescere”. Parole che hanno alimentato ulteriormente la polemica e portato alcuni utenti a dichiarare l’intenzione di disdire l’abbonamento alla rivista.

Chi è Roberto Gagnor

Entrato stabilmente tra gli autori Disney nei primi anni Duemila, Gagnor ha firmato centinaia di storie per Topolino. Tra le più note figurano il ciclo dedicato alla storia dell’arte, quello sul cinema e avventure come “Topolino e il Passaggio al Tor Korgat”, realizzata insieme al maestro Giorgio Cavazzano.

Parallelamente ha lavorato per la televisione, l’animazione e la narrativa. Attualmente è capo sceneggiatore della serie animata “Food Wizards” trasmessa da Rai Gulp e autore della serie thriller con protagonista Giorgio Furia.

PK – Paperinik, il paradosso

Un aspetto che rende ancora più singolare la polemica riguarda proprio la storia editoriale di “PK“. Fin dalla nascita, la redazione aveva adottato uno stile comunicativo molto diverso rispetto ai tradizionali fumetti Disney.

La sua celebre rubrica della posta dei lettori, infatti, era nota proprio per le risposte ironiche, sarcastiche e volutamente provocatorie. Gli autori rispondevano spesso prendendo bonariamente in giro i lettori, trasformando la corrispondenza in una parte integrante dell’identità della testata.

Tra i tormentoni più famosi ricordati dagli appassionati figurava la sigla “PRDQP“, ovvero “Poche ragazze da quelle parti?”, utilizzata per rispondere a lettere particolarmente polemiche o pedanti. Un’altra risposta ricorrente era il celebre “Comprati un criceto”, diventato negli anni un simbolo dello stile irriverente del “PK Team”.

Anche nelle successive incarnazioni della serie, come “PK²” e “Pikappa”, la posta dei lettori mantenne un tono pungente e sarcastico che contribuì a costruire il mito della saga. Le risposte ironiche erano infatti considerate parte del gioco e uno degli elementi distintivi dell’universo PK. Ma forse i tempi sono cambiati.