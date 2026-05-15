Roberto Giachetti incantenato alla Camera, "manette comprate in un sexy shop. I bisogni? Ho un pannolone"

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Roberto Giachetti, incatenato al suo banco della Camera dei Deputati, ha svelato di aver comprato le manette in un “sexy shop” e di avere addosso un “pannolone” per ovviare alle necessità fisiologiche. Il deputato di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni, è passato venerdì 15 maggio a quello della sete, annunciando che avrebbe lasciato l’Aula fino a quando non avrebbe avuto una risposta sulla Commissione di Vigilanza della Rai, che non si riunisce da 19 mesi. Il centrodestra, alcune ore dopo, è andata incontro alle richieste del deputato renziano, convincendolo quindi a interrompere lo sciopero.

Perché Giachetti si è incatenato nell’Aula

Roberto Giachetti, venerdì 15 maggio, è intervenuto alla trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1 spiegando il motivo del suo gesto, poche ore dopo essersi ammanettato alla Camera dei Deputati.

“La maggioranza – ha dichiarato – sta sequestrando la Commissione parlamentare di Vigilanza, che è l’organo di garanzia che deve vigilare sulla corretta informazione della RAI e che da 19 mesi non si riunisce è diventata una cosa per me inconcepibile. Ho iniziato uno sciopero della fame, non ho avuto alcuno tipo di risposta e a questo punto ho ritenuto che se loro sequestrano la Commissione parlamentare di Vigilanza io mi autosequestro in Aula. Quindi stamattina, dopo la fine della seduta, ho annunciato che non mi muovo da qui finché non avrò una risposta”.

Le manette comprate in un sexy shop

Incalzato dai conduttori, Giachetti ha confessato di aver comprato le manette “in un sexy shop perché non si possono vendere nel nostro Paese”.

Poi ha aggiunto: “Ora questa cosa farà il giro del mondo…”.

Lo sciopero della fame e della sete con addosso il pannolone

Giachetti ha poi spiegato di essee passato dallo sciopero della fame a quello della sete, “perché è evidente che se è necessario imprimere ancora più determinazione a una richiesta che, vorrei che fosse chiaro, non è per me, per il mio partito, per la mia parte politica, ma è per i cittadini italiani, perché il servizio pubblico è di tutti e pagato da tutti, penso che se non arrivano risposte bisogna fare un passo in più”.

E ancora: “È probabile che in questo Paese avrei avuto molto più notorietà se avessi sparato o investito qualcuno“.

Qual è l’ultima cosa che ha prima di iniziare lo sciopero? “Un cappuccino stamattina, un caffè alle 9:30 e un bicchiere d’acqua“.

Il deputato, comunque, non è da solo: “Sono con il personale della Camera, che poveracci sono vittime di questa mia iniziativa, devono stare qui per forza. Il presidente ha immediatamente fatto venire lo staff medico che sta qui fisso per visitarmi: sto benissimo, mi hanno messo al corrente di tutti i rischi a cui vado incontro. Mi hanno misurato la pressione, preso i vari parametri e per il momento sto bene”.

Sull’esito della protesta, Giachetti ha dichiarato di sperare di non essere portato via con la forza, “ho anche anticipato, durante l’intervento, che mi auguro proprio che questo non avvenga. Preferisco sperare che magari da qui a un po’ di tempo invece arrivi una risposta politica, perché io non ho bisogno di fare show che mi portano via… ho bisogno che la richiesta sia rispettata, mi auguro che la politica ogni tanto superi anche lo show. Io penso che la non violenza ha una grande forza, anche quella di superare quello che l’ordinaria amministrazione non fa. Almeno se ne parla, se ne parlerà sicuramente”.

Quindi, la confessione sulla famiglia: “Sono un po’ preoccupati, sono anche abituati”.

Infine, alla domanda sui bisogni fisiologici, Giachetti ha risposto così: “Mi sono messo un pannolone, si deve sempre pensare a tutto”.

Quella di Roberto Giachetti è una delle proteste che più è rimasta impressa tra quelle fatte dalla politica italiana.