Roberto Giachetti si ammanetta in Aula, protesta shock alla Camera

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Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco parlamentare in Aula a Montecitorio. La clamorosa protesta del deputato di Italia Viva è andata in scena alla Camera contro lo stallo della Commissione di Vigilanza Rai. “Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità – ha detto Giachetti – nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute”. Poi ha preso le manette e si è incatenato. “Mi autosequestro – ha annunciato – nella casa della democrazia e passo da questo momento dallo sciopero della fame a quello della sete”.