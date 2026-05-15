Roberto Giachetti si ammanetta in Aula, protesta shock alla Camera
L'esponente di Italia Viva era già in sciopero della fame da dodici giorni e ha annunciato il passaggio allo sciopero della sete contro lo stallo della Commissione Vigilanza Rai
Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco parlamentare in Aula a Montecitorio. La clamorosa protesta del deputato di Italia Viva è andata in scena alla Camera contro lo stallo della Commissione di Vigilanza Rai. “Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità – ha detto Giachetti – nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute”. Poi ha preso le manette e si è incatenato. “Mi autosequestro – ha annunciato – nella casa della democrazia e passo da questo momento dallo sciopero della fame a quello della sete”.