Roberto Leonetti morto a 71 anni dopo un malore al concerto dei Pooh all'Arena di Verona, fissati i funerali

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Addio a Roberto Leonetti, imprenditore milanese noto per le boutique di abbigliamento. L’uomo, 71 anni, è stato stroncato da un malore durante il concerto dei Pooh che si è tenuto ieri sera, domenica 17 maggio, all’Arena di Verona. “Siamo profondamente vicini a tutta la famiglia”, fa sapere sui social la storica band. I funerali si terranno giovedì 21 maggio nella parrocchia San Pio V e Santa Maria di Calvairate.

Roberto Leonetti morto per un malore al concerto dei Pooh

Lutto a Milano per la scomparsa di un volto storico del commercio cittadino, Roberto Leonetti, imprenditore noto per le boutique di abbigliamento “Roberto Leon”.

Leonetti è morto a causa di un malore nella serata di domenica 17 maggio, durante il concerto dei Pooh all’Arena di Verona.

ANSA

Aveva 71 anni. A darne notizia sui social nella giornata di oggi il figlio Alessandro.

Il messaggio dei Pooh

Non appena hanno appreso quanto successo, i Pooh hanno voluto esprimere il loro cordoglio con un messaggio pubblicato sulle loro pagine social.

“Con grande dolore abbiamo appreso che il nostro fan spettatore presente all’Arena, colto da un malore all’inizio del concerto e poi portato in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta”, scrive la storica band.

“Siamo profondamente vicini a tutta la famiglia, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

Quando si terranno i funerali di Roberto Leonetti

Roberto Leonetti è stato uno storico imprenditore e commerciante di Milano. Nata nel 1970 da un piccolo negozio di abbigliamento. la sua Roberto Leon conta oggi sei punti vendita, tra cui quello principale di corso XXII Marzo.

Fissati i funerali di Roberto Leonetti: si svolgeranno giovedì 21 maggio, alle ore 11, nella chiesa San Pio V e Santa Maria di Calvairate.