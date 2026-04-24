Roberto Lipari, intervista all’attore e comico: “Finché ho qualcosa da dire, continuo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono percorsi artistici che nascono da un’ambizione precisa e altri che prendono forma quasi in sordina, come una voce che cresce nel tempo senza mai imporsi davvero. Quello di Roberto Lipari sembra appartenere a questa seconda categoria: un tragitto costruito più per necessità espressiva che per strategia, più per urgenza personale che per calcolo. Nel modo di raccontarsi di Roberto Lipari emerge una tensione costante tra ciò che si è e ciò che si sceglie di mostrare. Non c’è mai la volontà di aderire completamente a un’etichetta, né quella di definirsi in modo definitivo. Attore, autore, comico: ogni definizione appare parziale, quasi riduttiva. Come se il punto non fosse tanto “che ruolo occupare”, ma “che senso dare a quello che si fa”. Ed è proprio in questo spazio, meno visibile e meno codificabile, che si muove il suo lavoro. L’impressione è quella di un artista che osserva molto, prima ancora di raccontare. Che assorbe, rielabora, trattiene. E solo dopo decide se vale la pena trasformare quell’esperienza in qualcosa di condivisibile. Non c’è urgenza di esserci a tutti i costi, né paura del silenzio. Anzi, il silenzio sembra avere un valore preciso: quello di misura, di selezione, quasi di rispetto verso ciò che si sceglie di dire. Anche nei momenti più esposti, come la televisione o il cinema, resta una certa distanza dalle dinamiche più prevedibili del sistema. Non per opposizione dichiarata, ma per una sorta di naturale incompatibilità con logiche troppo rigide o costruite. È un rifiuto silenzioso, che si traduce in scelte concrete: rallentare, cambiare direzione, rinunciare quando necessario. Dentro questo percorso si intrecciano elementi molto personali, come le relazioni, le amicizie, la paternità. Non come semplici tappe biografiche, ma come snodi che modificano lo sguardo e, di conseguenza, anche il modo di lavorare. La vita privata non resta mai del tutto separata: filtra, si riflette, a volte si ribalta nei personaggi e nelle storie. Questa intervista per Virgilio Notizie a Roberto Lipari, realizzata nell’ambito dell’On Air Festival a Palermo, si inserisce proprio in quel punto di equilibrio fragile tra ciò che è vissuto e ciò che viene raccontato. Non è solo un confronto su un film o su una carriera, ma un tentativo di entrare in un processo: capire come nascono le scelte, cosa le guida, e soprattutto cosa resta, una volta che il lavoro è finito e le luci si spengono.

Che esperienza è stata il film Cena di classe, di cui oltre a essere interprete è anche cosceneggiatore con Francesco Mandelli? Che segno ha lasciato in Roberto Lipari?

“Il progetto è nato insieme a Francesco: lo abbiamo scritto a quattro mani, al termine di un percorso durato quasi un anno e mezzo. Il set è stato bellissimo e il risultato finale, a mio avviso, lo è altrettanto. Paolo Sorrentino sostiene che in un film si concentra un grande sforzo per ottenere, in proporzione, molto poco: un’ora e mezza di pellicola rispetto a una mole di lavoro enorme. È vero. Tuttavia, bastano i riscontri del pubblico, perché l’opera finisce per toccare corde che non sempre si scelgono consapevolmente. Sono arrivati messaggi molto intensi, da parte di spettatori usciti dalla sala con il desiderio di cambiare qualcosa nella propria vita. Il più significativo, condiviso da me anche sui social, proveniva da una persona che, colpita da un passaggio legato al tema del suicidio, ha raccontato di aver trovato il coraggio di parlarne. Un riscontro di questo tipo vale più di qualsiasi risultato. Quando si crea un’opera, difficilmente si può aspirare a un esito migliore. Sono profondamente felice”.

Nel film compaiono molti personaggi diversi. Se si riflette su “chi diventeremo da grandi”, a partire dall’adolescenza: a quale si sentiva più vicino? E quale figura immaginava di diventare?

“Mi considero molto fortunato, perché ciò che desideravo fare già durante gli anni di scuola coincide con il mio lavoro attuale, anche se allora sembrava irrealizzabile. A scuola ero disilluso. Intorno ai 23-24 anni ho lasciato l’università, dove studiavo medicina, e ho deciso di tentare questa strada. La fase più sognatrice è arrivata, quindi, in un secondo momento. Per il film ho costruito il mio personaggio in contrasto con la mia esperienza personale. Provengo da una relazione molto lunga, durata quattordici anni, di cui uno e mezzo di matrimonio. Il personaggio, invece, è qualcuno che ha compiuto scelte sbagliate, accumulando problemi senza affrontarli. Nella mia vita di coppia ogni difficoltà è stata affrontata apertamente, anche attraverso confronti accesi, ma sempre con l’obiettivo di rafforzare il rapporto. Marco rappresenta l’opposto: una sorta di ipotesi alternativa, ciò che sarebbe potuto accadere imboccando una strada diversa. Mi ritengo fortunato, ma molti amici si riconoscono negli altri personaggi: c’è chi sognava di diventare cantante e ha intrapreso un’altra carriera, oppure chi si percepiva ribelle ed è poi diventato impiegato. Il racconto nasce anche dall’osservazione della realtà. È accaduto lo stesso con il mio primo film sull’università, Tuttapposto: non ho descritto il mio percorso, ma ciò che ho visto attorno a me. In questo senso, l’Università di Palermo si è rivelata una fonte preziosa di ispirazione”.

Nel film ha lavorato con Annandrea Vitrano, in un momento in cui lei stava vivendo una situazione analoga a quella narrata. In che modo questo aspetto è stato rilevante?

“Posso raccontare due aspetti. Il primo, più leggero, riguarda il fatto che conosco molto bene la relazione tra Annandrea e Claudio Cassisa, perché esiste un’amicizia autentica, piuttosto rara nel nostro ambiente. Durante le prove, quando emergevano dinamiche simili alla loro esperienza, mi capitava di imitare Claudio per stemperare la tensione. Dall’altra parte, proprio il legame di amicizia si è rivelato prezioso per entrambi. Ci preparavamo con grande attenzione, provando le scene in hotel prima delle riprese. Si è creato anche un sostegno reciproco sul piano emotivo. La mia recitazione si basa molto sulla capacità di assorbire ciò che trasmette l’altro attore; avere davanti una persona che stava vivendo realmente determinate emozioni è stato estremamente significativo. Inoltre, intorno a me c’erano altre coppie in fase di separazione. In modo spontaneo, ho avuto a disposizione un ampio bagaglio emotivo da cui trarre ispirazione”.

Che attore è diventato oggi? C’è differenza rispetto a quello che desiderava essere?

“Non so nemmeno se possa definirmi un attore. Mi considero piuttosto un autore: ho contenuti da esprimere e, finché ne avrò, continuerò; in caso contrario, preferirò tacere. Si vedono percorsi di artisti che proseguono anche quando non hanno più nulla da comunicare. Mi auguro, invece, di avere sempre qualcosa da dire. Utilizzo il mio volto e il mio corpo come strumenti espressivi. In gran parte dei lavori che ho realizzato è presente anche la mia scrittura. Recitare mi diverte, ma non saprei definire con precisione il tipo di attore che sono. È una valutazione che spetterebbe più a Pierfrancesco Favino (ride, ndr)”.

Foto: Fabrizio Pace / US: The Rumors

Lei è stato inviato e poi conduttore di Striscia la Notizia. Come ha vissuto il ridimensionamento e il cambiamento del programma?

“Provo grande dispiacere. Probabilmente non ce ne rendiamo ancora conto, ma si farà sentire la mancanza. Come accade spesso, all’inizio si tende a minimizzare, poi si comprende il valore di ciò che si è perso. Già ora c’è chi chiede perché non venga più consegnato il Tapiro, senza considerare che il programma non è attualmente in onda. Per me Striscia è stato uno degli ambienti più liberi in cui abbia lavorato in televisione. Non mi è mai stato imposto cosa dire o evitare, mentre di solito il mezzo televisivo segue logiche diverse. Durante le puntate capitava di ironizzare sul programma successivo, affermando che purtroppo dopo sarebbe andato in onda il Grande Fratello. È difficile immaginare un’altra rete in cui sia possibile un simile livello di libertà. Questo dimostra quanto spazio fosse riuscito a conquistare Antonio Ricci. L’assenza del programma rappresenta una perdita per tutti. Mi auguro che possa tornare: del resto, Antonio ha dimostrato di potere essere un’araba fenice”.

A che punto si trova nel suo percorso?

“Non ho mai interpretato la mia vita in termini di carriera. Non saprei indicare una fase precisa, e forse è una domanda che preferisco evitare. Si tratta di un’impostazione tipica delle agenzie, che prevedono passaggi prestabiliti; non mi sono mai riconosciuto in queste dinamiche. Se penso agli artisti che apprezzo, non mi vengono in mente figure costruite a tavolino. Penso a Pino Caruso o a Paolo Villaggio: non sono diventati ciò che sono grazie a una pianificazione esterna. Non riesco a rispondere in modo diverso, perché è un linguaggio che non mi appartiene. Posso però dire di essere soddisfatto della posizione raggiunta e, soprattutto, di sentirmi credibile, aspetto per me fondamentale”.

Lei è da poco padre. La paternità ha influito sulle sue scelte o sul modo di concepire il lavoro?

“Sì, in maniera totale. Avevo scritto un film da protagonista, Quasi vera, insieme a Fausto Brizzi. Si tratta di una commedia sull’intelligenza artificiale, in uscita nella prossima stagione. Quando è stato deciso di girarlo, a ottobre, periodo in cui sarebbe nata mia figlia, ho scelto di rinunciare. Figurerò quindi come sceneggiatore di un progetto pensato per me, con un personaggio costruito sulla mia voce. In seguito, sono stati modificati anche l’attore e il nome del protagonista, ma non era un aspetto rilevante. Sono profondamente felice di aver trascorso quel mese e mezzo con mia figlia invece di essere impegnato sul set”.

E per quanto riguarda la regia? Ha intenzione di tornare dietro la macchina da presa?

“Ho avuto l’opportunità di dirigere So tutto di te. Per il prossimo progetto vorrei lavorare con risorse diverse. Quel film è stato realizzato affrontando numerose difficoltà, ma mi ha rafforzato e ha ampliato la mia consapevolezza sia nella scrittura sia nella recitazione, grazie all’esperienza dietro la macchina da presa. In futuro mi piacerebbe soprattutto portare il lavoro in sala: quel titolo è uscito esclusivamente in piattaforma, e questa mancanza si è fatta sentire. Con Cena di classe mi capitava di entrare in sala senza farmi riconoscere, per osservare le reazioni del pubblico. Privarmi di questo significa rinunciare a una parte fondamentale del piacere del lavoro”.

Oggi, per un autore, è una sfida confrontarsi con mezzi diversi come social, televisione e cinema. In che modo affronta questo aspetto?

“Si tratta di ambiti completamente differenti. Cambia lo strumento, cambiano le regole, il contesto e il pubblico. L’unico modo per affrontarli tutti è sviluppare una certa versatilità. Durante la conduzione di Striscia la Notizia avevo ridotto la presenza sui social: intervenendo quotidianamente in televisione, temevo un’eccessiva esposizione. Ora, invece, è tornata la voglia di utilizzarli. È un po’ come nella rotazione delle colture: a un certo punto un terreno smette di essere produttivo ed è necessario cambiare. Per questo motivo trovo stimolante variare e non ripetere sempre lo stesso schema. Esiste un grande vantaggio nell’esplorare linguaggi diversi, ma è fondamentale ricordare che ogni contesto richiede codici propri. Confonderli può portare a risultati inefficaci: un’idea valida per il cinema, ad esempio, potrebbe non funzionare in televisione”.