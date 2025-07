Roberto Mancini appoggia Francesco Acquaroli alle elezioni delle Marche, l'assist al candidato di FdI e Meloni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberto Mancini, ex commissario tecnico dell’Italia (e poi dell’Arabia Saudita), ha espresso pubblicamente il suo sostegno a Francesco Acquaroli in vista delle prossime elezioni nelle Marche. Mancini, nato a Jesi, ha detto a proposito del candidato di FdI e Meloni: “Ha fatto un gran lavoro nelle Marche, ha governato non bene ma benissimo, e io spero proprio che rivinca”.

L’endorsement di Roberto Mancini per Francesco Acquaroli

Intervistato da Il Foglio, Roberto Mancini ha rivelato di sostenere Francesco Acquaroli alle prossime elezioni nelle Marche “per tutto quello che ha fatto nella mia regione, e cioè tantissimo”. Poi ha aggiunto: “Lo scelgo sulla base del suo lavoro. E lo sostengo perché è una persona perbene, anzi perbenissimo. Io, al di là della politica, considero questo. E spero che resti lui”.

L’altra frase chiave pronunciata dall’ex ct dell’Italia (poi approdato sulla panchina della nazionale dell’Arabia Saudita) è: “Francesco Acquaroli ha fatto un gran lavoro nelle Marche, ha governato non bene ma benissimo, e io spero proprio che rivinca”.

Getty Images

Francesco Acquaroli.

Chi sono i candidati alle elezioni delle Marche

Le elezioni Regionali nelle Marche sono in programma alla fine del mese di settembre 2025.

La Regione è attualmente guidata dal centrodestra. A sfidarsi saranno il presidente uscente Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d’Italia, e Matteo Ricci, europarlamentare del Pd ed ex sindaco di Pesaro.

Acquaroli, classe 1974, è il presidente della Regione Marche dal 30 settembre 2020. In precedenza, dal 2014 al 2018 è stato sindaco di Potenza Picena (la sua città) e poi è stato eletto deputato alla Camera per FdI. Ha lasciato l’incarico dopo l’elezione a governatore.

Matteo Ricci è coetaneo di Acquaroli. Nel 2024 è stato eletto europarlamentare con il Pd, dopo aver concluso i 10 anni di mandato da sindaco di Pesaro (la sua città). In precedenza è stato anche presidente della Provincia di Pesaro e Urbino. Ha anche ricoperto il ruolo di vicepresidente del Partito Democratico tra il 2013 e il 2017.

L’annuncio di Calenda sulle elezioni nelle Marche

Nelle scorse ore, proprio sulle elezioni Regionali nelle Marche, Carlo Calenda ha annunciato nella trasmissione L’aria che tira su La7: “La mia opinione è che nessuno dei due candidati vada bene per Azione”.

Poi ha aggiunto: “Azione non sarà presente con il suo simbolo perchè non ritiene che ci sia una coincidenza nè con Ricci nè con Acquaroli”.