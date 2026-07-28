Roberto Mancini CT dell'Italia fa felice mamma Marianna Puolo: "Ultimo anno terribile in Arabia con la guerra"

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La madre del nuovo commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha commentato con sollievo la notizia che il figlio tornerà ad allenare la Nazionale. Mancini è stato per quasi tre anni in Medio Oriente, allenando prima la nazionale dell’Arabia Saudita e poi il club dell’Al-Sadd, in Qatar. La madre era preoccupata soprattutto negli ultimi mesi, a causa del conflitto scoppiato in Medio Oriente.

Le dichiarazioni della madre di Mancini

L’Ansa ha raggiunto telefonicamente la madre di Roberto Mancini, Marianna Puolo, appena nominato commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Parlando con in giornalisti, Puolo ha dichiarato:

Sono molto contenta. È meglio anche perché torna vicino a noi, l’anno scorso è stato un anno terribile, con la guerra da quelle parti. Non l’ho sentito ancora, ma sicuramente lo sentirò in giornata.

ANSA

Mancini ha effettivamente passato gli ultimi anni della sua carriera in Medio Oriente, tra Arabia Saudita e Qatar.

Cosa ha fatto Mancini da quando si è dimesso dalla Nazionale

Mancini si dimise nel 2023 dalla Nazionale dopo cinque anni, un europeo vinto, ma anche una qualificazione mancata ai mondiali del 2022.

Lo fece per poter andare ad allenare l’Arabia Saudita. Arrivò però alla risoluzione contrattuale a ottobre del 2024, dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Coppa d’Asia.

Nel 2025 tornò ad allenare, sempre in Medio Oriente, questa volta un club qatariota, l’Al-Sadd, dove gioca anche il brasiliano ex Liverpool Roberto Firmino. Con questa formazione Mancini ha vinto il campionato locale.

La scelta di Mancini come nuovo Ct

La scelta del commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio maschile è stata molto complessa. Dopo la mancata qualificazione ai mondiali l’organi di governo del calcio italiano, la Figc, ha eletto Giovanni Malagò come nuovo presidente.

Malagò aveva scelto gli ex Milan Paolo Maldini e Leonardo come dirigenti della Nazionale. Dopo alcuni tentativi falliti con vari allenatori, i due avevano deciso di affidare il progetto tecnico ad Andrea Pirlo.

La notizia era data come praticamente ufficiale da quasi tutti gli organi di stampa, ma al contempo è scoppiata una polemica sul contratto di sponsorizzazione di Pirlo con una società di scommesse russa e su diversi eventi tenuti a Mosca dall’allenatore.

L’ex tecnico della Juventus è stato quindi escluso dalla lista dei possibili candidati e questo ha portato alle dimissioni di Maldini e Leonardo. Malagò ha quindi deciso di affidare la Nazionale a Mancini.