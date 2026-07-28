Roberto Mancini nuovo CT dell'Italia, guadagnerà 8 milioni di euro in 4 anni: stipendio "azzurro" dimezzato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Lo stipendio di Roberto Mancini come nuovo CT dell’Italia dovrebbe essere di due milioni di euro all’anno per quattro anni. È questa la base della trattativa che, secondo le indiscrezioni filtrate dalla Figc, ha riportato l’allenatore di Jesi sulla panchina della Nazionale. L’annuncio è stato dato dal presidente della Figc Giovanni Malagò durante la riunione del consiglio federale.

Lo stipendio di Roberto Mancini come CT dell’Italia

Roberto Mancini torna sulla panchina dell’Italia dopo il trionfo agli Europei del 2021 e la mancata qualificazione ai Mondiali del 2024. L’ex allenatore del Manchester City, che aveva lasciato la Nazionale per accettare il ricco ingaggio come allenatore dell’Arabia Saudita, avrà come obiettivo la qualificazione ai Mondiali del 2030.

Il suo arrivo chiude una settimana concitata per il calcio italiano.

ANSA

Stipendio di Mancini dimezzato rispetto all’ultimo contratto con l’Italia

Non c’è ancora l’ufficialità, ma in base alle indiscrezioni lo stipendio di Roberto Mancini sarà di otto milioni di euro spalmati in quattro anni, quindi due milioni di euro a stagione. Un compenso dimezzato rispetto all’ultimo contratto firmato da Mancini con la Nazionale, che garantiva al tecnico 4 milioni di euro all’anno fino alle clamorose dimissioni dell’agosto 2023.

Per l’ex giocatore di Bologna, Sampdoria e Lazio non sarà semplice rimettere insieme i cocci del calcio italiano che, come hanno dimostrato le ultime folli giornate, sta vivendo probabilmente il periodo più buio della sua storia. L’arrivo di Maldini come direttore tecnico, voluto da Malagò, sembrava poter gettare le basi per una profonda rifondazione.

Ma prima il “no” di Guardiola e poi il caso Pirlo, voluto fortemente da Maldini e bocciato per il suo legame con il sito di scommesse russo Fonbet, ha complicato tutto. Nelle scorse ore, dopo il passo indietro di Pirlo, è arrivato anche l’addio di Maldini (e di Leonardo).

Quanto ha guadagnato Mancini tra Arabia Saudita e Qatar

A prendere in mano la situazione è stato il presidente della Figc Malagò, che fin dall’inizio del suo mandato era stato dato dagli addetti ai lavori come molto vicino a Roberto Mancini.

L’ex ct, come previsto dopo l’addio di Maldini, torna quindi sulla panchina azzurra. Come detto guadagnerà due milioni di euro all’anno, molto meno rispetto ai 25 milioni di euro ottenuti dall’Arabia Saudita per tre anni, anche se la sua esperienza era finita dopo poco più di un anno.

Dopo la chiusura dell’esperienza in Arabia, Mancini ha guidato il club qatariota Al Sadd firmando un biennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Come annunciato dallo stesso Malagò, Claudio Ranieri prenderà il posto di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale.