Roberto Mazzarella boss di Camorra arrestato a Vietri sul Mare, era uno dei quattro latitanti più pericolosi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È stato arrestato il 48enne Roberto Mazzarella, boss di Camorra dell’omonima cosca inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del Ministero dell’Interno. L’arresto è avvenuto in una villa di lusso a Vietri sul Mare, dove il boss si nascondeva con moglie e figli dal gennaio 2025.

Arrestato Roberto Mazzarella

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, delle Aliquote di Primo Intervento di Napoli e di una motovedetta della Capitaneria di Porto di Salerno, per prevenire eventuali fughe via mare.

Al momento dell’arresto, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Mazzarella non ha opposto resistenza. All’interno della villa sono stati sequestrati tre orologi di lusso, circa 20 mila euro in contanti, documenti falsi, smartphone e alcuni manoscritti ritenuti una possibile contabilità del clan.

Roberto Mazzarella latitante di massima pericolosità

Roberto Mazzarella figurava nella pagina dei latitanti di massima pericolosità della Direzione centrale della Polizia Criminale, insieme al sardo Attilio Cubeddu, al palermitano Giovanni Motisi e al napoletano Renato Cinquegranella.

Queste le sue credenziali criminali, riportate sul sito ministeriale:

omicidio aggravato dall’agevolazione ad associazione criminosa di tipo mafioso in concorso (ex artt. 110 cp – 575 – 577 n.3 cp, 416 bis1 c.p.), dal 24.01.2025 (con dichiarazione di latitanza emessa il 28/01/2025);

mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Napoli in data 18/04/2025.

Il clan Mazzarella e la faida con i Rinaldi

L’arresto di Roberto Mazzarella rappresenta un colpo significativo per una delle organizzazioni più strutturate e longeve della Camorra napoletana, storicamente contrapposta all’Alleanza di Secondigliano.

Fondato sotto l’influenza di Michele Zaza, il clan Mazzarella ha operato per decenni nel contrabbando e nel narcotraffico, espandendo la propria influenza da San Giovanni a Teduccio fino a zone centrali di Napoli e comuni limitrofi come San Giorgio a Cremano e Portici.

L’omicidio di Antonio Maione

L’accusa principale nei confronti di Mazzarella – come ricostruisce il quotidiano – riguarda l’omicidio di Antonio Maione, avvenuto il 15 settembre 2000 in una salumeria di San Giovanni a Teduccio, nell’ambito della lunga faida con il clan Rinaldi.

Secondo le indagini, Mazzarella sarebbe stato il mandante dell’agguato e, secondo un collaboratore di giustizia, avrebbe avuto anche un ruolo operativo nella fase esecutiva. Il delitto si inserisce in una catena di ritorsioni iniziata con l’omicidio del padre di Mazzarella, Salvatore, nel 1995 ad opera di Ivan Maione, fratello della vittima.

Negli anni, e nonostante la latitanza del boss, il clan aveva continuato a mantenere interessi economici anche fuori dalla Campania, e in particolare a Milano, città utilizzata come centro privilegiato per il riciclaggio di denaro attraverso ristoranti, locali notturni e altre attività.

L’iter giudiziario

Il percorso giudiziario che ha condotto all’arresto è stato complesso: dopo l’annullamento dell’ordinanza da parte della Cassazione nel maggio 2025, il Tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento a luglio e la Suprema Corte ha respinto l’ultimo ricorso. La fase dell’udienza preliminare rappresenta ora il prossimo passaggio verso un eventuale processo.