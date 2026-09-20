Roberto Mollo indagato per l'omicidio del ladro sorpreso in casa a Baldissero d’Alba, chi è il 35enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È indagato per omicidio Roberto Mollo, l’uomo che ha sparato contro una banda di ladri sorpresi nel cortile di casa a Baldissero d’Alba, uccidendo Gjovalin Lazri. Il 35enne camionista ha aperto il fuoco dopo aver sentito dei rumori provenienti dal cascinale in ristrutturazione in provincia di Cuneo, colpendo a morte il 36enne. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto e sulle autorizzazioni sull’arma da parte del proprietario.

L’indagine sull’omicidio del ladro a Baldissero d’Alba

I fatti si sono verificati intorno alle due della notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, nel piccolo paese di circa mille abitanti tra le colline del Roero Albese, in provincia di Cuneo.

Secondo quanto ricostruito finora, Mollo sarebbe stato svegliato dai rumori provenienti dal cascinale di famiglia in ristrutturazione, privo di cancelli e recinzioni, a poca distanza dalla casa dove stava dormendo. Raggiunta la proprietà, avrebbe sorpreso un gruppo di 4-5 ladri intenti probabilmente a rubare del materiale edile, contro cui avrebbe sparato l’intero caricatore della pistola che aveva portato con lui.

ANSA

Gli accertamenti sul porto d’armi

Nella fuga è stato colpito mortalmente il 36enne, Gjovalin Lazri, barista di origini albanesi con precedenti, da tempo residente a Torino.

Da quanto riportato da La Stampa, la vittima è stata raggiunta dai proiettili della Beretta semiautomatica posseduta da Roberto Mollo grazie a un’autorizzazione a detenere l’arma.

Il 35enne non avrebbe però il porto d’armi e dunque non avrebbe potuto trasportare e utilizzare la pistola in un luogo diverso dalla sua abitazione, dunque neanche nel cascinale di famiglia dove è avvenuto l’omicidio.

Chi è Roberto Mollo

I carabinieri di Bra stanno indagando insieme ai colleghi del Nucleo operativo di Cuneo per omicidio. Ad avvertire i militari dell’Arma subito dopo gli spari è stato lo stesso Roberto Mollo, descritto da tutta la comunità di Baldissero d’Alba come un “bravo ragazzo”.

“Secondo me lui ha fatto bene: hanno violato la proprietà privata, lui ha sparato e se ne ha accoppato uno, quello si meritava” ha detto un vicino all’Ansa.

Il 35enne, conosciuto e benvoluto in paese, fa di professione l’autotrasportatore e ha lavorato anche come idraulico. Nel 2014 si era candidato alle elezioni per il consiglio comunale nella lista di Mario Frea.

“Siamo sconvolti, non era mai successa una cosa del genere, in paese è successo qualche furto ogni tanto ma mai qualcosa di grave. Siamo tutti un po’ scossi” ha dichiarato ai giornalisti il sindaco di Baldissero d’Alba, Michele Lusso, definendo anche lui Mollo come “una bravissima persona” che “dedica tutto il suo tempo al lavoro, lavora di continuo, se non per la sua professione per la casa che sta restaurando”.

“Mi stupisco di una reazione del genere” ha aggiunto il primo cittadino.