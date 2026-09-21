Roberto Mollo teme il carcere dopo il ladro ucciso a Baldissero D'Alba, "ho sparato nel buio, ero spaventato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Ho sbagliato, non dovevo sparare”. Così Roberto Mollo, il 35enne indagato per omicidio per aver ucciso un ladro all’esterno della sua abitazione a Baldissero D’Alba. Il camionista ripercorre quei momenti, dicendo di aver agito perché “spaventato” e in preda al panico dopo aver visto delle sagome nel cortile. “Ho sparato nel buio”, ricorda, “non vedevo nulla”. Uno dei colpi di pistola ha raggiunto e ucciso Gjovalin Lazri, 36enne albanese residente a Torino. “Ora la mia vita è distrutta”, dice Mollo, che teme di finire in carcere come Mario Roggero.

Roberto Mollo indagato: “Non dovevo sparare”

La procura di Asti ha aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte di Gjovalin Lazri, ucciso durante quello che sembra con tutta probabilità un tentato furto a Baldissero D’Alba, in provincia di Cuneo.

Indagato Roberto Mollo, il camionista 35enne che ha sparato con la pistola dopo aver udito dei rumori all’esterno della sua abitazione.

ANSA

Ora l’uomo teme di finire in carcere coma accaduto a Mario Roggero, anche se i due casi sembrano essere abbastanza diversi per circostanze e dinamica.

“Ho sbagliato, non dovevo sparare. Ma ero nel panico“, dice al Corriere della Sera. “E ora la mia vita è distrutta, ho paura di finire in carcere”.

“È distrutto. La magistratura farà il suo lavoro, poi faremo delle valutazioni. Non è un pistolero, è molto spaventato”, ha aggiunto il suo avvocato, Pier Mario Morra.

“Ho sparato nel buio”

Mollo ripercorre quei momenti: dopo una serata con gli amici, era da poco tornato nel cascinale vicino alla villetta di famiglia che stava ristrutturando e dove si era trasferito da due mesi circa.

Era appena andato a letto quando ha sentito dei forti rumori provenienti dal cortile. Affacciatosi dal balcone, ha visto delle sagome e ha sparato con la pistola.

“Ho sparato nel buio“, racconta. L’intenzione era spaventare e non uccidere. “Ero spaventato”, dice ancora, “non vedevo nulla”.

Ladro ucciso a Baldissero D’Alba, le indagini

Lazri, 36enne albanese con alcuni precedenti, viveva con moglie e il figlio a Torino, dove gestiva un bar con la compagna.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, faceva parte di un una banda di ladri trasfertisti composta da quattro-cinque persone.

Il gruppo puntava verosimilmente a rubare il materiale edile accatastato all’esterno della cascina in ristrutturazione, priva di cancelli e recinzioni.

Attorno alle due della notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, dopo aver udito dei rumori provenienti dall’esterno, il 35enne si sarebbe affacciato dal balcone e avrebbe intravisto delle sagome nel cortile.

Ha quindi esploso diversi colpi di pistola, nel buio, due dei quali hanno centrato e ucciso Lazri, mentre gli altri sono scappati. È stato lo stesso Mollo a chiamare subito i soccorsi.

Ora spetta alle indagini chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità di Mollo: “Ad oggi sono più le domande che le risposte”, ha detto alla Stampa il procuratore di Asti Biagio Mazzeo.

“È plausibile che abbia agito per paura – aggiunge – e la Procura in questi casi cerca di applicare criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ma si deve tenere sempre presente che è stata stroncata una vita umana”.