Roberto Pietro Guerrino interprete ucciso a Milano, la pista della rapina e l'agguato dopo l'incontro intimo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ci sono nuovi sviluppi sull’uccisione di Roberto Guerrino, l’interprete trovato morto nella sua casa a Milano sabato 13 giugno. E c’è una pista che gli investigatori starebbero seguendo: il 60enne sarebbe rimasto vittima di un tentativo di rapina, trasformatosi in agguato, avvenuto dopo un incontro intimo.

Le ultime sull’omicidio di Roberto Guerrino a Milano

Si stringe il cerchio intorno al delitto di Roberto Pietro Guerrino, noto interprete trovato senza vita nella sua casa in via Nino Oxilia a Milano nel pomeriggio di sabato 13 giugno.

Come riporta Fanpage, l’ipotesi più accreditata degli investigatori, coordinati dal pm Carlo Scalas, è che l’uomo sia stato ucciso in un tentativo di rapina al termine di un incontro intimo.

L’agguato dopo l’appuntamento

Sono diversi i fattori che stanno spingendo gli inquirenti a ritenere questa la pista più attendibile. Anzitutto, l’abitazione risultava chiusa con diverse mandate, cosa che fa propendere per l’ipotesi che la vittima conoscesse il suo aguzzino.

Il corpo del 60enne è stato trovato supino a terra in soggiorno, seminudo in una pozza di sangue. Guerrino aveva riportato profonde ferite alla testa, probabilmente inferte di sorpresa e con un oggetto contundente ancora non identificato.

Seminudo, l’uomo indossava guepiere, calze a rete e tacchi a spillo come se si stesse preparando per un appuntamento intimo occasionale. Guerrino non aveva profili social, ma sarebbe stato registrato in almeno due app di incontri gay.

Le indagini

Le indagini sull’omicidio a Milano sono state affidate ai carabinieri del nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia Duomo. Sono loro che, tramite l’analisi delle videocamere della zona, il riscontro dei tabulati dell’apparecchio dell’uomo e cercando di andare a ritroso nelle ultime ore della vittima, stanno cercando di far luce su un delitto ancora irrisolto.

L’omicidio si sarebbe consumato di notte, dopo che l’interprete era rincasato sulla sua biciletta nella serata di venerdì 12. Nessun vicino ha sentito urla.

A dare l’allarme della sua scomparsa era stata, intorno alle 15 del 13 giugno, la nipote del suo ex compagno. Questi vive a Genova e, non riuscendosi a mettersi in contatto con lui da ore, aveva fatto arrivare sul posto la nipote. È stata lei, insieme ai vigili del fuoco, a rinvenire il cadavere.