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Roberto Savi a Belve Crime, famiglie delle vittime gelate dall'intervista al capo della Banda della Uno Bianca

Roberto Savi, membro della Banda della Uno Bianca, è tra gli intervistati di Francesca Fagnani a Belve Crime: la reazione dei familiari delle vittime

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stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex poliziotto Roberto Savi, a capo della Banda della Uno Bianca, sarà tra i protagonisti della prima puntata della seconda stagione della trasmissione Belve Crime condotta da Francesca Fagnani. La notizia dell’apparizione in tv di Savi dal carcere di Bollate, dove è attualmente detenuto, ha sorpreso i familiari delle vittime.

Roberto Savi a Belve Crime di Francesca Fagnani

Martedì 5 maggio prende il via la seconda stagione di Belve Crime, spin-off della celebre trasmissione di Raidue incentrato sulle interviste a colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini.

A essere intervistati dalla conduttrice Francesca Fagnani saranno Katharina Miroslawa, Rina Bussone e Roberto Savi. L’annuncio dell’intervista al capo della Uno Bianca ha scatenato alcune perplessità tra i familiari delle vittime dell’organizzazione criminale.

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Francesca Fagnani, conduttrice di Belve Crime.

Chi è Roberto Savi

Prima della sua apparizione a Belve Crime dal carcere di Bollate in cui è attualmente detenuto, non si ha memoria di un’altra precedente intervista televisiva dell’ex poliziotto Roberto Savi, considerato il capo della Banda della Uno Bianca, organizzazione criminale attiva in Emilia Romagna e nelle Marche tra il 1987 e 1994 e ritenuta responsabile di 102 azioni criminali, 23 morti e centinaia di feriti.

Alcuni anni fa, Franca Leosini intervistò a Storie Maledette il fratello Fabio, anche lui componente della medesima organizzazione.

Roberto e Fabio Savi, al pari dell’altro fratello Alberto e di Marino Occhipinti, sono stati condannati all’ergastolo il 6 marzo 1996. A Pietro Gugliotta sono stati invece comminati 28 anni di carcere, poi ridotti a 18. Luca Vallicelli ha patteggiato una pena di tre anni e otto mesi.

La vittime della Uno Bianca

Come riportato dal Corriere della Sera, la notizia dell’intervista tv a Roberto Savi è giunta “inaspettata” al presidente dell’associazione Vittime della Uno Bianca Alberto Capolungo, descritto tra “l’impreparato e il frastornato”.

Secondo Capolungo, qualche “dubbio sull’opportunità dell’intervista c’è“, anche in considerazione del fatto di non essere stati “avvisati con un po’ di anticipo”. Il presidente dell’associazione ha poi aggiunto: “Non sarà facile affrontare poi la questione e confortare gli altri parenti delle vittime”.

Alberto Capolungo è il figlio di Pietro, carabiniere ucciso durante un assalto all’armeria di via Volturno a Bologna.

Rosanna Zecchi, ex presidente dell’associazione, ha dichiarato sull’intervista tv a Roberto Savi: “Non so bene cosa pensare, sarebbe anche ora che dica tutta la verità, perché è possibile che tutto sia stato fatto per soldi e non ci sia nient’altro dietro? Io non ci credo. L’importante è che non dica bugie, perché allora sì che c’è da arrabbiarsi”.

La precedente intervista a Eva Mikula a Belve Crime

Non si tratta della prima volta che a Belve Crime si parla del caso della Banda della Uno Bianca.

Nel corso della prima stagione dello spin-off di Belve dedicato ai casi “crime”, Francesca Fagnani aveva già intervistato Eva Mikula, da giovanissima fidanzata di Fabio Savi. La donna aveva dichiarato: “Attendo le scuse dai familiari delle vittime, mi hanno insultata per una vita”, frase che ha scatenato polemiche.

Roberto Savi Belve Crime Uno Bianca ANSA

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