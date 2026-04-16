Roberto Saviano assolto nel processo contro Matteo Salvini, "voleva togliermi la scorta e consegnarmi ai clan"

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Lo scrittore e giornalista Roberto Saviano è stato assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il leader della Lega aveva fatto causa a Saviano nel 2018, quando lo scrittore lo aveva definito “ministro della malavita“, citando un’espressione coniata dall’intellettuale di inizio ‘900 Gaetano Salvemini per descrivere il comportamento dell’allora presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno Giovanni Giolitti.

Saviano assolto dall’accusa di diffamazione

Il tribunale di Roma ha assolto Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione che nel 2018gli aveva mosso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Salvini aveva fatto causa a Saviano perché lo scrittore lo aveva definito “ministro della malavita“, con un’espressione coniata da Gaetano Salvemini all’inizio del ‘900 per descrivere Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio e al contempo proprio ministro dell’Interno.

ANSA

La vicenda era stata molto discussa all’epoca anche perché Salvini, dopo lo scontro con Saviano, lo aveva minacciato di togliergli la scorta che lo accompagna da anni a causa delle minacce di morte dei clan camorristici.

Le dichiarazioni di Saviano dopo la sentenza

Saviano ha accolto la sentenza con soddisfazione. Il primo commento è apparso su Instagram, con una storia in cui Saviano ha scritto “W Gaetano Salvemini“.

Lo scrittore ha poi commentato fuori dal tribunale: “Salvini per anni mi ha perseguitato letteralmente, facendo campagne elettorali su di me”.

“Chi chiede di togliere la scorta a chi è scortato dallo Stato, senza tra l’altro addurne una motivazione, sta accettando di consegnare la persona ai clan. Questa sentenza per me, soprattutto, va a sottolineare questo” ha poi concluso lo scrittore.

Chi era Gaetano Salvemini e da dove viene l’espressione “ministro della malavita”

Gaetano Salvemini è stato un importante intellettuale italiano vissuto nella prima metà del ‘900. Scrisse il saggio “Il ministro della mala vita”, uscito nel 1910, da cui deriva l’espressione usata da Saviano.

Il “ministro” in questione era Giovanni Giolitti, il più importante politico dei primi decenni del ‘900 in Italia. Giolitti, negli anni di uscita del saggio, era spesso sia presidente del Consiglio, sia ministro dell’Interno.

Utilizzando quest’ultima posizione, che gli permetteva di avere grande influenza sulla nomina dei prefetti, Giolitti avrebbe, secondo Salvemini e molti altri storici, indirizzato le elezioni in suo favore attraverso intimidazioni e corruzione.