Roberto Saviano attacca i politici dopo la solidarietà a Sigfrido Ranucci e spiega cosa sono le SLAPP

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Durante l’ultima puntata de Le Iene, Roberto Saviano ha pronunciato un monologo che è diventato rapidamente virale. Lo scrittore e giornalista ha attaccato apertamente la retorica politica seguita all’attentato contro Sigfrido Ranucci, spiegando come in Italia il fenomeno delle SLAPP – le querele strategiche per bloccare la partecipazione pubblica – rappresenti un serio rischio per la libertà di stampa.

Roberto Saviano attacca i politici dopo la solidarietà a Sigfrido Ranucci

Secondo Saviano, la solidarietà a Ranucci di molti esponenti politici sarebbe poco credibile, perché proprio la politica sarebbe tra i principali promotori di azioni giudiziarie contro chi esercita il diritto di critica.

“Il 43% delle querele SLAPP in Europa – ha ricordato – arriva da politici italiani”, ha detto l’autore di Gomorra, sottolineando che il nostro Paese è primo nel continente per numero di cause di questo tipo.

ANSA

Sigfrido Ranucci

Il monologo ha toccato anche la situazione del giornalismo d’inchiesta. “Sigfrido Ranucci – ha ricordato Saviano – ha ricevuto più di 170 denunce per le inchieste di Report”, un numero che per lui simboleggia la fragilità strutturale di chi cerca la verità in un Paese dove il potere tende a difendersi con le carte bollate.

Cosa sono le SLAPP

Saviano ha spiegato che le SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) sono strumenti legali usati non per ottenere giustizia, ma per intimidire chi denuncia o indaga su questioni di interesse pubblico.

Si tratta di cause civili o penali promosse da imprenditori, amministratori o politici per scoraggiare giornalisti, attivisti e ricercatori, con richieste di risarcimento sproporzionate che finiscono per soffocare la libertà di parola.

Anche in caso di assoluzione o archiviazione, ha ricordato Saviano, il danno è già fatto: anni di stress, spese legali e la tentazione di non scrivere più.

In Italia, dove i processi civili durano in media nove anni, questo meccanismo diventa particolarmente efficace nel silenziare le voci scomode.

L’appello di Saviano al governo

Dopo aver espresso solidarietà al conduttore di Report, recentemente vittima di un attentato, Saviano ha chiesto un intervento immediato del governo e del Parlamento per recepire la direttiva europea anti-SLAPP, approvata nel 2024 ma ancora inapplicata in Italia.

La direttiva prevede il rigetto anticipato delle cause infondate, sanzioni per chi querela in malafede e tutele specifiche per chi agisce nell’interesse pubblico.

“La vera solidarietà – ha affermato – non sono i post di circostanza, ma il ritiro delle querele temerarie e una legge che protegga chi fa informazione”.