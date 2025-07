Roberto Saviano attacca Matteo Salvini dopo il processo, le accuse su Furgiuele per il Ponte sullo Stretto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Roberto Saviano all’attacco di Matteo Salvini, descrivendo il processo per diffamazione come intimidazione politica. Durante “In onda” su La7, lo scrittore ha accusato il leader leghista di conoscere i legami sospetti del deputato Furgiuele e del suocero condannato per mafia. Per Saviano, il vero obiettivo del ministro è costruire consenso in Calabria per il Ponte sullo Stretto.

Lo scontro fra Saviano e Salvini

Nel fare un bilancio dei 7 anni di processo per diffamazione, Roberto Saviano, ha sostenuto l’idea che le querele promosse da politici al governo siano strumenti di intimidazione.

“Sanno già i politici che querelano i tempi lunghissimi della giustizia” ha ricordato lo scrittore. “Loro hanno gli avvocati dei partiti, non hanno spese. Loro sanno che quando commettono querela stanno mandando un messaggio: la trasmissione che ti invita, il teatro che ti accoglie, il festival, nel momento in cui c’è una querela, pende una querela su di te da parte di un certo potere, sei di parte, cioè chi ti invita si sta mettendo contro il ministro, si sta mettendo contro il governo”.

ANSA

Matteo Salvini

L’accusa su Furgiuele

La querela era legata all’espressione “ministro della malavita”, utilizzata da Saviano per parlare di Salvini e presa in prestito da Gaetano Salvemini, che l’aveva usata per Giolitti.

“Salvemini dice che quando Giolitti non riesce a ottenere consenso nel nord Italia, se lo va a comprare dai terroni, usa questa espressione, nel sud Italia, dove non c’è bisogno di convincere, c’è bisogno semplicemente di organizzare livore, concedere cose, non c’è neanche bisogno di avere un progetto” ha spiegato Saviano.

“È infatti tutta questa operazione che secondo me avviene tramite Furgiuele, la figura chiave in Calabria della Lega. La Lega passa dal non esistere nel 2010, a dieci anni dopo ad avere migliaia di voti”.

I presunti rapporti con la mafia di Furgiuele

Secondo Saviano, al processo Salvini non ha detto la verità in merito al deputato della Lega, affermando di non sapere che il suo suocero fosse Salvatore Mazzei, condannato per mafia.

“La Lega ha mandato un ispettore su Furgiuele, perché la base della Lega addirittura aveva indicato già in Calabria problematiche con questa figura” ha sostenuto Saviano.

“Sta mentendo e non è neanche un rapporto soltanto di parentela. Mazzei, questa figura, cioè il suocero di Furgiuele, gli hanno sequestrato 200 milioni di euro, di cui non è riuscito a motivare l’origine legale, è uomo condannato per estorsione aggravato dal metodo mafioso. Di fatto quella condanna significa che ogni ditta che vinceva, vinceva grazie alla sua mediazione e veniva pagata una percentuale”.

“Furgiuele era amministratore di un’impresa che faceva costruzioni, che faceva parte dell’universo delle imprese del suocero. Quando si candida va via da questa società che viene comprata dal suocero, quindi non è un individuo che lui ha rifiutato”.

Il Ponte sullo Stretto nel mirino

Nella versione di Saviano, la scelta di Domenico Furgiuele da parte di Salvini sarebbe legata alla necessità di ottenere consenso in Calabria, funzionale al progetto del Ponte sullo Stretto.

Secondo lo scrittore, la Lega avrebbe fatto promesse senza un vero piano, puntando su relazioni con una certa imprenditoria locale.

“In molti casi le organizzazioni criminali fregano la politica per coglioneria, non per corruzione” ha affermato Saviano. “Uso questa espressione apposta per dire perché neanche si rendono conto di come funzionano le dinamiche mafiose. Stiamo parlando che in Italia, l’ultimo dato che abbiamo, stiamo parlando di 94 miliardi di denaro riciclato, c’è una massa di denaro di cui non sanno neanche dove si muove, non sanno nulla”.

Lo scrittore ha denunciato inoltre la norma sul controllo antimafia inserita nel decreto ponte, respinta da Mattarella, che avrebbe a suo avviso facilitato l’infiltrazione mafiosa nei lavori. “Quell’operazione è molto furba, non un’operazione di alleanza con le organizzazioni criminali, assolutamente. Non sono così ingenui da inserire in quel decreto una norma che non blocca i controlli dei controlli, che non blocca le organizzazioni criminali”.

“Qualcosa di peggiore se è possibile. Facciamoli lavorare, non blocchiamo, facciamoli lavorare. Poi dopo si vedrà, tempi della giustizia, gli stessi del mio processo. Quindi cosa significa? Che con quella decisione di Salvini e Piantedosi, le organizzazioni mafiose andavano a costruire il ponte per pagarlo vent’anni dopo”.