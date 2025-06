Roberto Saviano attacca Matteo Salvini, dopo l'incontro al processo la provocazione : "Quando parla non pensa"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Roberto Saviano ha attaccato Matteo Salvini. “Quando parla non pensa”, ha detto lo scrittore, che ha incontrato il ministro dei Trasporti davanti al giudice monocratico di Roma, nel processo che lo vede imputato per diffamazione dopo una querela presentata, nel giugno del 2018, dall’allora capo del Viminale, definito da Saviano “il ministro della malavita”. Dopo l’incrocio in tribunale, l’autore di Gomorra ha postato un video sui social in cui ha commentato la testimonianza resa da Salvini: “Tutto molto fragile e disordinato”.

Saviano: “Salvini quando parla non pensa”

“Oggi Salvini si è finalmente presentato in aula. Tutto molto fragile, tutto molto disordinato”, ha detto Roberto Saviano in un videomessaggio postato sui social.

“È emerso, ancora una volta, che quando Salvini parla non pensa: è tutto frutto di emotività del momento, di calcolo sui follower“, ha aggiunto lo scrittore, parlando di “orrore della superficialità populista e dell’estremismo”.

Lo scrittore Roberto Saviano

Roberto Saviano ha commentato la testimonianza resa dal ministro dei Traporti e si è detto sorpreso “dall’assoluta impreparazione“. Secondo Saviano poi Salvini aveva minacciato di togliere la scorta allo scrittore, per poi correggersi, in tribunale, dicendo che quella era solo una “valutazione politica”.

La testimonianza di Salvini

Saviano ha poi aggiunto: “Come al solito, ha rispolverato la strategia antica di tutti i governi: sotto il mio governo si arresta, sotto il mio governo si condanna”.

Ma, ha aggiunto, “sotto qualsiasi governo ci sono arresti di mafia, perché le polizie agiscono e, soprattutto, le mafie sanno bene che verranno scoperte, arrestate, contrastate. Ed è proprio questo che lui non arriva nemmeno a comprendere”.

All’ingresso in tribunale c’era stata una stretta di mano tra Salvini e Saviano, seguita dalla frase “vergognati”, pronunciata dallo scrittore a cui il vicepremier ha replicato con un “cominciamo bene”.

La stretta di mano e lo scontro

“È un maleducato, ma non è certo un reato”, è stata la replica del vicepremier in aula, che ha poi rincarato la dose sui social: Saviano “in tribunale si è nascosto dietro una citazione di Salvemini e ha provato a buttarla in caciara parlando della sua scorta. Si è confermato un insultatore livoroso“.

In aula, infatti, Saviano ha confermato che ridirebbe la frase “ministro della mala vita”, riferito a Salvini, perché “è una frase che ha usato il maestro Gaetano Salvemini e io ritengo di avere tutto il diritto di utilizzare questo paradigma per criticare Salvini”.

Salvini non ritira la querela

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi ribadito la sua volontà di andare avanti nel procedimento e di non voler ritirare la querela nei confronti di Salviano.

“Ho ritenuto quei post offensivi da ministro, da cittadino, da segretario di partito. Sono abituato alla critica politica, ma espressioni come ‘amico della ‘ndrangheta’ non lo sono”.

Rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, il leader della Lega ha sostenuto che con quelle parole Saviano ha voluto far “riferimento a una contiguità alla ‘ndrangheta che a me fa orrore“.