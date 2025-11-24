Roberto Saviano nel mirino degli ultras del Napoli, "parassita": ce l'hanno con lui per il "prossimo racconto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberto Saviano è finito nel mirino degli ultras del Napoli, che lo hanno definito “parassita” in un manifesto apparso per le strade della città partenopea. Il motivo dell’astio dei tifosi partenopei nei confronti dello scrittore sarebbe il suo prossimo racconto, che mirerebbe proprio al mondo degli ultras.

Manifesti contro De Laurentiis e Saviano a Napoli

Per le strade della città di Napoli sono apparsi alcuni manifesti firmati “Curva A e Curva B”,

Con questi manifesti, la “Napoli ultras” ha attaccato pubblicamente il presidente del club Aurelio De Laurentiis e lo scrittore Roberto Saviano.

Uno dei manifesti contro Roberto Saviano apparsi a Napoli e firmati dalla Curva A e dalla Curva B dello stadio Diego Armando Maradona. “La Napoli ultras non la puoi strumentalizzare. Parassita” è il messaggio dei tifosi.

Il messaggio degli ultras del Napoli contro Roberto Saviano

Nel manifesto degli ultras del Napoli con destinatario Roberto Saviano si legge: “Sulle problematiche della nostra città hai costruito la tua notorietà. ‘La paranza dei bambini’ il tuo massimo tornaconto, ora miri agli ultras per il tuo prossimo racconto. Questa volta nemmeno il copia e incolla ti può aiutare, vai in procura, vatti ad informare”.

“La Napoli ultras non la puoi strumentalizzare. Roberto Saviano parassita“, si legge alla fine del manifesto.

Il messaggio degli ultras del Napoli contro De Laurentiis

L’altro manifesto degli ultras del Napoli apparso per le strade della città ha come “bersaglio” il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis.

Il messaggio: “Hai provato a comprarci fin dal primo giorno ma non non siamo mai stati sul mercato e questo tu non l’hai mai accettato. Continui a definirci malavitosi e delinquenti ma a smentirti sono le carte degli inquirenti. In Olanda hai dimostrato il tuo modo di essere presidente, tacere sugli abusi subiti dalla tua gente“.

Nel manifesto contro De Laurentiis si legge ancora: “Per favore coi paragoni vacci piano. Noi siamo la Napoli ultras… Non Milano”.

Il riferimento degli ultras partenopei all'”Olanda” è legato a quanto accaduto in occasione della partita di Champions League tra il Napoli e il Psv Eindhoven e, nello specifico, all’espulsione dal Paese dei tifosi azzurri.