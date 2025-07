Roberto Saviano spiega perché Francesco Bidognetti non voleva proprio questa condanna: che significato ha

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non ce la faccio più”. Così Roberto Saviano dopo la condanna al boss dei Casalesi Francesco Bidognetti per le minacce rivolte a lui e alla giornalista Rosaria Capacchione. Dopo 16 anni sotto scorta, lo scrittore spiega l’importanza della sentenza e perché Bidognetti non voleva questa condanna: per la prima volta viene dimostrato che un’organizzazione criminale dichiara che i responsabili sono chi racconta.

Roberto Saviano spiega l’importanza della condanna a Francesco Bidognetti

Il giorno dopo la condanna confermata in appello al boss dei Casalesi Francesco Bidognetti per le minacce a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, lo scrittore spiega l’importanza di questa sentenza e cosa significa.

Ospite a In Onda su La 7, Saviano spiega che la condanna di Bidognetti e del suo avvocato Michele Santonastaso è “la prova che siamo stati quasi un’ossessione per loro”.

IPA

“Sono stati svelati”, dice lo scrittore da 16 anni sotto scorta, da adesso “ogni loro azione è una firma”.

Saviano: “Non ce la faccio più”

Roberto Saviano dice che dopo la sentenza qualcosa deve cambiare, perché “non ce la faccio più“.

“Mi aspetto di poter avere degli spazi di maggiore libertà“, dice lo scrittore, “riprendermi dei pezzi di vita”.

Perché il boss dei Casalesi non voleva la condanna

Secondo Saviano la sentenza è “gigante”, perché “per la prima volta è dimostrato che un’organizzazione criminale dichiara che i responsabili sono chi racconta“.

Un anno e mezzo è nulla per chi deve scontare l’ergastolo, eppure, dice Saviano, Bidognetti “si è difeso fino alla fine” perché non voleva la condanna.

Perché dimostra che è “un capo che si è fatto fregare“.

Il boss credeva di usare l’arma dell’intimidazione per bloccare il racconto sui Casalesi, “fermare l’emorragia di informazioni”, invece “gli si ritorce contro”.

Saviano contro il fango dalla politica

Intervistato da Repubblica, Roberto Saviano parla anche delle accuse e degli insulti che ha ricevuto nel corso degli anni da diversi esponenti politici.

Dopo la sentenza “forse mi sento vittima doppiamente: delle minacce dei casalesi, da un lato; del fango ricevuto da quasi tutto l’arco parlamentare, dall’altro”.

Saviano dice di guardare “con pena infinita” i politici che lo hanno attaccato, da Salvini a Meloni.

“Tutto per propaganda politica, per compattare un po’ di consenso intorno a loro usandomi come obiettivo. È la politica peggiore“.