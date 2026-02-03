Roberto Scorza, Garcia nella serie ‘L’invisibile‘ su Rai 1: “La risposta alla violenza è la gentilezza”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che sembrano “nati per stare sotto i riflettori”. Poi ci sono quelli come Roberto Scorza, che sotto i riflettori ci arrivano in punta di piedi, dopo averli osservati a lungo da lontano. E quando ci entrano, non cercano la luce: cercano la verità. Niente clamore, nessuna posa. Solo una domanda che ritorna, scena dopo scena: “cosa c’è di autentico da raccontare?”. Roberto Scorza non recita per mostrarsi. Non forza mai un’emozione, non ammicca, non tende trappole al pubblico. Lavora per sottrazione. Il suo è un mestiere fatto di studio e pazienza, di ascolto profondo, di rispetto per il dettaglio. È uno di quegli attori che non si dimenticano, anche se non alzano mai la voce. Anzi, proprio per questo. Nel ruolo di Garcia, l’esperto di identikit nella serie di Rai 1 L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro in onda il 3 e 4 febbraio, non interpreta un personaggio: ci si specchia. Ne costruisce il gesto, il pensiero, la postura. Disegna davvero, come disegnerebbe lui. Cerca immagini rare, studia le espressioni, le variazioni minime dei volti. Non per imitare, ma per comprendere. Perché prima di “essere credibile”, Roberto Scorza vuole essere giusto. La sua formazione non è scolpita nel marmo delle grandi accademie, ma nell’esperienza vissuta. In una quotidianità fatta di silenzi e osservazione, di attenzione per i volti, di necessità di esprimersi attraverso l’arte. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non si limita a parlare di sé: si interroga. Sul significato profondo di parole come condivisione, legalità, ossessione. Sul mestiere dell’attore come attraversamento di sé, come possibilità di abitare anche le proprie zone d’ombra senza paura. C’è una lucidità calma nelle sue parole. Un’intelligenza che non ha bisogno di brillare, perché è radicata nella realtà. Una sensibilità che non cerca protezione, ma esercizio. Perché, lo dice lui stesso, la gentilezza non è solo un modo di essere, è una posizione politica: è un modo di restare umani. E forse è proprio questa la forza di Roberto Scorza: non ha bisogno di nascondere le sue fragilità, ma neanche di esporle. Le riconosce, le attraversa, le lavora. Le mette al servizio del personaggio, del gruppo, del pubblico. Non si tratta di superare un limite, ma di stare dentro le cose con onestà. Di scegliere, ogni giorno, un’arte che non sia performance, ma presenza. E in un tempo che chiede velocità e semplificazione, il suo sguardo attento, il suo passo misurato, il suo modo profondo di esserci diventano un gesto raro. E per questo prezioso.

Garcia è il suo personaggio nella serie: è l’esperto di identikit all’interno della squadra del ROS impegnata nella cattura di Matteo Messina Denaro. Al di là della sceneggiatura e delle indicazioni ricevute sul set, per lei chi è Garcia?

“Garcia e Roberto, per come l’ho vissuto, si sovrappongono. C’è qualcosa di lui in me, e qualcosa di me in lui. È stato così fin dall’inizio. Michele Soavi, il regista, ha una dote rara: costruisce i personaggi insieme agli attori, anche quando si lavora su una storia vera. In questo caso, per rendere credibile la squadra, si è affidato molto alle nostre proposte personali. Le faccio un esempio concreto: nella vita sono un ritrattista, disegno. È stato un caso fortunato, ma significativo. Ricordo che durante la prova costume dissi a Michele: ‘Posso disegnare io gli identikit?’. Lui ne fu entusiasta. Da lì è iniziato un mese di preparazione, in cui ho realizzato dei bozzetti come se Garcia li stesse disegnando per le indagini. Invecchiavo i volti, lavoravo sui dettagli – nasi, occhi, orecchie – proprio come accade nella ricostruzione di un identikit. Vengo dal liceo artistico, e con Michele abbiamo deciso di valorizzare anche visivamente questa parte del personaggio. Se ci fa caso, l’abbigliamento di Garcia lo racconta bene: è un tipo sensibile, con una vena artistica molto marcata. E questo mi rappresenta. Garcia è anche una persona solare, e lo sono anch’io. Crede nel lavoro di squadra, ma soprattutto nei rapporti umani. Nella serie emerge chiaramente: il legame con i colleghi va oltre il ruolo professionale. Non bisogna dimenticare che i carabinieri sono persone, non solo uniformi. Garcia ha a cuore il gruppo, lo vive come una famiglia e se ne prende cura. È un personaggio sensibile e profondamente umano”.

Questa serie colpisce perché nasce da una storia vera. Prima di iniziare le riprese, aveva già consapevolezza di chi fosse la persona reale a cui il suo personaggio è ispirato?

“È stato un percorso graduale. All’inizio siamo partiti da un’idea nostra, più libera. Poi, grazie anche alla collaborazione dell’Arma dei Carabinieri – presente direttamente sul set – abbiamo cominciato a capire meglio cosa significasse ‘essere Garcia’. I carabinieri ci hanno fornito indicazioni pratiche: come si maneggia un’arma, quale linguaggio si usa in determinati contesti, e così via. Ma il momento più forte è stato l’incontro con i veri uomini del ROS che avevano partecipato all’operazione. Uno di loro mi disse: ‘Guardi che lei è lui’. Poco dopo mi presentarono il vero Garcia. Per ragioni di privacy non posso rivelare il nome, ma è stato un momento molto intenso. Ci siamo riconosciuti, nel senso più profondo del termine. Ha anche assistito ad alcune riprese, e mi ha detto: ‘Mi vengono i brividi, mi ricordi quei momenti’. È stato il complimento più grande che potessi ricevere. Qui non si interpreta un personaggio di fantasia: si racconta qualcosa che è davvero accaduto, qualcosa che ha lasciato un segno nelle vite delle persone. La responsabilità è enorme. Non si parte dalla finzione per cercare la verità: si parte da una verità e si deve essere all’altezza. Sentirgli dire che si era riconosciuto, che si era emozionato… è stato un segnale per me forte. Quel Garcia che stavo interpretando, giorno dopo giorno, diventava sempre più reale, anche grazie a quei riscontri”.

Se dovessimo usare tre parole per raccontare questa serie, potremmo scegliere: condivisione, ossessione e legalità. Cosa rappresenta per lei la parola “condivisione”?

“Per me è fondamentale, soprattutto sul piano umano e relazionale. Quando sono entrato in questo progetto, mi sono trovato accanto a un cast di altissimo livello. Sentivo una grande responsabilità, ma anche un profondo rispetto verso colleghi straordinari come Lino Guanciale, Levante, Leo Gassmann, Massimo De Lorenzo, Ninni Bruschetta. Senza condivisione non avrei potuto affrontare questo lavoro. Fin da subito si è creato un legame autentico: condivisione di idee, di intenzioni, di gesti. Tutto questo si è riflesso anche nel modo in cui raccontiamo la squadra nella serie. Garcia è un personaggio che agisce in modo più appartato, lavora con i disegni, con l’osservazione, in una dimensione più silenziosa. Ma il suo lavoro non avrebbe senso senza un collegamento costante con il gruppo. La condivisione è centrale, direi indispensabile. Anche perché in ogni percorso – professionale o personale – ci sono momenti di dubbio, di fatica. E, se quei momenti li vivi insieme agli altri, diventano più leggeri, ti rafforzano, creano legami veri. Per questo credo che ‘condivisione’ sia una parola chiave. Senza, non sarebbe stato possibile costruire nulla di autentico”.

L’altra parola è “ossessione”. Nella serie, per il comandante, diventa quasi una questione di vita o di morte: catturare o fallire. Per il giovane Roberto, partito da un piccolo paese della Calabria, la recitazione ha mai avuto i tratti di un’ossessione?

“Sì, assolutamente. Ogni mattina mi sveglio e penso solo a questo. Non è un’ossessione negativa, piuttosto una forma di dedizione totale. Lo dico spesso: se non si è ‘malati’ in senso buono per questo lavoro, se non lo si sente in modo viscerale, forse non vale la pena farlo. Perché è un mestiere incerto, precario, che comincia e finisce, e non sai mai quando ripartirà. Se non occupa uno dei primi posti nella tua vita, subito dopo la famiglia, è difficile sostenerlo. Io ho sempre sentito di partire in salita. Vengo da una famiglia con due genitori sordi – genitori splendidi – ma che mi hanno cresciuto in una realtà comunicativa diversa. A Praia a Mare, il mio paese in Calabria, non era facile esprimersi, soprattutto durante l’adolescenza, quando inizi a capire chi sei, cosa cerchi, cosa ti manca. A 12-13 anni ho capito che il dialogo con il pubblico, quello che si crea a teatro, era essenziale per me. Lì ho avvertito una magia che non mi ha più lasciato. Da allora non ho mai avuto dubbi. E mio padre ha avuto un ruolo fondamentale: è stato lui a trasmettermi l’amore per il cinema. Sono cresciuto con i film di Charlie Chaplin – ovviamente muti – e poi Fellini, Kubrick… tutto grazie a lui. Era il nostro modo di comunicare, di condividere qualcosa nonostante la sordità: senza di lui, probabilmente non avrei intrapreso questa strada. Quando mi sono trasferito a Roma, ho scelto di laurearmi in Scienze dello Spettacolo. Ho sempre avuto una forte spinta verso lo studio, e oggi che ho 29 anni, mi considero ancora una persona curiosa. È uno degli aspetti più belli di questo mestiere: non si smette mai di imparare. Ho portato questa ‘ossessione buona’ anche sul set, nel lavoro su Garcia. Da quando ho ricevuto il ruolo, ho sentito una responsabilità enorme. Ogni mattina disegnavo, ogni giorno cercavo nuove immagini di Messina Denaro – non quelle note, le ultime, ma quelle più credibili per costruire un identikit. Questo è il mio modo di lavorare: sono completamente immerso. Studio, approfondisco, cerco ogni dettaglio. Per me, l’ossessione è un motore positivo. Fa parte della mia identità, non solo come attore”.

Ufficio stampa: Zebaki

Visto che è un grande appassionato di cinema, posso permettermi una citazione quando ha capito che quella che sembrava solo un’ipotesi – diventare attore – stava diventando una cena?

“I momenti di sconforto fanno parte di questo percorso, così come quelli di grande entusiasmo. Ma per me essere attore non significa solo ‘stare su un set’. È tutto ciò che ti porta fin lì. È un processo continuo. Il set non è il traguardo, ma una tappa. Il vero obiettivo è riuscire a vivere ogni fase, anche quelle più difficili. Lo dico ora, dopo un’esperienza importante, ma prima ci sono stati anni duri. Anni in cui facevo l’animatore, in cui mi ritrovavo in crisi sotto il sole dopo otto ore di spettacoli. Tutto serve. Mi sono sempre sentito un attore, già a 17-18 anni. Non per presunzione, ma per il modo in cui vivevo le cose. Ho sempre agito da attore. Sempre cercato, sempre studiato”.

Agire e non solo pensare?

“È sempre stato il mio modo di stare al mondo. Anche perché sento addosso una responsabilità enorme. Vivo a Roma da undici anni, e so cosa ha significato per i miei genitori sordi vedermi partire, sapere che non potevano più occuparsi di me e che io, a mia volta, non potevo più prendermi cura di loro come prima. È stato difficile anche per loro. Vengo da una famiglia semplice. I miei nonni erano contadini. Mia nonna ha avuto il suo primo paio di scarpe a 18 anni. So bene cosa significa 0avere una responsabilità’. Sono consapevole che se oggi sono qui, lo devo anche a tutto ciò che la mia famiglia ha fatto per me. Roma è una città meravigliosa, ma andar via di casa a 17 anni, e vedere i propri genitori solo due o tre volte l’anno, non è semplice. Ma ho sempre avuto la sensazione che ci fosse un disegno più grande. Credo che ognuno abbia una missione, qualcosa che lo rappresenta. Per me, quella missione è l’arte, in tutte le sue forme”.

Le svelo una mia piccola ossessione: i nomi. Se mi parla di “mamma e papà”, deve dirmi anche come si chiamano.

“Mia madre si chiama Maria Mazzone, mio padre Francesco Scorza. Ma le svelo anche di più. L’anno scorso abbiamo realizzato un cortometraggio con il contributo del Nuovo Imaie. Abbiamo perché l’ho fatto con mio padre e mia sorella, che è un’altra persona importantissima per me. Mio padre ha interpretato il protagonista: serviva un uomo sordo, anziano. È stata un’esperienza incredibile. Ci siamo resi conto che, in fondo, lui avrebbe sempre voluto fare l’attore. È stato un colpo al cuore. La sua è una storia che prima o poi scriverò, perché amo anche scrivere”.

Come si intitola il cortometraggio?

“Un piede nella fossa, per la regia di Jozef Giura, scritto da mia sorella Elvira Scorza insieme a lui, che, tra l’altro, è anche un attore molto bravo”.

La terza parola chiave per raccontare L’invisibile è “legalità”. Lei è cresciuto al Sud, come me, e chi cresce in contesti spesso definiti “a rischio”, prima o poi si confronta con il significato di questo termine. Quando ne ha sentito per la prima volta il peso?

“Molto presto. Fin da piccolo ho capito quanto fosse importante. Appartengo a una famiglia in cui sono oggi presenti zii magistrati, avvocati, persone che hanno fatto della legalità la propria professione. Alcuni anche sposati tra loro, avvocati con avvocati, e quindi sono cresciuto in un contesto dove il rispetto delle regole era naturale. Ricordo che già a 12-13 anni, quando tra ragazzi cominciano i primi piccoli comportamenti scorretti – niente di grave, marachelle da scuola media – io avevo intorno esempi solidi. E in Calabria, dove vivo, non ci sono poi così tante distrazioni. È facile incappare in situazioni ambigue. Ma grazie alla mia famiglia ho avuto fin da subito una direzione chiara, una bussola morale. La mia salvezza è stata l’arte. Mentre molti coetanei iniziavano a fare le prime sciocchezze, io passavo i pomeriggi a guardare Eduardo De Filippo. Ero il ‘nerd’ dell’arte. Quella passione mi ha protetto e mi ha ripagato: oggi, ad esempio, mi sono ritrovato a interpretare un carabiniere. Indossare una divisa, per me, ha avuto un significato profondo. Ho recitato anche in M – Il figlio del secolo, dove interpretavo un fascista. Anche lì avevo una divisa, ma di segno opposto. Questo mi ha fatto riflettere sul valore simbolico dell’uniforme. È un linguaggio. Porta con sé dei significati, a volte positivi, altre volte negativi. Ti fa capire che nulla è scontato. La legalità viene spesso percepita come ovvia, ma non lo è. Dopo quest’esperienza sul set, posso dire di aver toccato con mano quanto lavoro ci sia dietro da parte delle forze dell’ordine. Persone che, mentre noi facciamo la spesa o andiamo a lavoro, si occupano della nostra sicurezza. È impressionante pensare che qualcuno sia lì per proteggerci mentre viviamo la nostra quotidianità. Per me la legalità non è solo un insieme di divieti: è un’opportunità. La vera libertà – quella di parola, di espressione, di essere sé stessi – si difende anche attraverso la legalità. Il problema è che spesso confondiamo libertà con ‘fare tutto’. Ma non è così. Le faccio un esempio semplice: uno può pensare ‘sono libero, quindi posso spaccare una vetrina’. No. Quella non è libertà, è il contrario. La libertà è empatia. È capire cosa c’è di bello nell’altro. E la legalità ci permette di esprimerla. Serve a proteggerla, non a limitarla”.

Spesso, chi sceglie di comportarsi in modo corretto e legale rischia di essere percepito come “diverso”. Lei, che già veniva da un contesto che gli altri potevano considerare “diverso”, ha vissuto il rispetto della legalità come una forma di diversità?

“Sì, è un parallelo interessante. Non voglio fare ‘l’attore tormentato”’ ma ho vissuto molti episodi di bullismo. Crescendo in un piccolo paese, con due genitori sordi – che per me sono e restano straordinari – mi sono sentito spesso parte di una minoranza. Diverso, ma in senso concreto, non drammatico. E anche questo ha a che fare con la legalità. Quando ti viene negata la possibilità di esprimerti, quando subisci un’ingiustizia, ti stanno togliendo un pezzo di libertà. Il teatro per me è stato un’àncora. L’arte mi ha salvato. In famiglia ho avuto modelli importanti. Genitori semplici, essenziali, autentici. Uno zio magistrato molto razionale, che mi ha sempre spiegato cosa fosse giusto o sbagliato con grande chiarezza. Una sorella che si è assunta responsabilità enormi fin da giovanissima. Tutto questo mi ha trasmesso un insegnamento fondamentale: che la risposta al bullismo e all’illegalità è la correttezza. È la gentilezza. Per me, la gentilezza è l’arma d’istruzione più potente che esista. Ricordo una scena che non dimenticherò mai. Uno dei bulli mi disse, con tono sprezzante: ‘Quando torni a casa, che dialogo hai con tua madre? Ah già, non ti sente’. Se avessi risposto con rabbia, avrei alimentato l’odio. Invece dissi solo: ‘Io con mia madre ci parlo lo stesso’. Lui rimase in silenzio. Ecco, per me legalità, gentilezza, libertà… sono tutte la stessa cosa. Sono valori che vanno difesi, insieme. Anche perché oggi vedo molto spesso arroganza, superficialità, distruzione. Segnali chiari che manca empatia. E, dove manca empatia, manca tutto”.

C’è un luogo comune secondo cui chi fa arte è più sensibile. Lo conferma o lo smentisce?

“Lo confermo. Io mi sento profondamente sensibile. Credo che per fare questo lavoro, in qualsiasi forma – attore, pittore, scultore – sia indispensabile esserlo. Puoi crearti tutte le difese che vuoi, ma se sei un artista non puoi staccarti dal cuore. Pensi a Michelangelo: mentre scolpiva la Pietà, non posso credere che non si sia commosso cento volte. Quella mano, quel volto… è impossibile scolpirli senza sentire. Un attore non può essere distaccato dalle proprie emozioni, perché porta in scena emozioni. La bellezza, per il pubblico, non sta nell’aspetto. Sta nella verità. E quella si raggiunge solo con la sensibilità. Certo, essere sensibili ha un costo. Tornare a casa e vedere mia madre che invecchia fa male. Rivedere amici lontani dopo anni fa male. Ma proprio perché sei sensibile, riesci anche a godere di quei momenti. E io li vivo tutti, anche quelli difficili”.

Sensibilità, sia a livello umano che professionale. Ora le chiedo – poi sarà lei a decidere se rispondere o meno – “So che ha un problema a un orecchio. Le va di parlarne?”.

“Sì, anzi, mi diverte raccontarlo. Molti pensano sia un problema ereditario, dovuto ai miei genitori sordi. Ma non è così. La verità è che la vita, a volte, scrive copioni incredibili. Mia sorella, per dire, sente benissimo. Io invece, da piccolo, ho avuto una varicella piuttosto aggressiva, accompagnata da un’otite. Il risultato? Timpano sinistro praticamente frantumato. Per anni ho dato per scontato di non sentirci. Poi, un giorno, indossando una cuffietta per sport, ho percepito una musica in sottofondo. Una voce lontana. E mi sono detto: ‘Aspetta… ma qualcosa sento’. Ho fatto dei controlli e mi hanno confermato che sì, qualcosa arriva, ma il timpano non funziona più. L’ho sempre vissuta con serenità. È una mia particolarità. Come avere un neo: il mio ‘neo’ è che non sento da un orecchio. E in certi contesti è persino comodo: un mio amico russa fortissimo e, quindi, quando viaggiamo so da che lato dormire. Crescendo con due genitori sordi, questa condizione la vivi quasi come normale, qualsiasi cosa la parola normalità voglia dire. Ti adatti, impari a riderci su. Io, poi, amo il black humor. I miei amici a volte mi parlano apposta dal lato sbagliato per prendermi in giro. E mi fa ridere. È un tratto della mia identità. E probabilmente, se non ci fosse, sarei una persona diversa”.

Mi fa sorridere sapere che sul set, lei e Giacomo Stallone vi compensavate perfettamente da quel punto di vista…

“C’è stata una scena esilarante. Io e Giacomo ci siamo legati subito, forse anche perché eravamo i due con il ‘nome più piccolo’ in mezzo a un cast straordinario. E poi siamo fisicamente agli antipodi: io basso, lui molto alto. Ci chiamiamo ‘gli articolo Il’. Quando ci hanno dato le cuffiette da carabinieri, a me l’hanno messa nell’orecchio destro… che è proprio quello in cui non sento bene. A lui, invece, nel sinistro, che è il suo punto debole. Insomma, nessuno dei due sentiva nulla. Abbiamo riso per tutto il tempo”.

Ha mai pensato che il suo problema all’orecchio potesse essere visto come un limite nel lavoro? Non da parte sua, ma dagli altri?

“No, sinceramente no. Anzi, per capire come affrontarlo, ho iniziato a studiare canto. Nella mia formazione ho fatto anche musical, danza… anche perché vengo da un linguaggio molto preciso come la LIS, la Lingua dei Segni Italiana. Sono sempre stato curioso, ho sempre cercato di mettermi alla prova. Studiando canto, il mio vocal coach – Ivan Lazzara, un vero genio – mi ha spiegato che per me sarebbe stato complicato. Perché mi affido a un organo che non è completo: faccio fatica a percepire le frequenze basse. Se, ad esempio, vibra un telefono, io non lo sento. Oppure, se qualcuno mi chiama per strada, ho difficoltà a capire da dove arriva la voce. Quindi sì, ci sono dei limiti. Ma facendo questo mestiere, soprattutto sul palco, ho capito che molti di questi ostacoli sono nella testa. Se riesco a cantare in scena, vuol dire che posso superare anche quelli. In realtà, il limite che mi ha frenato di più per anni è stata un altro, molto più banale: l’altezza. Sono alto 1 metro e 70. Né troppo basso né alto. Ho un fisico atletico, mi piace allenarmi. Ma spesso mi sono ritrovato a pensare: ‘Per certi ruoli servono quelli da 1 metro e 80 in su’. E invece mi sono trovato in una serie action, parte di una squadra di carabinieri, e ho capito che stavo bene lì, esattamente com’ero. Essere se stessi, alla fine, è sempre la scelta giusta. Per risponderle nettamente, no, il problema all’orecchio non l’ho mai vissuto come un limite. Forse perché in famiglia è sempre stato normale convivere con una forma di sordità. Non l’ho mai visto come qualcosa di anomalo”.

“Ma io che ne so cosa sogna un artista”, canta Romina Falconi. Cosa sogna l’artista Roberto Scorza?

“Sogno di poter vivere davvero di questo lavoro. Ma non nel senso classico del ‘fare l’attore famoso’. Sogno di svegliarmi ogni mattina con stimoli autentici. Quelli che ti portano a disegnare, a studiare una battuta in dieci modi diversi, a scoprire nuove sfumature. Sogno di avere ogni giorno l’energia per vivere mille vite. Da piccolo, sognavo di essere il più bello della scuola ma non lo sono mai stato. Sognavo di sentire da entrambe le orecchie ma non ci sono mai riuscito. Sognavo di parlare inglese ma non sono inglese. Però grazie al teatro, al cinema, a questo lavoro, posso vivere quei sogni. Posso interpretarli. Non si tratta di voler essere qualcun altro. Si tratta di scoprirsi: ogni personaggio ha dentro un pezzo di te. Le faccio un esempio: in un altro progetto sto interpretando un giocattolo che prende vita. Una cosa alla Toy Story. Una dolcezza rara. Ora, se nella vita vera ti svegli a trent’anni e dici ‘voglio muovermi come uno schiaccianoci’, ti prendono per matto. Ma in un film diventa poesia. Ecco, sogno di vivere di quella poesia”.

Nient’altro?

“Come ha visto, parlare mi piace. Non ho problemi nel dialogo, anzi. Quando inizio una conversazione non ho mai aspettative fisse, perché credo che ogni scambio sia un piccolo viaggio. E il suo lavoro lo apprezzo molto. Mi chiedo spesso quanto sia difficile, perché ogni volta si ha a che fare con persone, sensibilità e mondi diversi. E allora cerco sempre di essere me stesso, nel bene e nel male. E oggi, glielo dico sinceramente, non vedevo l’ora che si creasse questo dialogo. E si è creato. Ne sono felice. Ma se devo dirle un sogno concreto, sì, ce l’ho: vorrei realizzare un film sulla storia di mio padre. Lo dico sempre, con mille virgolette, che è una specie di Cinema Paradiso… ma per sordi. Mio padre ha una storia incredibile. Gli anni che ha vissuto, la sua condizione fisica, la passione per il cinema – che letteralmente gli ha cambiato la vita – sono così forti, così narrativi, che credo valga la pena raccontarli. Prima o poi troverò il coraggio e il tempo per farlo. Ma lo farò”.