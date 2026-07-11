Roberto Vannacci a Genova punge la sindaca Silvia Salis sulla remigrazione "vergognosa", la battuta

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A Genova scontro tra Roberto Vannacci e la sindaca Silvia Salis sulla parola “remigrazione“. Il leader di Futuro Nazionale replica alle critiche della prima cittadina, che aveva definito “vergognosa” l’espressione. La tappa genovese di Vannacci arriva in un clima teso, con contro-presidi annunciati da sindacati e collettivi antifascisti.

Vannacci, scontro con Silvia Salis

Tappa genovese per Roberto Vannacci, europarlamentare e presidente di Futuro Nazionale, che sabato 11 luglio ha tenuto un comizio in via Cesarea, davanti al Teatro della Gioventù.

Al centro dell’intervento, ancora una volta, lo scontro a distanza con la sindaca di Genova Silvia Salis.

ANSA

A margine dell’iniziativa, Vannacci ha risposto duramente alle critiche della prima cittadina sul termine “remigrazione“, da tempo cavallo di battaglia della propaganda di Futuro Nazionale insieme ad altri temi identitari come il rifiuto delle teorie gender e le classi differenziate.

La replica alla sindaca

Le parole del generale, riportate dall’Ansa, non lasciano spazio a fraintendimenti. “La parola ‘remigrazione’ fa parte del vocabolario italiano ed eventualmente al sindaco di Genova spieghiamo anche cosa vuol dire, se lei ne ha vergogna non la pronunci, mica la obbligo io”.

Non è la prima frizione tra i due. Vannacci era già stato in città l’8 maggio scorso, in concomitanza con il raduno nazionale degli Alpini, occasione in cui aveva attaccato l’amministrazione Salis sui temi della sicurezza, delle tasse, del trasporto pubblico e delle grandi opere, promettendo di voler “riportare l’imbarcazione sulla rotta corretta”.

La tappa dell’11 luglio arriva inoltre a ridosso di due settimane cariche di appuntamenti per Genova, che il 19 e 20 luglio si prepara a ricordare il 25esimo anniversario dei fatti del G8 2001, con il corteo nazionale promosso da Genova Antifascista e la commemorazione di Carlo Giuliani in piazza Alimonda.

Il clima attorno alla visita del leader di Futuro Nazionale resta teso: sindacati come la Fiom e diverse realtà cittadine avevano annunciato contro-presidi e manifestazioni, richiamando lo striscione già esposto durante il corteo del 30 giugno scorso (“Remigrazione per i fascisti, tornate nelle fogne”), mentre i collettivi antifascisti si erano dati appuntamento in zona Albaro.

Cosa aveva detto Silvia Salis sulla “remigrazione”

Le parole a cui replica Vannacci risalgono al 30 giugno scorso, quando la sindaca di Genova ha partecipato alla manifestazione organizzata da Cgil e Anpi per ricordare i moti antifascisti del 1960.

In quell’occasione Salis aveva dichiarato: “In questo momento in Italia abbiamo iniziato a risentire parole che pensavamo di non sentire mai più: parole vergognose, che fanno richiamo alla remigrazione, a classi separate, che negano il femminicidio, che utilizzano il termine ‘diverso’ per demonizzare”.