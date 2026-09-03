Roberto Vannacci apre a Giorgia Meloni presidente della Repubblica, "ha capacità e carisma per farlo"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nel 2029 scadrà il mandato di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Bianca Berlinguer, a “È sempre Cartabianca”, ha chiesto a Roberto Vannacci se avesse già in mente una figura da proporre quando sarà il momento di votare. A sorpresa, il generale ha spiegato che Giorgia Meloni potrebbe essere uno dei profili istituzionali da considerare.

Giorgia Meloni Presidente della Repubblica? Roberto Vannacci non lo esclude: “Perché no?”

Berlinguer, alla luce dei botta e risposta a distanza dell’ultimo periodo tra Vannacci e Meloni, ha domandato al generale se fosse favorevole a sostenerla al prossimo voto per l’elezione del successore di Sergio Mattarella.

“Perché no? Penso che sia una donna capace e che abbia dimostrato carisma e notevoli capacità. Quindi potrebbe essere anche un ottimo presidente della Repubblica”, ha dichiarato il leader di Futuro Nazionale.

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La conduttrice a questo punto ha provato ad alzare il tiro, chiedendo se “sicuramente” Meloni potrà contare sull’appoggio di Futuro Nazionale. “Sicuramente mi sembra una parola eccessiva, ma è una delle eventualità possibili”, ha chiosato il generale.

Non è la prima volta che nel dibattito politico si parla di Giorgia Meloni al Quirinale. In tempi non sospetti, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è così pronunciato sul tema: “Secondo me diventerà presidente della Repubblica: non questa volta, ma la prossima”.

Il ruolo di Roberto Vannacci nel centrodestra

Nel frattempo Vannacci continua a usare la strategia comunicativa del bastone e della carota nei confronti di Fratelli d’Italia. In diverse occasioni recenti ha attaccato senza mezzi termini il partito, accusandolo di non aver tenuto fede ad alcune promesse elettorali. Dall’altro, come nel caso dell’argomento sul Capo dello Stato, ha dispensato ‘carezze’.

Per il centrodestra Vannacci rappresenta una vera e propria spina nel fianco. Alcune sue posizioni sono ritenute troppo estreme. Il punto è che nei sondaggi sta volando. Ciò significa che, se da qui alle prossime elezioni politiche la situazione rimarrà quella attuale, molto probabilmente per governare la coalizione guidata da Meloni non potrà fare a meno di Futuro Nazionale.

Vannacci risponde alle accuse sulla Russia

Nel corso dell’intervento a “È sempre Cartabianca”, Vannacci ha anche risposto alle accuse che gli sono state mosse dal Financial Times, che lo ha descritto come possibile “cavallo di Troia dell’influenza della Russia in Italia”.

“Non sono filo-russo o filo-straniero, sono filo-italiano. Siccome viviamo in un continente che è vicino alla Russia, credo che avere rapporti distesi con i nostri vicini sia nel nostro interesse”, ha risposto il generale, che, nelle ultime ore, ha dovuto fare i conti con un addio importante nel suo partito. Luca Bellotti ha riconsegnato la tessera in aperta polemica con le posizioni assunte da Vannacci.