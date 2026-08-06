Roberto Vannacci attacca Enzo Iacchetti, "fa la morale agli altri ma nella vita ha fatto solo il velino"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

“Lui che fa la morale agli altri ma nella vita ha fatto solo il velino. Lui che, avendo fatto solo il velino, ammette la presenza degli immigrati in Italia in quanto forza lavoro da sfruttare e da pagare 2 euro l’ora“. Questo il post di Roberto Vannacci sui social contro Enzo Iacchetti, reo di averlo attaccato in un incontro pubblico: “Remigrali tutti e poi vai tu a raccogliere i pomodori”, aveva dichiarato. Il leader di Futuro Nazionale ha spiegato che “farebbe meglio ad andare nei campi, giustifica la presenza di stranieri illegali quasi come fossero degli schiavi“.