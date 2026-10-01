Roberto Vannacci attacca Meloni per il mancato taglio delle accise e il blocco navale, "si è visto..."

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberto Vannacci ha sferrato un nuovo attacco a Giorgia Meloni sul mancato taglio delle accise e il blocco navale. Il leader di Futuro Nazionale, parlando con alcuni militanti e simpatizzanti a Porto Sant’Elpidio, ha detto: “Ve lo ricordate quel ‘toglieremo le accise’? Ve lo ricordate quel ‘faremo il blocco navale’? Si è visto”. In occasione dell’evento, la Rete degli studenti medi ha organizzato una protesta contro Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, definito in uno striscione “Passato nazionale”.

L’incontro di Vannacci con militanti e simpatizzanti di FNV

Nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre, Roberto Vannacci ha incontrato militanti e simpatizzanti di Futuro Nazionale a Porto Sant’Elpidio, in occasione di un evento organizzato dall’ex consigliere regionale Giuseppe Villa.

L’europarlamentare e presidente di FNV è arrivato all’incontro accompagnato dal referente marchigiano di Futuro Nazionale, il sindaco di Civitanova Marche (Macerata), Fabrizio Ciarapica. Oltre 500 i simpatizzanti che lo hanno accolto nella struttura “Diamante” al grido di “Generale, generale!”.

L’attacco di Roberto Vannacci a Giorgia Meloni

Nel corso dell’incontro con i militanti e simpatizzanti di Futuro Nazionale, come riportato da ANSA, Roberto Vannacci ha spaziato dalla remigrazione all’Europa, “che deve essere una piattaforma dove si collabora per interessi convergenti”, fino a toccare i temi del caro carburante e dei costi sostenuti dagli italiani.

Il generale non ha risparmiato bordate al Governo Meloni: “Ve lo ricordate quel ‘Toglieremo le accise‘? Si è visto. Ve lo ricordate il ‘Faremo il blocco navale‘? Si è visto“.

Ancora Vannacci: “E invece cosa è stato fatto? Si è consentito l’arrivo di decine di migliaia, per non dire centinaia di migliaia di clandestini. Sono stati fatti i decreti ‘flussi’ ed è stato creato quello che Marx chiamava ‘L’esercito industriale del padrone'”.

La protesta contro FNV di Vannacci a Porto Sant’Elpidio

La Rete degli studenti medi ha organizzato una protesta a Porto Sant’Elpidio durante l’evento di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Su uno striscione sostenuto dai manifestanti campeggiava la scritta “Passato Nazionale“.

Gli studenti hanno poi scritto: “I fascisti non sono i benvenuti nel nostro territorio. Siamo stufi delle vostre becere retoriche razziste e misogine, della vostra propaganda vuota e del linguaggio violento”.

Lo scontro tra Vannacci e Le Iene

A Porto Sant’Elpidio, Vannacci è stato anche raggiunto dall’inviato de “Le Iene” Filippo Roma, che lo ha incalzato sulla condivisione di un’immagine della sottosegretaria Matilde Siracusano modificata con l’intelligenza artificiale.

Il giornalista gli ha fatto notare che chi invoca il rispetto delle regole dovrebbe poi essere il primo ad applicarle. La replica di Vannacci: “Quella foto è stata modificata da qualcun altro e non da me”.