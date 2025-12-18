Roberto Vannacci attaccato dall'ex collaboratrice Stefania Bardelli, "spara stupidaggini sul fascismo"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex collaboratrice di Roberto Vannacci, Stefania Bardelli, ha attaccato il generale per il suo coinvolgimento nella Lega, accusandolo di aver ceduto alle logiche di partito e aver abbandonato il suo progetto iniziale. Bardelli era stata una delle principali organizzatrici del movimento “Il mondo al contrario”, nato dal successo del libro di Vannacci, ma ha abbandonato il generale dopo la sua candidatura alle elezioni europee.

L’attacco di Stefania Bardelli a Vannacci

In un’intervista al settimanale Oggi, l’ex collaboratrice del vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, Stefania Bardelli ha attaccato il generale, accusandolo di aver abbandonato il suo progetto iniziale.

Bardelli sostiene che Vannacci si sia accontentato di accentrare su di sé più attenzioni possibili, senza poi concretizzare il clamore in qualcosa di concreto.

ANSA Roberto Vannacci

Il punto di rottura sarebbero state le elezioni europee, alle quali Vannacci si è candidato con la Lega e nelle quali il partito è andato peggio del previsto. Bardelli ha spiegato:

Ho capito di aver sbagliato quando si è candidato alle Europee. L’ho sostenuto ma gli ho detto che non era la strada giusta. Non puoi raddrizzare il mondo al contrario a braccetto con chi l’ha rovesciato.

I commenti di Vannacci sul fascismo

Nell’intervista, Bardelli fa capire di non approvare le uscite più radicali di Vannacci. In particolare, dice di ritenere “stupidaggini” i riferimenti al fascismo:

Fa parlare di sé dicendo stupidaggini sul fascismo o sull’aspetto di una pallavolista. Lasci perdere i caratteri somatici e il Duce e pensi al lavoro, alle famiglie, alla sanità.

Bardelli ha poi spiegato di aver perdonato, durante la loro collaborazione, le uscite più estremiste di Vannacci, perché le vedeva come una provocazione per attirare l’attenzione.

La delusione dei sostenitori di Vannacci dopo le elezioni regionali

Il distanziamento tra Vannacci e i suoi primi sostenitori è avvenuto, più che dopo le europee, dopo le elezioni regionali. La Lega aveva candidato molti degli uomini del generale in Toscana, sperando di invertire il calo di consensi del partito.

Il risultato è stato molto sotto le aspettative. La Lega ha preso il 4,38% dei voti, confermando il risultato delle europee.

Nessuna rimonta quindi, e una sensazione di delusione che ha pervaso gli organizzatori di entrambe le associazioni che sostengono il generale, Il Mondo al contrario e Noi con Vannacci.