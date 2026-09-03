Roberto Vannacci "cavallo di troia della Russia", la replica e l'accusa: "C'è chi baciava le mani a Putin"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nelle scorse ore un’analisi dell’European Council on Foreign Relations, rilanciata dal Financial Times, ha descritto Roberto Vannacci come possibile “cavallo di Troia dell’influenza della Russia in Italia”. Il leader di Futuro Nazionale ha replicato all’accusa, intervenendo nella trasmissione di Rete 4 “È sempre Cartabianca”.

“Roberto Vannacci “cavallo di Troia della Russia”: l’accusa e la replica del generale

Bianca Berlinguer, conduttrice di “È sempre Cartabianca“, ha intervistato Vannacci e ha ricordato quanto rilanciato dal Financial Times, sottolineando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha anche detto che non esclude che possano esserci nelle future elezioni tentativi di condizionamento russo sul voto nel nostro Paese.

“Io credo che i tentativi di condizionamento al voto siano stati fatti da parte di tutte le potenze straniere in qualsiasi votazione avvenuta all’interno della sfera di influenza di queste stesse potenze – ha ragionato il generale – Non è una novità per nessuno. Sappiamo che la vecchia Unione Sovietica sovvenzionava il Partito Comunista Italiano e quindi non vedo perché ci si debba in qualche modo sbalordire se ci sono delle influenze, delle pressioni, fintanto che siano legali”.

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“È normale che ci siano pressioni da parte di potenze straniere – ha aggiunto Vannacci – Le pressioni possono essere culturali, per esempio la manipolazione dell’informazione e la propaganda. Sono normali procedure per influenzare la percezione delle persone nei confronti di un partito piuttosto che di un altro. E questo non è proibito”.

Vannacci: “Improbabile che la Russia attacchi l’Europa”

Berlinguer a questo punto ha chiesto al leader di Futuro Nazionale se ritiene possibile uno scontro tra l’Europa e la Russia.

Vannacci ha risposto dicendo che considera “molto improbabile” questo scenario. A detta sua, non converrebbe alla Russia, che “l’ultimo anno ha speso circa 160 miliardi di euro. L’Europa ne spende più di 400”.

E ancora: “Quindi per la Russia attaccare l’Unione Europea vorrebbe dire a Risiko mettersi in una condizione di totale inferiorità da un punto di vista proprio specifico. Anche perché non solo la Russia ha un’economia molto più debole di quella europea, ma ha anche una demografia molto più bassa e molto più fragile di quella europea”.

“L’economia russa – ha continuato Vannacci – si basa solo e quasi esclusivamente sull’esportazione di materie prime, mentre l’economia europea si basa sull’industria e sulla manifattura. Quindi quest’ultima ha la possibilità di rigenerare i sistemi d’arma, cosa che la Russia non ha”.

Vannacci e i “politici che sono andati a baciare le mani a Putin”

Berlinguer ha poi domandato a Vannacci come si possono avere buoni rapporti con la Russia che ha attaccato l’Ucraina. “Come facciamo a essere loro amici?”, ha chiesto senza troppi giri di parole la conduttrice.

“Tutti i politici che oggi sono accaniti nemici della Russia sono andati a baciare le mani a Putin. E li posso citare tutti quanti”, ha dichiarato il generale.

“Le guerre succedono. L’attacco all’Ucraina è avvenuto, così come è avvenuto l’attacco da parte dell’Azerbaigian all’Armenia e quello della Turchia alla Siria”, ha ricordato il politico.

E ancora: “Ogni volta che c’è una guerra noi ci intestiamo il nemico eterno che dovremo combattere? Ora, sulla guerra tra Russia e Ucraina, la domanda è questa: la possiamo vincere? L’Ucraina può vincere? Questa è la domanda pragmatica che ci dobbiamo porre”.

“Allora, se non siamo in grado di vincerla, perché è da quattro anni che noi perseguiamo questa strategia di supporto incondizionato all’Ucraina e questa strategia non ha dato risultati, dobbiamo trovare una soluzione. Non esiste la pace giusta, non è mai esistita nella storia dell’umanità; è sempre esistita la pace dei vincitori”, ha concluso.