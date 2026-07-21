Roberto Vannacci cerca addetto stampa per Futuro Nazionale, ma l'annuncio di lavoro dura meno di 24 ore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, ha pubblicato su LinkedIn un annuncio per un addetto stampa a Milano, in modalità remota, chiuso dopo sole 24 ore e nove candidature. Gli utenti hanno criticato l’assenza della RAL, obbligatoria dal 7 giugno, e la rapidità della chiusura, non in linea con i tempi consueti della piattaforma.

Roberto Vannacci, cercasi addetto stampa

La selezione per un addetto stampa era stata aperta da Futuro Nazionale attraverso un’inserzione pubblicata su LinkedIn. Il post, però, è rimasto visibile per un tempo brevissimo: appena ventiquattr’ore, al termine delle quali il partito di Roberto Vannacci ha ricevuto e chiuso le candidature, dopo averne raccolte solamente nove.

La figura ricercata avrebbe dovuto occuparsi della comunicazione del comitato costituente del movimento, con base lavorativa indicata a Milano ma con possibilità di operare a distanza.

ANSA

Critiche a Futuro Nazionale

La rapidità con cui l’annuncio è stato ritirato non è passata inosservata tra gli utenti della piattaforma, che hanno commentato polemicamente l’iniziativa. Alcune specifiche dell’annuncio, come il “contratto da definirsi” e l’assenza della retribuzione lorda annua sono state molto criticate.

L’obbligo di indicare la RAL, richiamato dagli utenti, non è esagerato. Dal 7 giugno 2026 è infatti entrato in vigore il decreto legislativo n. 96/2026, che recepisce in Italia la direttiva europea 2023/970 sulla trasparenza salariale.

La norma impone ai datori di lavoro di indicare negli annunci, prima ancora dell’avvio della selezione, la retribuzione iniziale prevista o quantomeno una fascia di stipendio, superando formule generiche come “retribuzione da definire”. Nell’annuncio di Futuro Nazionale questa informazione non compariva.

Le critiche per l’annuncio “lampo”

Futuro Nazionale è nato nella primavera del 2026, quando Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega per fondare un proprio movimento politico. Negli ultimi mesi ha raccolto adesioni di parlamentari provenienti da altri partiti di centrodestra e ha avviato un percorso costituente su tutto il territorio nazionale.

Al momento non è stato chiarito se la chiusura anticipata dell’inserzione sia legata all’individuazione di un candidato idoneo tra i nove che si erano fatti avanti, oppure se il partito abbia optato per un altro canale di selezione.

La durata dell’annuncio ha fatto storcere il naso in quanto non sarebbe la prassi per LinkedIn. Le offerte di lavoro pubblicate sul social network restano attive di default per 30 giorni, e fino a sei mesi nel caso di alcuni annunci gestiti tramite recruiter, a meno che chi le ha pubblicate decida di chiuderle manualmente in anticipo.

Per ruoli comuni, il numero di candidature ricevute in un solo giorno è di solito molto più alto di nove, quindi una chiusura così rapida con un numero contenuto di risposte suggerisce una decisione volontaria del recruiter, magari perché la posizione era già stata assegnata informalmente o perché l’obiettivo era semplicemente testare l’interesse.