Roberto Vannacci choc, la frase su "quelli del gay pride" a morire al fronte in caso di guerra: cos'ha detto

La comunità Lgbtq+ ancora sotto bersaglio di Roberto Vannacci. L’eurodeputato e vicesegretario della Lega ha preso nuovamente di mira l’identità di genere e gli omosessuali, che nel suo libro e in altre occasioni pubbliche ha definito “non normali”. L’attacco è stato lanciato questa volta durante un comizio con cui ha manifestato il suo scetticismo sull’impegno bellico dell’Ue nell’offensiva russa in Ucraina.

Il comizio di Roberto Vannacci

Ospite il 25 giugno sul Gargano e il 26 nel Foggiano su invito della Lega provinciale, dal palco di San Marco in Lamis, nella serata di giovedì Vannacci ha espresso le sue considerazioni sulla strategia dell’Unione europea riguardo a quella che lui ha definito una “guerra per procura” tra Mosca e Kiev “che in realtà è tra Russia e Stati Uniti”.

Secondo il generale, continuare a fornire armi agli ucraini è “quasi crudele visto che l’Ucraina ha ormai terminato gli uomini”.

L’aumento delle spese militari

L’eurodeputato ha continuato la sua dissertazione manifestando la sua perplessità sull’aumento della spesa militare italiana, alla luce dell’accordo stretto da Giorgia Meloni al vertice Nato sul traguardo del 5% del Pil entro il 2035 per il riarmo. Obiettivi che per il responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai, sarebbero “insostenibili”, al contrario di quanto sostenuto dalla presidente del Consiglio.

In linea con il suo partito, Vannacci ha dichiarato che l’Italia rischia di investire miliardi di euro in armamenti in assenza di “uomini disposti a combattere: quali sono le persone che oggi vengono cresciute nelle nostre scuole con ideali come difesa della patria, onore, sprezzo del pericolo, coraggio?”.

ANSA

Roberto Vannacci riceve la tessere della Lega dalle mani del segretario del Carroccio Matteo Salvini

L’attacco alla comunità Lgbtq+

“Chi è pronto a questo sacrificio? Chi viene educato ancora con questi valori? È inutile spendere 800 miliardi se poi al fronte non ci va a combattere nessuno”, ha detto durante il comizio, prima di sferrare l’ennesimo attacco alla comunità Lgbtq+

“Davanti alla minaccia russa chi mandiamo? In Toscana di recente c’è stato il Gay Pride: mandiamo questi signori al fronte?” ha detto di fronte alle duemila persone che lo ascoltavano nella piazza del comune del foggiano.