Roberto Vannacci conferma Emanuele Pozzolo e lo difende dopo l'incidente in auto: "Pagherà le conseguenze"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo l’incidente in auto di Emanuele Pozzolo, Roberto Vannacci ha confermato la sua presenza in Futuro Nazionale. Per il fondatore del nuovo partito politico non si abbandona nessuno, soprattutto per quello che dichiara essere un “puro fatto privato”. Se dovrà pagare delle conseguenze, prosegue Vannacci, saranno quelle delle sanzioni del codice della strada, ma sottolinea come superare dello 0,5 il limite alcolico non faccia di una persona un ubriaco.

La conferma di Pozzolo in Futuro Nazionale

A margine della kermesse “La mia patria è un’idea”, organizzata da Futuro Nazionale, Roberto Vannacci ha risposto alle domande dei giornalisti in merito all’episodio accaduto a Emanuele Pozzolo.

Vannacci, ai margini dell’evento al Salone delle Fontane dell’Eur, avrebbe dichiarato che non è abituato a scaricare i compagni di squadra. Ribadisce quindi il fatto “privato”, ovvero l’incidente d’auto, e che “se ha commesso un errore riceverà le sanzioni del codice della strada”.

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A parte questo, però, ha sottolineato che superare la soglia di 0,5 non rende una persona un ubriaco, ma comporta solo il divieto di mettersi al volante.

La legge uguale per tutti

Roberto Vannacci, quindi, blinda Emanuele Pozzolo nel partito e punta il dito contro altri, ritenendo che si stia creando una vicenda dal nulla. Soprattutto perché: “non ci sono stati feriti né danni a terzi, parliamo di un episodio del tutto marginale”.

Se “la legge è uguale per tutti”, si domanda Vannacci cosa sarebbe successo se l’incidente fosse capitato a un cardiochirurgo, a un professore o a un magistrato.

Il dubbio di Vannacci è che a lui viene chiesto se Pozzolo sarà allontanato dal partito, mentre per altri professionisti sarebbe assurdo il divieto d’ingresso al lavoro.

I precedenti

Emanuele Pozzolo ha dato la colpa alla pioggia, a una pozzanghera che avrebbe causato l’effetto aquaplaning. Ha però fatto anche l’ammissione di aver bevuto prima di mettersi al volante. Lo ha detto chiaramente: “con le leggi attuali bastano due bicchieri di vino per raggiungere il valore che sarebbe il risultato dei controlli effettuati dalla Polizia stradale”.

Si tratta di una situazione che lo ha portato al ritiro della patente. Non ci saranno quindi altre conseguenze, come l’allontanamento dal partito di Roberto Vannacci.

Il parlamentare è comunque finito sotto i riflettori, anche per via dei precedenti. Infatti è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Biella a un anno e tre mesi di reclusione per porto abusivo di arma da fuoco per dei fatti legati al Capodanno 2024. Dall’arma sarebbe partito un proiettile che ha ferito alla gamba Luca Campana.