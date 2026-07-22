Roberto Vannacci contro destra e sinistra, "provano censurarmi ed escludermi, ma amplificano le mie idee"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Roberto Vannacci ha attaccato destra e sinistra. In un post pubblicato su Instagram, in cui ha sottolineato che il suo profilo ha raggiunto un milione di follower, il leader di Futuro Nazionale ha criticato entrambi gli schieramenti politici. Particolarmente duro l’intervento su Letizia Moratti, la quale di recente ha esortato a non chiamarlo più generale.

Roberto Vannacci duro su destra e sinistra: l’attacco a Letizia Moratti

“Non più tardi dell’altro ieri, nientepopodimeno che Letizia Moratti su La7 esortava a non chiamarmi più generale (dimostrando la sua crassa ignoranza in materia, ma questa potrebbe non essere una novità) e a parlare il meno possibile di me soprattutto sui media”, ha scritto Vannacci su Instagram.

“Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi, a espormi alla gogna mediatica. Il risultato è che oggi, qui su Instagram, siamo oltre un milione di persone”, ha aggiunto.

Le critiche al PD per la campagna “IGNORALO”

Vannacci ha anche ricordato la campagna del PD che diffuse un post con il suo viso in primo piano, suggerendo agli elettori di ignorarlo: “Il PD pubblicò un post con il mio faccione in primo piano e gli occhi coperti da un disperato imperativo: IGNORALO”.

Secondo il generale, “a sinistra, e ora anche in quella che si autodefinisce destra ma che in realtà è una sinistra meno alla moda”, nel tentativo maldestro di oscurarlo, “hanno ottenuto l’effetto opposto”.

“Hanno amplificato le mie idee, portandole al centro di un dibattito nazionale che ha aperto gli occhi a tantissimi cittadini”, ha ragionato il leader di Futuro Nazionale.

Infine ha evidenziato che su Instagram il suo profilo è cresciuto rapidamente e oggi la community conta un milione di seguaci interessati “all’unica novità politica degli ultimi 15 anni”. “Il futuro è con noi. Letizia Moratti fattene una ragione e continua pure a rosicare!”, ha concluso.

Cosa ha detto Letizia Moratti a In Onda

Vannacci ha attaccato Moratti dopo che l’esponente di Forza Italia, nelle scorse ore, è stata ospite su La7 nel talk In Onda, commentando con parole dure il video tanto discusso del politico realizzato con l’IA: “Questo è un video terrificante, un video che va condannato. Non ravviso satira politica francamente. Gli avversari politici sono avversari e non nemici. Personalmente trovo questo video volgare e inaccettabile”.

“Bisognerebbe smettere di chiamare Vannacci generale perché è stato sospeso. Non è generale – ha aggiunto – Si può chiamare onorevole, non ha uno status diverso da tutti gli altri politici. E poi bisognerebbe parlarne il meno possibile”.

In diverse occasioni recenti Moratti ha anche ribadito la distanza tra Forza Italia e le idee di Vannacci. Qualche settimana fa, a Otto e Mezzo, così si pronunciò sul tema: “Noi abbiamo una proposta politica chiara e dei valori che non sono negoziabili: europeismo, atlantismo, una posizione di rispetto delle libertà, della democrazia e dello stato di diritto”.

“Noi siamo coerenti con i nostri valori, se dovesse Vannacci sposare i nostri valori, cosa che non penso possa avvenire, non viene escluso.

Chi non è coerente con i nostri valori è incompatibile con noi”, aveva concluso.