Roberto Vannacci contro Gad Lerner, "avremmo fatto bene a rimpatriarla": il piano per la remigrazione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Scintille tra Roberto Vannacci e Gad Lerner sulla remigrazione. Durante un dibattito televisivo, il giornalista rivela di essere stato senza permesso di soggiorno in Italia, e l’ex generale risponde: “Avremmo fatto bene a rimpatriarlo”. Vannacci spiega le linee di Futuro Nazionale sul tema, e difende anche il requisito di “assimilazione” culturale per la cittadinanza italiana previsto dal programma.

Vannacci sulla remigrazione

Lo scontro è andato in scena durante la puntata del 2 settembre di “È sempre Cartabianca”, il talk show di Bianca Berlinguer su Rete 4. Ospite in studio Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, chiamato a illustrare il programma del suo partito sull’immigrazione.

In collegamento, il giornalista Gad Lerner ha incalzato il generale fino a innescare un botta e risposta “pepato” sul tema della remigrazione.

ANSA

Scintille con Gad Lerner

Vannacci ha spiegato che il piano del suo movimento individua tre categorie di stranieri da allontanare dal territorio nazionale: gli irregolari, chi commette reati e chi soggiorna legalmente ma non lavora.

Su quest’ultimo punto ha dichiarato: “Perché dovremmo rinnovare il permesso di soggiorno? A delle persone che, per esempio, non lavorano o che comunque non portano un valore aggiunto?”.

Alle obiezioni della conduttrice, che ha fatto notare come il permesso di soggiorno sia già legato per legge alla presenza di un impiego, il generale ha ribattuto che le norme sui rimpatri già esistono ma restano inapplicate: “La legge stabilisce anche le espulsioni. Purtroppo non ci sono”.

È a questo punto che Lerner ha rivelato un episodio personale: “Mi autodenuncio, anche io sono stato in Italia senza permesso di soggiorno”. La risposta di Vannacci è stata immediata” Avremmo dovuto rimpatriarla. Avremmo fatto anche bene, probabilmente, direttore”. Lerner ha replicato con tono sarcastico: “Avreste fatto bene, lo so, se lo augura lei”.

Il programma di Futuro Nazionale

Il confronto si è poi spostato sul terzo requisito che il programma di Futuro Nazionale chiede per ottenere la cittadinanza italiana, oltre a vent’anni di residenza e a un esame di lingua: una “dichiarazione formale di accettazione di avvenuta assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana”.

Lerner, nato a Beirut e naturalizzato italiano dopo trent’anni di residenza, ha chiesto conto di questa clausola, rivendicando un patriottismo fondato sulla capacità di criticare il proprio Paese “quando sbaglia” piuttosto che sulla “retorica nazionalista”.

Vannacci ha ribadito che si tratta di “una proposta in programma”, paragonabile a “una dichiarazione di antifascismo” richiesta in altri contesti pubblici italiani (riferimento chiaro alla fiera dell’editoria “Più libri più liberi”), e ha aggiunto che chi intende applicare la Sharia in Italia “ha una cultura non compatibile con la nostra” e dovrebbe “godersela nei propri Paesi di origine”.

Vannacci su Meloni

Nella stessa puntata Vannacci ha aperto alla possibilità di sostenere Giorgia Meloni per la Presidenza della Repubblica: “Perché no? Penso che Giorgia Meloni abbia dimostrato carisma, notevoli capacità, quindi potrebbe essere anche un ottimo presidente della Repubblica”, pur senza garantire un appoggio automatico di Futuro Nazionale.

Il generale ha inoltre replicato alla definizione di “cavallo di Troia della Russia” attribuitagli dal Financial Times, sostenendo di non avere ricevuto prove concrete delle accuse.