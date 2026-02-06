Roberto Vannacci e Futuro Nazionale, quanto prenderebbe il nuovo partito alle elezioni secondo i sondaggi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il nuovo – primo – partito di Roberto Vannacci è ormai un caso. I primi sondaggi sulla sua nuova avventura politica che porta il nome di Futuro Nazionale gli danno l’1,6%, una cifra nettamente in calo rispetto al 4% uscito dopo la conferma dell’addio alla Lega di Matteo Salvini, nella quale ha militato come vice. Ciò che oggi sappiamo, tuttavia, è una prima rilevazione.

I primi sondaggi sul nuovo partito di Roberto Vannacci

Come riporta Repubblica, a Porta a Porta sono stati rivelati i primi numeri arrivati dall’Istituto Only Numbers. Tra questi troviamo i primi risultati su Futuro Nazionale, il neonato partito fondato da Roberto Vannacci.

Secondo le indiscrezioni, l’ex generale si colloca all’1,6%, una cifra nettamente inferiore rispetto al 4% rilevato il giorno dopo l’addio di Vannacci alla Lega, di cui ancora si sente il trambusto.

Tuttavia, secondo gli ultimi sondaggi di YouTrend, il primo partito resta in ogni caso Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni con il 29,8% e la sommatoria della maggioranza di centrodestra con il 48%.

Cosa comportano, per Vannacci, questi numeri? Come impone la legge Rosato (Rosatellum), per arrivare in parlamento deve superare la soglia di sbarramento del 3%. In caso contrario dovrebbe cercare un’alleanza, ma considerata la frattura con il centrodestra e le sue posizioni agli antipodi rispetto alla sinistra potrebbe trattarsi di un futuro non troppo vicino.

Altri leghisti approdano a Futuro Nazionale

È delle ultime ore la notizia di un’altra frattura interna alla Lega: nel nuovo progetto di Roberto Vannacci hanno trovato approdo Edoardo Ziello e Rossano Sasso, un tempo fedelissimi del Carroccio.

Il primo ha accusato la Lega di “tradimenti di fiducia” in un post pubblicato su Facebook e ha elencato una serie di motivi. Il secondo, Sasso, ha invece riferito di non condividere la “svolta nella visione politica della Lega”, per cui ha deciso di “togliere il disturbo”.

Le tensioni con Matteo Salvini e la Lega

Una volta concretizzata la frattura tra Vannacci e la Lega, all’interno del Carroccio non sono mancate le frizioni. Matteo Salvini, per esempio, ha proposto – forse ironicamente – dagli studi di Otto e Mezzo di cambiare “l’articolo della Costituzione che dice che i parlamentari non hanno vincolo di mandato“, poi è passato alle frecciatine.

“Oggi mentre Vannacci parla di sicurezza noi con questo decreto portiamo la sicurezza”, ha aggiunto, accusando l’ex generale di essere tra i 300 parlamentari che “hanno cambiato casacca”.