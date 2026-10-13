Roberto Vannacci e i retroscena sulle conduttrici di La7, "Aprile insopportabile, con Gruber si può parlare"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quando parla di Marianna Aprile e Lilli Gruber usa l’espressione “ambiente totalmente ostile”, ma “con la Gruber si può parlare”, mentre Aprile “è insopportabile”. Lo dice Roberto Vannacci nella sua lunga intervista rilasciata a Fabrizio Corona per Falsissimo. Con la conduttrice di Otto e Mezzo, addirittura, dietro le quinte “ci siamo anche scambiati un bicchiere”, mentre la giornalista di In Onda era “quasi disturbata” e “non a suo agio” per via della sua presenza.

I retroscena su Lilli Gruber e Marianna Aprile

Nella parte in abbonamento di Falsissimo, Roberto Vannacci ha raccontato a Fabrizio Corona i retroscena delle sue ospitate a Otto e Mezzo di Lilli Gruber e In Onda, il format condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.

Vannacci ricorda un “ambiente totalmente ostile”, ma fa delle distinzioni. “Con la Gruber si può anche parlare”, dal momento che – racconta – dietro le quinte “ci siamo scambiati un bicchiere e abbiamo fatto quattro chiacchiere”.

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Diversa, invece, è l’opinione su Marianna Aprile. Il leader di Futuro Nazionale considera la giornalista “insopportabile”, e ricorda che durante la puntata del 13 luglio di In Onda “era disturbata” e “non a suo agio” per via della presenza dell’ex generale.

Poi racconta un aneddoto: dopo la trasmissione, due ragazze volevano farsi un selfie con lui. “Lei è sbiancata, le ha guardate quasi schifata”, racconta, riferendosi a Marianna Aprile.

Cos’è successo a Otto e Mezzo e In Onda

Roberto Vannacci ha partecipato a Otto e Mezzo il 10 giugno. In un segmento, Lilli Gruber lo ha incalzato sul tema dei diritti degli omosessuali, che nel suo libro Il mondo al contrario definisce “non normali”. “Lei è sembra un po’ ossessionato dagli omosessuali”, gli ha detto la conduttrice, per poi chiedergli cosa farebbe se fosse omosessuale. “Non accamperei diritti”, ha risposto l’ex generale, sostenendo inoltre che in Italia la comunità LGBTQ+ non viene discriminata. Gruber, allora, lo ha interrotto: “Non hanno diritti di famiglia”. Vannacci ha replicato: “Semplicemente perché non è una famiglia“.

Il 13 luglio, invece, durante il suo intervento a In Onda, non sono mancati i momenti di tensione con i conduttori. Durante il programma, Vannacci ha interrotto Marianna Aprile mentre si accingeva a fargli una domanda. La conduttrice lo ha interrotto a sua volta: “Sto facendo io la domanda, i ruoli sono ben definiti qui, se mi permette”. Vannacci ha ironizzato con un esempio sui polizieschi americani in cui vige la regola: “Qui le domande le faccio io”. Aprile, dunque, ha replicato: “I giornalisti fanno le domande e i politici rispondono, e dicono anche dove trovano i soldi per fare le cose”.

Il rimprovero di Corona: “Tu esageri”, poi la proposta

Il 2 ottobre 2026 Roberto Vannacci ha tenuto un evento a Marina di Pietrasanta (Lucca), nello stesso locale in cui per la prima volta presentò il libro Il mondo al contrario. Tra gli ospiti c’era anche Fabrizio Corona, che ha raggiunto la location con il suo team di Falsissimo.

In un dialogo privato con l’ex generale, registrato di nascosto dall’ex re dei paparazzi, quest’ultimo ha rivelato senza mezzi termini che gli piacerebbe “entrare dentro il sistema” con il suo movimento Per la Verità, quindi gli ha fatto una proposta: “Se appoggio il mio movimento a Futuro Nazionale perché ci credo, tu mi prendi con te per scardinare questo sistema?”.

Corona, tuttavia, gli ha fatto anche una critica: “Te esageri”, riferendosi a “il video con i due meloni, quella roba con l’intelligenza artificiale… quella roba lì col tempo ti fa perdere, perché se hai una macchina di propaganda fatta bene, tu non hai bisogno degli altri partiti”.

L’ipotesi sul Viminale

Nel corso dell’intervista, inoltre, Fabrizio Corona ha chiesto a Roberto Vannacci cosa farebbe se Giorgia Meloni le offrisse il Ministero dell’Interno al Viminale in cambio di adeguarsi alle sue volontà.

“Mi dispiace”, ha risposto il leader di Futuro Nazionale allargando le braccia: rifiuterebbe, dunque, una proposta del genere. “Volevo vannaccizzare la Lega”, ha aggiunto l’ex generale.