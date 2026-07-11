Roberto Vannacci lancia il triathlon futurista: "I giovani che si allenano non fanno i maranza", il video

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Da Sanremo l’ex generale Roberto Vannacci lancia il triathlon futurista. Tra nuoto, ciclismo e corsa, il leader di Futuro Nazionale rilancia “lo sport come attività sociale”. “Chi fa sport pesa meno sul servizio sanitario nazionale – argomenta con un video sui social – perché normalmente ha una vita molto più sana. E soprattutto i giovani che fanno sport, la sera non vanno a fare i maranza in giro a far parte delle baby gang, perché il giorno dopo hanno allenamento”.