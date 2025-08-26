Roberto Vannacci moroso e rottura con la Lega per le quote non pagate, l'accusa e la replica del generale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci non versa la quota di sostegno al suo partito. Cresce il malumore in casa Carroccio dopo la scoperta che l’ex generale non ha mai pagato dalla sua elezione all’Europarlamento il contributo richiesto a deputati, senatori e eurodeputati. Una mancanza sottolineata internamente da membri in forma anonima, soprattutto in considerazione del buco di bilancio di 700mila euro con cui la Lega ha chiuso l’esercizio del 2024.

La quota alla Lega

Come vale per ogni schieramento politico, i partiti vengono finanziati tramite i versamenti di soggetti privati, tracciati e non superiori ai 100mila euro all’anno, e ai rimborsi pubblici riconosciuti ai gruppi parlamentari sulla base del numero di componenti alla Camera e al Senato, che poi dovrebbero versare una parte alla propria organizzazione.

Tramite accordi stabiliti con la Lega in ordine alle rispettive corse elettorali, ogni eletto nelle file del Carroccio deve versare 3mila euro al mese, se deputato o senatore, e 2mila euro al mese se europarlamentari.

Roberto Vannacci mostra la tessera della Lega ricevuta da Matteo Salvini sul palco del congresso federale di Firenze

Il contributo mancante di Vannacci

Contribuzioni vitali per le casse della Lega, già condannata a versare 100mila euro ogni due mesi su un conto vincolato per restituire a rate i 49 milioni di fondi elettorali sottratti dalla vecchia dirigenza. Inoltre, il Carroccio deve a breve finanziare la campagna elettorale per le Regionali e il grande raduno di Pontida, ma ha chiuso il bilancio del 2024 in negativo di 700mila euro.

Nell’elenco dei parlamentari leghisti che versano la propria quota di sostegno al partito, manca però Roberto Vannacci. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, dalla sua elezione al Parlamento europeo nel giugno 2024, l’ex generale non ha mai pagato il contributo da 2mila euro che gli spetterebbe, neanche da quando è diventato dirigente nel maggio 2025, con la nomina a vicesegretario della Lega da Matteo Salvini.

La replica dell’ex generale

Una disparità di trattamento che sta facendo storcere il naso a molti, ma che, nonostante gli appelli del tesoriere Alberto Di Rubba e dei capigruppo, non sembrano scalfire l’eurodeputato.

"È una questione che riguarda me, Salvini e la Lega e poi io ho un'altra organizzazione che si chiama 'Il mondo al contrario'" ha dichiarato a il Fatto Quotidiano l'ex generale, andato in pensione a 56 anni.

Alla domanda se dunque finanzia la sua organizzazione, Vannacci ha chiuso così la questione: “Questo lo dice lei, ma essendo erogazioni liberali, si chiamano liberali proprio per questo. Arrivederci”.