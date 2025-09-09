Roberto Vannacci nella bufera per la foto con la X Mas per le regionali in Toscana, critiche all'eurodeputato

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una foto pubblicata da Roberto Vannacci sui suoi profili social sta generando accese polemiche. Nell’immagine l’europarlamentare è in compagnia di un gruppo di supporter del “Gruppo Arditi” di Perugia e tutti mimano la X di Decima Mas. Lo scatto è stato fatto il 6 settembre 2025 in un luogo istituzionale e in compagnia di un candidato alle elezioni Regionali, Cristiano Romani.

La foto con la X mas per le regionali in Toscana

Cristiano Romani è capolista della Lega alle prossime elezioni Regionali in Toscana e già coordinatore del comitato “Il mondo al contrario”. La foto è stata scattata nell’Aula del Consiglio comunale di Sansepolcro dove Vannacci è stato invitato proprio da Romani per dare il via alla campagna elettorale in Toscana.

Nell’immagine, oltre a Vannacci e gli altri che fanno il gesto della X Mas è stata aggiunta un’emoticon con due spade incrociate. La caption del post è ancora più esplicita: “Io conosco una sola Flottiglia: la Decima!”.

In questo modo l’europarlamentare sembra criticare la missione della Global Sumud Flotilla, la flotta di attivisti diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, elogiando la X Mas, l’unità militare nata sotto il fascismo e capeggiata poi da Junio Valerio Borghese.

Non è la prima volta che Roberto Vannacci rivendica la X Mas. Questa volta però si trovava appunto a Sansepolcro, nell’Aretino, paese che è medaglia d’Argento alla Resistenza.

Le polemiche contro Roberto Vannacci

“Era in un luogo istituzionale, espressione della Repubblica italiana antifascista. Il suo ruolo di eurodeputato non dovrebbe ammettere una così scarsa conoscenza della storia”, ha fatto notare la sezione cittadina dell’Anpi.

Per il Pd, la foto pubblicata da Vannacci “è un gesto che è un insulto alla memoria e alla nostra comunità”.

Le polemiche si intrecciano anche con la modalità dell’iniziativa, Vannacci era stato appunto invitato da Romani per aprire la campagna elettorale della Lega in Toscana e l’evento si è tenuto proprio in Aula consiliare, con il saluto del sindaco Fabrizio Innocenti.

Travolto anche lui dalla polemica, il Primo Cittadino si è difeso dicendo che “un gruppo consiliare può chiedere uso della sala consiliare per una sua attività politica. Io sono semplicemente andato a fare un saluto. Poi, certo, quella foto lì non la condivido assolutamente”.