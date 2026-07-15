Roberto Vannacci provoca i "Badogliani dell'alleanza di centrodestra" dopo lo stop alla legge elettorale
Vannacci accusa i badogliani di centrodestra di tradire il loro schieramento, difendendo le preferenze
“Chi sono gli inaffidabili? Chi è funzionale alla sinistra? Noi di Futuro Nazionale oppure i Badogliani dell’alleanza di centrodestra che hanno sparato alla schiena del proprio schieramento con le munizioni a loro fornite dalla sinistra? Come avete visto, nessuno vuole le preferenze. Solo noi di Futuro Nazionale le portiamo avanti, l’unica destra autentica“. Così il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci in un video sui social dopo lo stop di ieri alla modifica della legge elettorale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.