Roberto Vannacci provoca la sinistra con una cernia, denunciato dagli animalisti per maltrattamento

Roberto Vannacci è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali dall’Associazione italiana difesa animali ed ambiente. A far andare su tutte le furie l’Aidaa è stato un video dell’ex generale nel quale aveva provocato la sinistra con una cernia, paragonando lo sguardo del pesce a quello dei rivali politici.

Denunciato Roberto Vannacci

Ferragosto di polemiche per Roberto Vannacci. Dopo il video provocatorio diffuso sui propri canali social il 15 agosto, il deputato europeo e vice segretario della Lega è stato raggiunto da un esposto presentato dall’Aidaa alla procura di Cagliari.

L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente ha richiesto che il militare venisse indagato ai sensi dell’articolo 544 del Codice penale.

IPA

Roberto Vannacci

La provocazione e la richiesta dell’Aidaa

Il generale Roberto Vannacci aveva pubblicato un video canzonatorio nei confronti della sinistra. Mentre si trovava nel mare di Costa Rei, nel sud est della Sardegna, aveva voluto provocare i rivali politici facendosi immortalare insieme a una cernia.

Nel video poi diceva: “Questo sono io e la faccia della sinistra alle prossime elezioni”, facendo riferimento alle prossime elezioni Regionali quando andranno alle urne i cittadini di Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria.

Il suo video era stato visto da milioni di utenti e commentato da decine di migliaia di persone. Il suo gesto aveva scatenato polemiche e reazioni negativa da parte delle associazioni animaliste.

L’accusa

L’accusa dell’Aidaa era che il grosso pesce fosse stato poi mangiato la sera di sabato 16 agosto. Per questo motivo l’associazione aveva chiesto di indagare Roberto Vannacci per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del Codice penale.

In una nota, gli animalisti scrivono: “Il video mostra un evidente dispregio nei confronti degli animali ed in particolare di quella povera cernia usata in maniera vergognosa ed impropria per scopi che nulla hanno a che vedere con la natura. Ma soprattutto questo gesto grave e inaccettabile mette in evidenza il rischio di simulazione essendo l’ex generale non proprio un signor nessuno. Per questo chiediamo le sue scuse formali e pubbliche“.

“Un rappresentante politico che umilia un animale per lanciare un messaggio propagandistico compie un gesto gravissimo, che trasmette un segnale sbagliato e diseducativo. La politica dovrebbe occuparsi seriamente delle persone e dei problemi del Paese, non scadere in simili spettacolarizzazioni che offendono il senso comune. Gli animali non sono strumenti, né oggetti da beffare, ma vite da rispettare. Sempre e comunque” ha dichiarato Piera Rosati, presidente Lndc Animal protection.