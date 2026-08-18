Roberto Vannacci provoca Matteo Pucciarelli per la recensione sul libro: "Grazie a lui c'è Futuro Nazionale"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Roberto Vannacci ringrazia ironicamente Matteo Pucciarelli, giornalista che nel 2023 sulle colonne di Repubblica scrisse del suo “Il mondo al contrario” aprendo, di fatto, la strada all’ascesa del generale. Il leader di Futuro Nazionale, intervenuto in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Radio, ha parlato di quell’episodio, raccontando cos’è successo. E, con tanta ironia, ha ringraziato il giornalista senza il quale, molto probabilmente, l’eurodeputato non avrebbe venduto tante copie.

Vannacci festeggia il “Pucciarelli day”

“Brindiamo a Matteo Pucciarelli“, aveva esordito sui social Roberto Vannacci nella giornata di lunedì 17 agosto, svelando a tutti la ricorrenza speciale per la propria ascesa politica.

Il generale, infatti, ha deciso di prendersi beffe del giornalista senza nascondersi più di tanto. L’occasione è quella dell’anniversario della recensione de “Il mondo al contrario”, il libro che creò non poche polemiche tra razzismo e omofobia.

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Pucciarelli scrisse una recensione su Repubblica, parole critiche che però ebbero l’effetto opposto: non stroncarono il prodotto, anzi lo fecero volare nelle classifiche delle vendite.

La provocazione di Vannacci

“Festeggiamo la persona che più di tutti ha promosso me stesso e ha consentito la nascita di Futuro Nazionale”, ha detto in diretta a Radio Radio Vannacci, facendo subito intendere di voler provocare il giornalista Matteo Pucciarelli.

Nel corso dell’intervista l’eurodeputato ha ricordato quei giorni di tre anni fa, quando su Repubblica fu pubblicata la recensione del suo libro.

Dal prodotto auto-finanziato dal generale al grande successo, questo il “miracolo” che porta anche la firma di Pucciarelli, dice Vannacci.

“Il 10 agosto forse lo avevano comprato 100 persone, era una meteora. Dal suo articolo, il giorno dopo 17.800 copie vendute. Poi 16.800… in una settimana il libro ha venduto 100mila copie”, ha ricordato con nostalgia.

E la provocazione poi si fa serrata: “Visto che dicono che questo libro è stato finanziato dai russi, bisognerebbe chiedere a Pucciarelli se è stato pagato dal Cremlino per scrivere quell’articolo”.

Dal 2023 al 2026, la trasformazione di Vannacci

Nel corso dell’intervista, che ha toccato temi politici ampi, Vannacci ha parlato anche della sua “trasformazione” da “Il mondo al contrario” a oggi.

“Roberto Vannacci come persona non è cambiato, crede negli stessi principi e valori. Su cosa fa, invece, è cambiato totalmente. Prima aveva raggiunto i vertici delle forze armate, poi ha cambiato vita ed è diventato politico”, ha ricordato.

Vantandosi del risultato alle Europee, come “eurodeputato più votato tra gli italiani dopo Meloni che però non ha accettato l’incarico”, il leader di Futuro Nazionale ha spiegato perché ha voluto fondare il partito: “Mi sono reso conto che i miei principi non erano quelli della Lega e oggi rappresentiamo l’unica novità politica degli ultimi 15 anni in Italia”.

“Dovevamo durare come i Jalisse, tre mesi, e invece non è così”, ha detto.